Samlarobjekt som slår börsen – här investerar världens mest välbärgade

Konsten tappar värde

Den globala konstmarknaden, som länge setts som en symbol för exklusiva investeringar, har tappat kraft. Enligt Art Market Research föll indexet med 27 procent mellan april 2024 och april 2025.

En orsak är digitaliseringens framväxt. Fler konstköpare går direkt till digitala marknadsplatser, där transparensen är högre och kostnaderna lägre. Samtidigt är överutbudet av verk från mellanstora gallerier en bromskloss.

Andy Warhols ikoniska Dollar Sign, som en gång var sinnebilden för prestige, har blivit en symbol för prispress. Det som tidigare sågs som ett tryggt värde är i dag ett riskfyllt köp.

Klockor i topp

Om konsten kämpar i uppförsbacke går det bättre för lyxklockor. Rolex Daytona, Patek Philippes Nautilus och Audemars Piguets Royal Oak är några av modellerna som sticker ut.

Efterfrågan drivs av en kombination av knapp tillgång, ikonstatus och lång tradition. Enligt Boat International säljer många modeller långt över listpris redan vid lansering. Men även här gäller det att ha tålamod.

Premiumklockor från Rolex, Patek Philippe och Audemars Piguet. Foto: Cash Macanaya/Unsplash, Diniy Salleh/Unsplash och M/Unsplash

”Marknaden är cyklisk. Vissa modeller tappar i värde kortsiktigt, men på lång sikt har premiumklockor visat sig vara stabila tillgångar”, understryker Garth Friesen.

I Sverige syns intresset tydligt i Stockholm och Göteborg, där klockhandlare rapporterar långa väntelistor på populära modeller.

Vintagebilar fortsätter slå rekord

Bland alla samlarobjekt är det vintagebilar som sticker ut mest. När en Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé såldes för motsvarande 1,6 miljarder kronor i en privat auktion 2022, markerade det en ny era.

Sedan dess har marknaden fortsatt växa. Enligt Historic Automobile Group International har index för klassiska bilar stigit med 22 procent de senaste två åren.

Klassiska modeller som Volvo P1800 och Saab Sonett lockar både investerare och entusiaster. Foto: Remy Lovesy/Unsplash

Retrofit-trenden, där klassiska bilar uppgraderas med eldrift och moderna komponenter, lockar dessutom en yngre generation.

I Sverige har klassiska modeller som Volvo P1800, Saab Sonett och exklusiva Ferrari-bilar lockat både investerare och entusiaster. Evenemang som Sportvagnsträffen i Hofsnäs eller Concours de Charme i Båstad visar att intresset är större än på länge.

Vinmarknaden i gungning

Vinet har länge setts som en stabil investering, särskilt i Bordeaux och Bourgogne. Men sedan oktober 2022 har priserna fallit. Trump-administrationens tullar på EU-viner har slagit hårt mot den amerikanska efterfrågan.

Enligt Liv-ex Fine Wine 50 Index är priserna ned 30 procent från toppnivåerna 2022. Men i Asien ökar intresset.

Trump-administrationens tullar på EU-viner har slagit hårt och köpare från Asien blir allt viktigare. Foto: Riccardo Bernucci/Unsplash

”Prestigeviner som Lafite Rothschild och Haut-Brion har alltid en marknad. Men det är tydligt att nya köpare från Asien blir allt viktigare för återhämtningen,” säger Tom Burchfield, chef för marknadsanalys på Liv-ex.

Vilka samlarobjekt ska man investera i?

Det råder bred enighet bland experter om att samlarobjekt inte bara är en fråga om avkastning. Det är en fråga om att både förstå marknaden och känna att man älskar det man köper.

”Det är då man får både avkastning och glädje”, säger Garth Friesen.

I Sverige pekar analytiker på att det framför allt är klockor och bilar som lockar nya investerare, följt av konst och vin trots att dessa två segment tappat under det senaste året.

Så gick det för olika samlarsegment 2024–2025 Konst: Ned 27 procent (AMR All Art Index)

Vin: Ned 30 procent sedan 2022 (Liv-ex Fine Wine 50)

Klockor: Premium på exklusiva modeller, stark sekundärmarknad

Vintagebilar: Upp 22 procent (HAGI Top Index)

