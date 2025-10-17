Dagens PS
Här kan maten vara avgörande

Hälsosamt och växtbaserat minskar risken för demens
Gott, hälsosamt och enligt en studie från Karolinska institutet något som minskar risken för demens. Det handlar om en växtbaserad kost. (Foto: Mickan Mörk/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 17 okt. 2025Publicerad: 17 okt. 2025

Växtbaserad kost är inte bara allmänt bra för kropp och planet. Nu visar Karolinska institutet att den även kan minska demensrisken.

Vi behöver äta mer växtbaserad kost, både för klimatets och planetens skull och för den egna hälsans. Det är fakta som numera förnekas av ytterst få.

Nu kommer fler skäl att välja en hälsosam växtbaserad kost och de skälen står Karolinska institutet för, refererar Dietisten.

I en studie med titeln Plant-Based Diet Quality, Healthy Lifestyle, and Dementia Risk in Older Adults With Cardiometabolic Diseases konstaterar man att denna kost kan minska risken för demens hos äldre personer med hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes eller stroke.

Studerade 71 000 personer

Studien omfattar drygt 71 000 personer över 55 år i den brittiska databasen UK Biobank, vilka följdes i upp till 15 år.

Resultaten är att deltagare med minst en kardiometabol sjukdom hade nästan dubbelt så stor risk att utveckla demens som personer utan dessa sjukdomar.

Hos personer med exempelvis hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes eller stroke kan växtbaserad kost minska risken för demens. (Foto: Oscar Olsson/TT)
”Kan vara avgörande”

Det är där kosten kommer in i bilden. Kostmönstret visar sig spela stor roll i sammanhanget.

”Våra resultat tyder på att kvaliteten av den växtbaserade kosten kan vara avgörande. Det handlar inte bara om att äta mer växtbaserad mat, utan om att välja hela, minimalt processade livsmedel som fullkorn, frukt, grönsaker, baljväxter, nötter och frön”, säger Michelle Dunk, forskare vid Aging Research Center (ARC) vid Karolinska institutet.

De som åt hälsosamt och växtbaserat hade en lägre risk för demens medan de som främst åt processade växtbaserade livsmedel, som sockrade drycker, sötsaker och raffinerade spannmål, löpte en större demensrisk.

Kosten det viktigaste

Forskarna konstaterar även att andra hälsosamma levnadsvanor – fysisk aktivitet, ingen rökning, måttliga alkoholintag – också minskar risken för demens, men framför allt hos dem som inte redan äter hälsosamt och växtbaserat.

Det är alltså kosten som är det centrala här, även om sunda vanor i övrigt också, och av flera skäl, är viktigt.

Studien är observationsbaserad, och ytterligare forskning behövs för att bekräfta orsakssambanden, konstaterar KI.

Men resultaten av denna studie förstärker bilden av att en kost rik på hela, växtbaserade livsmedel bidrar till minskad demensrisk.

demensMatstudie
Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

