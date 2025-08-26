Dagensps.se
Weekend

Cristiano Ronaldo har friat – detta stal showen

Fotbollsspelaren Cristiano Ronaldo och Georgina Rodriguez har varit ett par sedan 2016. Nu är de förlovade (ej partets förlovningsring på bilden). Foto: Joel C Ryan/Invision/AP samt Sabrianna/Unsplash
Sandra Sahlén
Sandra Sahlén
Uppdaterad: 26 aug. 2025Publicerad: 26 aug. 2025

Det händer saker även i världsstjärnan Cristiano Ronaldos privatliv. Han är fortfarande en av planetens mest omskrivna fotbollsspelare och är nu även förlovad med Georgina Rodríguez.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Efter åratal av spekulationer dök den officiella bekräftelsen på förlovningen upp på Instagram. Men det som verkligen fick internet att gå i gång var inte själva frieriet. Det var diamanten.

Krävs en fingerrekonstruktion?

Georgina Rodríguez publicerade nyligen en bild på sin vänsterhand. På fingret – en massiv oval diamant som närmast förvandlar andra smycken till billiga festivalarmband. Under hennes hand syns en annan hand, med taggen @Cristiano, vilket lämnar få frågor obesvarade. Bildtexten löd: “Ja, det gör jag. I detta och i alla mina liv.”

Reaktionerna lät inte vänta på sig. Vissa skojade och jämförde stenen med en Ring Pop-klubba. Andra konstaterade att prislappen rimligtvis borde vara tillräcklig för att lösa världssvälten. I en video på Instagram konstaterade smyckesinfluencern Julia Chafé att “för att bära den här stenen regelbundet kommer du att behöva fingerrekonstruktion.”

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Från Gucci till guldring

Cristiano Ronaldo, 40, och Georgina Rodríguez, 31, träffades 2016 i en Gucci-butik i Madrid, där Georgina arbetade vid tiden. Han spelade då för Real Madrid, hon sålde lyxiga väskor. Resten är en romantisk historia i globalt format.

I dag spelar han för Al Nassr i Saudiarabien – men det hindrar inte paret från att hålla kärlekslivets PR-maskineri i topptrim.

Läs mer: Hon hittade en diamant värd 260 000 kronor Dagens PS

Hur stor är stenen egentligen?

ANNONS

Experterna har försökt mäta och uppskattningarna varierar. Men de flesta är överens om att diamanten landar på mellan 30 och 40 carat, priset kan då ligga på mellan 5 och 15 miljoner dollar.

För att sätta storleken i perspektiv: Mariah Carey fick 35 carat 2016 av James Packer. Elizabeth Taylor bar en 33-caratssten från Richard Burton. Och Kobe Bryant köpte en “förlåt-mig-ring” till Vanessa Bryant för fyra miljoner dollar.

Vid det på många sätt uppmärksammande bröllopet mellan Jeff Bezos och Lauren Sánchez Bezos tidigare i sommar kunde vi även spana in en oval diamantring i den tyngre skalan på fru Sánchez Bezos ringfinger.

Den ovala slipningen är enligt experterna redan populär. Eftersom Cristiano Ronaldo har många fans spås nu smyckesbutiker världen över få frågan “har ni något som liknar Ronaldos ring?” på regelbunden basis.

Olivia Landau, grundare av juvelerarbutiken The Clear Cut i New York, tror till och med att Georginas trestensring kan starta en trend där fler kommer att efterfråga designen med tre diamanter som symboliserar dåtid, nutid och framtid.

Världens mest följda förlovning

Cristiano Ronaldo är världens mest följda person på Instagram, med över 660 miljoner följare. När han friar blir det världspolitik i smyckesform.

Och även om vi aldrig får veta exakt vad ringen kostade, konstaterar smyckesspecialisten Anya Walsh att vi kan vi vara säkra på en sak: “Han kunde inte ha gjort det på något annat sätt”.

ANNONS

Fakta Perfect Weekend

  • Vem: Cristiano Ronaldo, 40, och Georgina Rodríguez, 31
  • Var: Instagram, men egentligen hela världen
  • Vad: En förlovningsring på 30–40 carat
  • Värde: uppskattningsvis 5–15 miljoner dollar
  • Stil: Oval diamant, trestensring som symboliserar dåtid, nutid och framtid
  • Trendspaning: Fler män än någonsin lär googla “oval förlovningsring”

Läs mer: “Perfekt storm” hotar slå ut marknaden för diamanter Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Cristiano RonaldoDiamanterSmycken
Sandra Sahlén
Sandra Sahlén

Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.

Sandra Sahlén
Sandra Sahlén

Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS