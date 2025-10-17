Växtbaserad kost är inte bara allmänt bra för kropp och planet. Nu visar Karolinska institutet att den även kan minska demensrisken.
Här kan maten vara avgörande
Mest läst i kategorin
WHO varnar: Alkohol orsakar cancer och kostar EU miljarder
Alkoholkonsumtion är en av de främsta orsakerna till cancer i Europa. En ny rapport från World Health Organization (WHO) cancerforskningsorgan, International Agency for Research on Cancer (IARC), visar att alkohol inte bara hotar hälsan utan också medför enorma samhällsekonomiska kostnader. I EU orsakade alkohol över 111 000 nya cancerfall under 2020, enligt WHO:s analys. Globalt …
Glöm gymmet – allt du behöver är en järnkula och lite vilja
Det började i Ryssland, förstås. Där användes kettlebells – eller girjor som en järnkula kallades – ursprungligen för att väga säckar med säd. Men som så ofta i mänsklighetens historia gick det snabbt från praktiskt till fåfängt. Cirkusartister började jonglera med de tunga kloten, militärer tränade med dem och någonstans på vägen uppstod en ny …
Fastnat i grå vardag? Mel Robbins tips gör dig glad
Hon har inspirerat miljoner människor att ta kontroll över sina liv, men nu berättar Mel Robbins att hon själv fastnat i vardagens gråhet. Hennes lösning? En oväntat enkel vana som vem som helst kan testa redan i dag. I ett avsnitt av sin populära podcast tar bästsäljande författaren och föreläsaren Mel Robbins upp ett ämne …
Nu är det officiellt: den ludna frukten räddar din mage
Den ludna frukten ser ut som ett hårigt ägg och har länge stått i skuggan av bananen. Men nu har kiwi, den ludna frukten, fått sin revansch. Enligt ett nytt EU-beslut är den gröna frukten inte bara rik på C-vitamin – den är också vetenskapligt bevisad att få fart på magen. NHS i Storbritannien håller …
Tröttare än någonsin? Din teknik kan hålla svaret
Vi skyller ofta vår trötthet på fulla kalendrar, kravfyllda arbetsdagar och ett ständigt inflöde av mejl. Men enligt den amerikanske forskaren Paul Leonardi, professor i teknikledning vid University of California, ligger problemet djupare än så. Våra hjärnor är helt enkelt inte byggda för hur vi använder digital teknik i dag. Leonardi beskriver fenomenet i sin …
Vi behöver äta mer växtbaserad kost, både för klimatets och planetens skull och för den egna hälsans. Det är fakta som numera förnekas av ytterst få.
Nu kommer fler skäl att välja en hälsosam växtbaserad kost och de skälen står Karolinska institutet för, refererar Dietisten.
I en studie med titeln Plant-Based Diet Quality, Healthy Lifestyle, and Dementia Risk in Older Adults With Cardiometabolic Diseases konstaterar man att denna kost kan minska risken för demens hos äldre personer med hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes eller stroke.
Maten du behöver mer av som senior. Dagens PS
Studerade 71 000 personer
Studien omfattar drygt 71 000 personer över 55 år i den brittiska databasen UK Biobank, vilka följdes i upp till 15 år.
Resultaten är att deltagare med minst en kardiometabol sjukdom hade nästan dubbelt så stor risk att utveckla demens som personer utan dessa sjukdomar.
Proteintillskott onödigt och stör magen. Dagens PS
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
”Kan vara avgörande”
Det är där kosten kommer in i bilden. Kostmönstret visar sig spela stor roll i sammanhanget.
”Våra resultat tyder på att kvaliteten av den växtbaserade kosten kan vara avgörande. Det handlar inte bara om att äta mer växtbaserad mat, utan om att välja hela, minimalt processade livsmedel som fullkorn, frukt, grönsaker, baljväxter, nötter och frön”, säger Michelle Dunk, forskare vid Aging Research Center (ARC) vid Karolinska institutet.
De som åt hälsosamt och växtbaserat hade en lägre risk för demens medan de som främst åt processade växtbaserade livsmedel, som sockrade drycker, sötsaker och raffinerade spannmål, löpte en större demensrisk.
Kosten det viktigaste
Forskarna konstaterar även att andra hälsosamma levnadsvanor – fysisk aktivitet, ingen rökning, måttliga alkoholintag – också minskar risken för demens, men framför allt hos dem som inte redan äter hälsosamt och växtbaserat.
Det är alltså kosten som är det centrala här, även om sunda vanor i övrigt också, och av flera skäl, är viktigt.
Studien är observationsbaserad, och ytterligare forskning behövs för att bekräfta orsakssambanden, konstaterar KI.
Men resultaten av denna studie förstärker bilden av att en kost rik på hela, växtbaserade livsmedel bidrar till minskad demensrisk.
Sund livsstil kan bromsa Alzheimers. Dagens PS
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Topplista: Här hittar du drönare på börsen
Stora delar av världen rustar för en osäker framtid. Mitt i sektorns rampljus hittas drönarna. Vilka bolag ligger i framkant och är redo att vinna på trenden? Försvar, säkerhet och vapen har blivit en glödhet marknad när stora delar av världen vässar tänderna för att klara av ett osäkert världsläge. Tusentals miljarder ska investeras i …
Rött på världens börser – riskaptiten på reträtt
Röda siffror möter marknaden inför helgen. Stämningen är dämpad och osäkerheten tilltar när investerare väger nya signaler från USA. Fredagen ser ut att bli ännu en röd dag på världens börser. Investerare håller andan medan nya orosmoln tornar upp sig över marknaden. Missa inte: Chipjätten slår nytt rekord: "Efterfrågan är hejdlös". Dagens PS Bankoro pressar …
Molekyl hjälper bakterier motstå vårt immunförsvar och antibiotika
Forskare har identifierat en viktig molekyl som hjälper bakterier att överleva i kroppen, upptäckten skulle kunna ge nya sätt att bekämpa långvariga bakterieinfektioner. För bakterier är människokroppen en stressig plats, de attackeras av vårt immunförsvar, exponeras för sådant som syror och värme och näringen är knapp. Trots det kan en del bakterier överleva länge och …
Tappar intäkter på 200 miljoner
Svenska spel hoppar av som sponsor för svensk damfotboll. Samtidigt lämnar herrarnas storsponsor Unibet och fotbollen tappar stora pengar. Att det går uselt på planen för svensk landslagsfotboll, åtminstone på herrsidan, lär inte ha undgått någon. För att jämföra med övriga delar av näringslivet innebar det i veckan att vd på herrsidan, dansken Jon Dahl …
Mitt i noteringsvågen: Carnegie-toppen i stor intervju
Börsnoteringsfönstret har efter flera tröga år återigen öppnats på vid gavel. Och Stockholmsbörsen fullständigt krossar övriga Europa när det gäller förmågan att lista nya bolag. "Stockholm har lockat 53 procent av alla större europeiska börsnoteringar 2025 sett till transaktionsmarknadsvärde, totalt 6,7 miljarder US dollar", säger Anna Boqvist, Head of ECM på DNB Carnegie, som bakom …