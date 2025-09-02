Ny trend: Män köper sig ett sexpack istället för att träna

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

Brasilien – världens operationscentrum

Brasilien gick förra året om USA som världens främsta land för plastikkirurgi. 2,1 miljoner ingrepp gjordes, enligt International Society of Aesthetic Plastic Surgery. Allt från bröstförstoringar till den världsberömda Brazilian butt lift. Men just nu är det alltså män med sexpack som är den stora trenden.

För bara sju år sedan stod män för 5 procent av alla operationer. Nu är siffran nära en tredjedel. Vanligast är fettsugning och korrigering av påsar under ögonen, men abdominal etching – att rista in rutorna – ökar snabbast.

Kirurgen som lärde sig av mästaren

Plastikkirurgen Eduardo Sucupira är en av de mest efterfrågade i landet. Han har gjort 25 000 ingrepp och beskriver sin läromästare Ivo Pitanguy som “plastikkirurgins Pelé”. I väntrummet serveras rött te och morotskaka, och på väggarna hänger konst av Burle Marx.

“Vi lever i ett tropiskt klimat. Män går barbröstade på grillfester. Har du en maskulin kropp lockar du honorna. Så enkelt är det”, säger han.

Fillers för män

Bruno nöjer sig inte med sin nya mage. Var åttonde månad fyller han även ut rynkorna runt ögonen. Och han är långt ifrån ensam. Enligt Sucupira gör snart lika många män som kvinnor fillers.

Tom Cruise och Brad Pitt nämns som affischnamn för den manliga fåfängan. “De är över 60 år, men ser ut som unga killar”, säger kirurgen.

Kroppen som kapital

Antropologen Mirian Goldenberg har länge forskat om den brasilianska kroppskulturen. Hennes slutsats är enkel: kroppen har blivit ett kapital. Har du en vältränad figur får du status – ungefär som en dyr bil i Tyskland.

Men fixeringen har ett pris. “Rädslan för att kroppen åldras gör att människor tar enorma risker. Det är nästan ett sjukt samhälle”, säger Goldenberg.

Fusket med sexpack

Alla är dock inte imponerade. Samhällsvetaren Fábio Mariano da Silva tycker att männen borde träna fram sina magar på naturlig väg. “Att köpa en tvättbrädemage är fusk”, säger han och påminner om att idealet fortfarande är hämtat från de gamla grekerna: markerade käklinjer, bred bröstkorg och krigarlik styrka.

En industri större än statsbudgeten

Skönhetsindustrin omsätter 300 miljarder kronor om året i Brasilien – nästan en fjärdedel av Sveriges hela statsbudget. Och männen är nu en växande del av den marknaden.

Frågan är bara om en kirurgisk genväg till tvättbrädemage är värd 95 000 kronor. I alla fall slipper du ångesten över ett oanvänt gymkort.

Källa: DN, International Society of Aesthetic Plastic Surgery.

PS: Bilderna i artikeln är från bildbank och alltså inte på dem som pratar i artikeln.

