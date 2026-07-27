Under förindustriell tid sov människor ofta i två omgångar. Nu undersöker forskare om det kan hjälpa oss till bättre sömn i dag.
Sömnproblem? Sov i två omgångar
Det är en överraskande teori, men forskare står redo att undersöka den. Under förindustriell tid sov människor ofta i två omgångar under natten.
Nu vill forskare undersöka om varianten att dela upp sömnen i två separata pass kan vara det mest effektiva för dem som arbetar nattetid.
Upplägget kallas ”tvåfasig sömn” och innebär att man har två tydliga sömnperioder under ett dygn i stället för en.
Forskare menar att det kan vara en mer naturlig rytm, även om de biologiska orsakerna till fenomenet fortfarande diskuteras.
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Vill undersöka konceptet
Konceptet har ”väckt stort intresse i dag” och vissa personer ”experimenterar med uppdelade sömnmönster”, refererar The Week.
Förespråkare för upplägget menar att det har fördelar som ”bättre vila och ett bättre sätt att hantera sömnlöshet – och hänvisar till att människor undzer förindustriell tid ofta sov i två omgångar.
Enligt Roger Ekirch, historiker vid Virginia Tech, var sömn i två pass det ”dominerande mönstret” i västvärlden fram till mitten av 1800-talet.
En typisk familj brukade ”gå och lägga sig vid niotiden, vakna naturligt efter midnatt och vara vaken i ungefär en timme, för bön, hushållssysslor eller samtal, för att sedan återvända till vad de kallade sin ’andra sömn´”, förklarar han.
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El och gatlyktor gav ny dygnsrytm
Detta mönster förändrades när vi fick artificiellt ljus som förvandlade natten och gaslyktor ”började lysa upp Londons gator 1807”, refererar Ekirch.
Resultatet? ”Människor var uppe längre, glappet mellan de två sömnperioderna minskade och försvann till slut helt”, konstaterar historikern.
Övergången till en sammanhängande sömnperiod genomfördes under den industriella revolution då människor anpassade sig till nya arbetstider som styrdes av mekaniserad tid.
Ekirch menar att det gamla sättet ändå inte försvunnit helt, eftersom förekomsten av ”sömnlöshet mitt i natten” utgör ett ”ihållande eko, en kvarleva av detta tidigare sömnmönster”.
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Ifrågasatt studie – forskare oeniga
En studie från 1992 syftade till att undersöka om människor, utan industrialiseringen, hade fortsatt ha ett tvåfasigt sömnmönster.
Deltagarna fick bara tio timmars ljus per dygn och studien visade att de naturligt övergick till ett tvåfasigt sömnmönster. Experimentet möttes dock av kritik.
2023 skrev Niall Boyce i att resultaten var ”tvivelaktiga” och antydde att deltagarna helt enkelt var rastlösa.
Vissa experter har varnat för att tvåfasig sömn kan innebära hälsorisker, bland annat till följd av störningar i dygnsrytmen.
Befintlig forskning på området är splittrad, eftersom vissa studier betraktar tvåfasig sömn som en lång sömnperiod plus en kort tupplur medan andra räknar med två lika långa perioder. Det saknas alltså en fast definition.