Dagens PS
Guldbolagets vd om rekordfyndet: ”Gåshud"

Dagensps.se
Life Science

Hur det smakar? Inte det viktigaste med maten

Det här tycker svenskar är viktigast med maten
Kostnad, ursprung och smak. I den ordningen prioriterar svenskarna vad som är viktigt med maten. Och vi litar på myndigheter, inte på kändisar. (Foto: Hasse Holmberg/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 02 okt. 2025Publicerad: 02 okt. 2025

Vi tycker förstås inte det själva. Men i en del avseenden är svenskar ganska extrema. En ny undersökning kartlägger ett sådant område.

I en stor undersökning har mer än 26 000 människor från EU:s 27 medlemsländer fått svara på frågor om sin kunskap och eventuella oro när det gäller livsmedelssäkerhet.

Undersökningen handlar om vad man känner till om säker mat, vad man oroar sig för, vem man litar på när det gäller mat och, inte minst, vad som är viktigast när man handlar mat.

I undersökningen har drygt 1 000 svenskar fått svara och de svenska svaren sticker ut jämfört med genomsnittet inom EU på flera sätt.

För det första är det mycket viktigare för oss varifrån maten kommer än det är för den genomsnittlige europén.

Matens ursprung är för oss svenskar nästan lika viktigt som vad den kostar.

Smaken inte prio ett

Hur maten smakar? Nja, det kommer på tredje plats i våra prioriteringar.

För snitteuropén är kostnaden viktigast, smaken näst viktigast och ursprunget delad trea på en bronsplats den delar med livsmedelssäkerheten.

Det är också så att svenskar är bättre pålästa om säker mat än EU-genomsnittet, men samtidigt mindre intresserade av ämnet.

Orsaken till det är troligen att vi i högre grad tar för givet att maten vi äter är säker.

Matens ursprung är viktigare för svenskar än för invånare i många andra länder. Det gäller inte bara frukt och grönt utan generellt. (Foto: Hasse Holmberg/TT)
Litar mindre på kändisar

Vi litar dessutom mer än européer i gemen på den information om livsmedelssäkerhet som kommer från nationella myndigheter.

Dessutom är vi kloka nog att mindre än andra lita på kändisar och influerare. Tidningar anger vi som källa till information i nästan dubbelt så hög grad som EU-genomsnittet.

Ytterligare ett område där vi sticker ut är när det gäller GMO, genmodifierade organismer, samt matförgiftningar och tillsatser.

I stället är vi mer bekymrade än andra över antibiotikaresistens och miljöföroreningar.

Mer oroliga över mikroplaster

Den aktuella undersökningen, ”Eurobarometern livsmedelssäkerhet i EU, genomförs regelbundet sedan 2022.

En stor skillnad jämfört med när barometern startade är att européer generellt nu är mer medvetna om och oroliga för mikroplaster.

”Det är spännande att kunna sätta svenskars inställning till mat och livsmedelssäkerhet i ett europeiskt sammanhang och se att vi skiljer oss på flera sätt. Att känna till svenskars intresse för och inställning till livsmedelssäkerhetsfrågor är viktigt för Livsmedelsverket”, kommenterar verkets kommunikationschef Eva Corp.

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

