Sömnproblem? Sov i två omgångar

Upplägget kallas ”tvåfasig sömn” och innebär att man har två tydliga sömnperioder under ett dygn i stället för en.

Forskare menar att det kan vara en mer naturlig rytm, även om de biologiska orsakerna till fenomenet fortfarande diskuteras.

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Vill undersöka konceptet

Konceptet har ”väckt stort intresse i dag” och vissa personer ”experimenterar med uppdelade sömnmönster”, refererar The Week.

Förespråkare för upplägget menar att det har fördelar som ”bättre vila och ett bättre sätt att hantera sömnlöshet – och hänvisar till att människor undzer förindustriell tid ofta sov i två omgångar.

Enligt Roger Ekirch, historiker vid Virginia Tech, var sömn i två pass det ”dominerande mönstret” i västvärlden fram till mitten av 1800-talet.

En typisk familj brukade ”gå och lägga sig vid niotiden, vakna naturligt efter midnatt och vara vaken i ungefär en timme, för bön, hushållssysslor eller samtal, för att sedan återvända till vad de kallade sin ’andra sömn´”, förklarar han.

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