Vi tycker förstås inte det själva. Men i en del avseenden är svenskar ganska extrema. En ny undersökning kartlägger ett sådant område.
Hur det smakar? Inte det viktigaste med maten
Mest läst i kategorin
Studie öppnar upp för ny behandling av infertilitet
Forskning med mänskliga hudceller kan ha öppnat upp en helt ny möjlighet för framtida behandling av infertilitet. Forskare har använt mänskliga hudceller för att skapa ägg som kan befruktas och producera embryon, något som kan leda till nya sätt att hantera infertilitet, det skriver CNN. I studien tog forskarna en vanlig hudcells cellkärna, som innehåller …
I en stor undersökning har mer än 26 000 människor från EU:s 27 medlemsländer fått svara på frågor om sin kunskap och eventuella oro när det gäller livsmedelssäkerhet.
Undersökningen handlar om vad man känner till om säker mat, vad man oroar sig för, vem man litar på när det gäller mat och, inte minst, vad som är viktigast när man handlar mat.
I undersökningen har drygt 1 000 svenskar fått svara och de svenska svaren sticker ut jämfört med genomsnittet inom EU på flera sätt.
För det första är det mycket viktigare för oss varifrån maten kommer än det är för den genomsnittlige europén.
Matens ursprung är för oss svenskar nästan lika viktigt som vad den kostar.
Framtidens mat: Cellodlat och havrekaffe? Dagens PS
Smaken inte prio ett
Hur maten smakar? Nja, det kommer på tredje plats i våra prioriteringar.
För snitteuropén är kostnaden viktigast, smaken näst viktigast och ursprunget delad trea på en bronsplats den delar med livsmedelssäkerheten.
Det är också så att svenskar är bättre pålästa om säker mat än EU-genomsnittet, men samtidigt mindre intresserade av ämnet.
Orsaken till det är troligen att vi i högre grad tar för givet att maten vi äter är säker.
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Så förändrar AI spelutvecklingen – och så tar andra branscher inspiration
Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Litar mindre på kändisar
Vi litar dessutom mer än européer i gemen på den information om livsmedelssäkerhet som kommer från nationella myndigheter.
Dessutom är vi kloka nog att mindre än andra lita på kändisar och influerare. Tidningar anger vi som källa till information i nästan dubbelt så hög grad som EU-genomsnittet.
Ytterligare ett område där vi sticker ut är när det gäller GMO, genmodifierade organismer, samt matförgiftningar och tillsatser.
I stället är vi mer bekymrade än andra över antibiotikaresistens och miljöföroreningar.
Mer oroliga över mikroplaster
Den aktuella undersökningen, ”Eurobarometern livsmedelssäkerhet i EU, genomförs regelbundet sedan 2022.
En stor skillnad jämfört med när barometern startade är att européer generellt nu är mer medvetna om och oroliga för mikroplaster.
”Det är spännande att kunna sätta svenskars inställning till mat och livsmedelssäkerhet i ett europeiskt sammanhang och se att vi skiljer oss på flera sätt. Att känna till svenskars intresse för och inställning till livsmedelssäkerhetsfrågor är viktigt för Livsmedelsverket”, kommenterar verkets kommunikationschef Eva Corp.
“Inte gott”: Därför äter vi inte grönsaker. Dagens PS
Priset på mat sjunker för första gången. E55
Senaste nytt
Svenskarnas favoritapp får nya sköna funktioner
Svenskarnas favoritapp Google Maps har fått en rejäl uppdatering. Från att ha varit den självklara guiden för bilförare blir appen nu ännu bättre för alla oss som tar tunnelbanan, cykeln eller helt enkelt går på två ben genom stan. Slut på app-stress med Google Maps Det största lyftet är att du kan söka efter nya …
Musk blir historiens första halvbiljonär – för några timmar
Tesla-chefen Elon Musk skrev historia på onsdagen när han blev den första personen någonsin att uppnå ett nettovärde på över 500 miljarder dollar. Rekordet varade dock endast några timmar. Musks nettovärde nådde kortvarigt 500,1 miljarder dollar (4 682 miljarder kronor) på onsdagseftermiddagen New York-tid, skriver Reuters. Förmögenheten sjönk sedan tillbaka till strax över 499 miljarder dollar …
Hur det smakar? Inte det viktigaste med maten
Vi tycker förstås inte det själva. Men i en del avseenden är svenskar ganska extrema. En ny undersökning kartlägger ett sådant område. I en stor undersökning har mer än 26 000 människor från EU:s 27 medlemsländer fått svara på frågor om sin kunskap och eventuella oro när det gäller livsmedelssäkerhet. Undersökningen handlar om vad man känner …
Svenska guldbolagets vd om rekordfyndet: ”Gåshud"
De nya borrresultaten i Stortjärnhobben fick luttrade prospektörer som sett mycket guld att höja på ögonbrynen. Enligt Lappland Guldprospekterings vd Fredrik Johansson kan fyndet bana väg för något historiskt. ”Det är inte alls osannolikt att vi kommer att vara Sveriges största guldgruva om det här går vägen”, säger han till Dagens PS. Bolaget har fått …
Salt från Himalaya – årets dyraste bluff i kryddhyllan
Det finns mattrender som går att förstå. Avokadomackan gav åtminstone en bildvänlig start på dagen. Havremjölken räddade klimatångesten för cappuccinosörplarna. Men salt från Himalaya. Varför ska till och med de små vita kristallerna på köksbordet bli en statussymbol. Enligt Ilse Rauhaniemi, chefsläkare på finska Terveystalo och intervjuad i Ilta-Sanomat, är hela hypen kring trendiga salter …