Cristiano Ronaldo har friat – detta stal showen

Från Gucci till guldring

Cristiano Ronaldo, 40, och Georgina Rodríguez, 31, träffades 2016 i en Gucci-butik i Madrid, där Georgina arbetade vid tiden. Han spelade då för Real Madrid, hon sålde lyxiga väskor. Resten är en romantisk historia i globalt format.

I dag spelar han för Al Nassr i Saudiarabien – men det hindrar inte paret från att hålla kärlekslivets PR-maskineri i topptrim.

Hur stor är stenen egentligen?

Experterna har försökt mäta och uppskattningarna varierar. Men de flesta är överens om att diamanten landar på mellan 30 och 40 carat, priset kan då ligga på mellan 5 och 15 miljoner dollar.

För att sätta storleken i perspektiv: Mariah Carey fick 35 carat 2016 av James Packer. Elizabeth Taylor bar en 33-caratssten från Richard Burton. Och Kobe Bryant köpte en “förlåt-mig-ring” till Vanessa Bryant för fyra miljoner dollar.

Vid det på många sätt uppmärksammande bröllopet mellan Jeff Bezos och Lauren Sánchez Bezos tidigare i sommar kunde vi även spana in en oval diamantring i den tyngre skalan på fru Sánchez Bezos ringfinger.

Populär trestensring

Den ovala slipningen är enligt experterna redan populär. Eftersom Cristiano Ronaldo har många fans spås nu smyckesbutiker världen över få frågan “har ni något som liknar Ronaldos ring?” på regelbunden basis.

Olivia Landau, grundare av juvelerarbutiken The Clear Cut i New York, tror till och med att Georginas trestensring kan starta en trend där fler kommer att efterfråga designen med tre diamanter som symboliserar dåtid, nutid och framtid.

Världens mest följda förlovning

Cristiano Ronaldo är världens mest följda person på Instagram, med över 660 miljoner följare. När han friar blir det världspolitik i smyckesform.

Och även om vi aldrig får veta exakt vad ringen kostade, konstaterar smyckesspecialisten Anya Walsh att vi kan vi vara säkra på en sak: “Han kunde inte ha gjort det på något annat sätt”.

Fakta Perfect Weekend

Vem: Cristiano Ronaldo, 40, och Georgina Rodríguez, 31

Cristiano Ronaldo, 40, och Georgina Rodríguez, 31 Var: Instagram, men egentligen hela världen

Instagram, men egentligen hela världen Vad: En förlovningsring på 30–40 carat

En förlovningsring på 30–40 carat Värde: uppskattningsvis 5–15 miljoner dollar

uppskattningsvis 5–15 miljoner dollar Stil: Oval diamant, trestensring som symboliserar dåtid, nutid och framtid

Oval diamant, trestensring som symboliserar dåtid, nutid och framtid Trendspaning: Fler män än någonsin lär googla “oval förlovningsring”

