Hur det smakar? Inte det viktigaste med maten

I en stor undersökning har mer än 26 000 människor från EU:s 27 medlemsländer fått svara på frågor om sin kunskap och eventuella oro när det gäller livsmedelssäkerhet.

Undersökningen handlar om vad man känner till om säker mat, vad man oroar sig för, vem man litar på när det gäller mat och, inte minst, vad som är viktigast när man handlar mat.

I undersökningen har drygt 1 000 svenskar fått svara och de svenska svaren sticker ut jämfört med genomsnittet inom EU på flera sätt.

För det första är det mycket viktigare för oss varifrån maten kommer än det är för den genomsnittlige europén.

Matens ursprung är för oss svenskar nästan lika viktigt som vad den kostar.

Smaken inte prio ett

Hur maten smakar? Nja, det kommer på tredje plats i våra prioriteringar.

För snitteuropén är kostnaden viktigast, smaken näst viktigast och ursprunget delad trea på en bronsplats den delar med livsmedelssäkerheten.

Det är också så att svenskar är bättre pålästa om säker mat än EU-genomsnittet, men samtidigt mindre intresserade av ämnet.

Orsaken till det är troligen att vi i högre grad tar för givet att maten vi äter är säker.

