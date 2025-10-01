Maten du behöver mer av som senior

Ytterst få svenskar har någon anledning att ta till proteinpreparat av något slag. Så gott som alla får redan i sig tillräckligt.

”Faktum är att så gott som alla får i sig det protein de behöver. Det beror på att protein finns i större eller mindre mängd i nästan all mat”, skriver Livsmedelsverket.

Det gör alltså alla proteintillskott, proteinmedel, bars och drycker med extra allt i proteinväg helt onödiga för de allra flesta av oss.

Att tänka på att få i sig extra protein behöver bara de som tränar hårt, vegetarianer och veganer samt personer över 65 år göra, menar verket och då finns som sagt alternativet mer proteinrik mat som ett val framför dyra kosttillskott.

40 procent mer protein

”För personer över 65 år är det bra att äta uppemot 40 procent mer protein än yngre vuxna för att bevara kraft och hälsa upp i åren”, skriver Livsmedelsverket.

Problemet är att många äldre inte känner till det, menar verket och hänvisar till en undersökning man just låtit Novus göra.

Livsmedelsverket påpekar att för de flesta över 65 är det här inget problem, eftersom de redan äter tillräckligt med protein.

Men många känner av en minskad aptit och då kan man behöva tänka på ett nytt sätt, menar experterna.

