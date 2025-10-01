Det är få personer som behöver extra protein. Undantagen? Bland annat de som passerat 65. Då är det viktigt att öka på intaget.
Maten du behöver mer av som senior
Ytterst få svenskar har någon anledning att ta till proteinpreparat av något slag. Så gott som alla får redan i sig tillräckligt.
”Faktum är att så gott som alla får i sig det protein de behöver. Det beror på att protein finns i större eller mindre mängd i nästan all mat”, skriver Livsmedelsverket.
Det gör alltså alla proteintillskott, proteinmedel, bars och drycker med extra allt i proteinväg helt onödiga för de allra flesta av oss.
Att tänka på att få i sig extra protein behöver bara de som tränar hårt, vegetarianer och veganer samt personer över 65 år göra, menar verket och då finns som sagt alternativet mer proteinrik mat som ett val framför dyra kosttillskott.
Proteintillskott onödigt och stör magen. Dagens PS
40 procent mer protein
”För personer över 65 år är det bra att äta uppemot 40 procent mer protein än yngre vuxna för att bevara kraft och hälsa upp i åren”, skriver Livsmedelsverket.
Problemet är att många äldre inte känner till det, menar verket och hänvisar till en undersökning man just låtit Novus göra.
Livsmedelsverket påpekar att för de flesta över 65 är det här inget problem, eftersom de redan äter tillräckligt med protein.
Men många känner av en minskad aptit och då kan man behöva tänka på ett nytt sätt, menar experterna.
Bara 6 av 100 känner till
Därför vill man nu sprida kunskapen bland landets seniorer. I Novus-undersökningen säger sig endast 6 procent av de 1 000 svarande mellan 65 och 89 år känna till att det är bra att öka proteinintaget med upp till 40 procent efter 65.
”Det är stort fokus på protein idag, men trots det är det få som känner till att det är just seniorer som behöver mer protein för att bevara muskler och hälsan upp i åren”, konstaterar Susanna Kugelberg, projektledare för regeringsuppdraget om mat för äldre på Livsmedelsverket.
Bästa proteinkällorna
Åldern gör att nedbrytningen av muskler går snabbare. Proteinet behövs för att behålla musklerna, men även för ork och ett starkt immunförsvar.
”Bra proteinkällor är ägg, fågel, fisk, kött, baljväxter, mejeriprodukter, nötter och frön. Men även spannmålsprodukter, som bröd, pasta och havregryn, bidrar med en hel del protein”, listar Livsmedelsverket.
Sviktar aptiten rekommenderar verket många små protein- och energirika mål. Förutom proteinet behövs extra fett i maten.
”Har man liten aptit behöver man äta oftare och försöka få in protein även i mellanmålen. Det kan vara en extra ostskiva på smörgåsen, ett kokt ägg, yoghurt med solrosfrön eller ostkaka med grädde”, tipsar Susanna Kugelberg.
“Framtidens protein” blir kattmat i stället. Dagens PS
