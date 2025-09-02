Dagens PS
Dagensps.se
Hälsa

Ny trend: Män köper sig ett sexpack istället för att träna

Svetten är fejk – men magrutorna är äkta kirurgi. (Foto: Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 02 sep. 2025Publicerad: 02 sep. 2025

Varför nöja sig med ett halvdant resultat framför spegeln när det finns en genväg till perfektion och ett sexpack. Allt fler män bokar tid hos plastikkirurgen och köper sig ett sexpack som varken kräver proteinshakes eller hundratals situps. En tvättbrädemage går numera att få levererad direkt – mot rätt pris.

Han tränar bara om det finns speglar i närheten. (Foto: Canva)

I Sverige nöjer vi oss med att köpa ett sexpack öl på Systemet. I Rio de Janeiro är det sexpack på magen som gäller. För 95 000 kronor kan en man numera skaffa sig en kirurgiskt framtrollad tvättbräda och därmed slippa både gymkort och proteinshakes.

Från kärlekshandtag till kirurgi

Bruno Queiroz, 45, jobbar på det brasilianska skatteverket. Hans arbetsdagar ägnas åt att jaga skattefuskare, men fritiden har länge handlat om att jaga bort kärlekshandtagen. Trots år av träning och strikta dieter försvann de aldrig helt. När hans fru gjorde en bukplastik hängde han på – sex timmar på operationsbordet senare hade han sex rutor permanent inskulpterade i magen.

“Det blev helt perfekt. Jag är så nöjd”, säger Bruno till DN och visar upp resultatet.

Copacabana: där sexpacket är lika viktigt som solkrämen. (Foto: Canva)
Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Brasilien – världens operationscentrum

Brasilien gick förra året om USA som världens främsta land för plastikkirurgi. 2,1 miljoner ingrepp gjordes, enligt International Society of Aesthetic Plastic Surgery. Allt från bröstförstoringar till den världsberömda Brazilian butt lift. Men just nu är det alltså män med sexpack som är den stora trenden.

För bara sju år sedan stod män för 5 procent av alla operationer. Nu är siffran nära en tredjedel. Vanligast är fettsugning och korrigering av påsar under ögonen, men abdominal etching – att rista in rutorna – ökar snabbast.

Kirurgen som lärde sig av mästaren

Plastikkirurgen Eduardo Sucupira är en av de mest efterfrågade i landet. Han har gjort 25 000 ingrepp och beskriver sin läromästare Ivo Pitanguy som “plastikkirurgins Pelé”. I väntrummet serveras rött te och morotskaka, och på väggarna hänger konst av Burle Marx.

“Vi lever i ett tropiskt klimat. Män går barbröstade på grillfester. Har du en maskulin kropp lockar du honorna. Så enkelt är det”, säger han.

Fillers för män

Bruno nöjer sig inte med sin nya mage. Var åttonde månad fyller han även ut rynkorna runt ögonen. Och han är långt ifrån ensam. Enligt Sucupira gör snart lika många män som kvinnor fillers.

Tom Cruise och Brad Pitt nämns som affischnamn för den manliga fåfängan. “De är över 60 år, men ser ut som unga killar”, säger kirurgen.

Varför svettas när man kan sy in en ny navel istället. (Foto: Canva)
Kroppen som kapital

Antropologen Mirian Goldenberg har länge forskat om den brasilianska kroppskulturen. Hennes slutsats är enkel: kroppen har blivit ett kapital. Har du en vältränad figur får du status – ungefär som en dyr bil i Tyskland.

Men fixeringen har ett pris. “Rädslan för att kroppen åldras gör att människor tar enorma risker. Det är nästan ett sjukt samhälle”, säger Goldenberg.

Fusket med sexpack

Alla är dock inte imponerade. Samhällsvetaren Fábio Mariano da Silva tycker att männen borde träna fram sina magar på naturlig väg. “Att köpa en tvättbrädemage är fusk”, säger han och påminner om att idealet fortfarande är hämtat från de gamla grekerna: markerade käklinjer, bred bröstkorg och krigarlik styrka.

Det enda sixpack han tidigare haft kom från Systembolaget. (Foto: Canva)

En industri större än statsbudgeten

Skönhetsindustrin omsätter 300 miljarder kronor om året i Brasilien – nästan en fjärdedel av Sveriges hela statsbudget. Och männen är nu en växande del av den marknaden.

Frågan är bara om en kirurgisk genväg till tvättbrädemage är värd 95 000 kronor. I alla fall slipper du ångesten över ett oanvänt gymkort.

Källa: DN, International Society of Aesthetic Plastic Surgery.

PS: Bilderna i artikeln är från bildbank och alltså inte på dem som pratar i artikeln.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

