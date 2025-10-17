Här kan maten vara avgörande

Vi behöver äta mer växtbaserad kost, både för klimatets och planetens skull och för den egna hälsans. Det är fakta som numera förnekas av ytterst få.

Nu kommer fler skäl att välja en hälsosam växtbaserad kost och de skälen står Karolinska institutet för, refererar Dietisten.

I en studie med titeln Plant-Based Diet Quality, Healthy Lifestyle, and Dementia Risk in Older Adults With Cardiometabolic Diseases konstaterar man att denna kost kan minska risken för demens hos äldre personer med hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes eller stroke.

Studerade 71 000 personer

Studien omfattar drygt 71 000 personer över 55 år i den brittiska databasen UK Biobank, vilka följdes i upp till 15 år.

Resultaten är att deltagare med minst en kardiometabol sjukdom hade nästan dubbelt så stor risk att utveckla demens som personer utan dessa sjukdomar.

Hos personer med exempelvis hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes eller stroke kan växtbaserad kost minska risken för demens. (Foto: Oscar Olsson/TT)