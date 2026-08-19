Ny studie: Du kan dämpa inflammation – genom att tänka på den

Studien, som publicerats i Nature Human Behaviour, pekar på att hjärnan kan ha större direkt kontroll över inflammation än forskarna tidigare kunnat visa hos människor, enligt Nature.

Effekten syntes redan inom några minuter när deltagarna riktade sin uppmärksamhet mot det inflammerade området. Foto: Canva

Fick inflammation i huden

Forskarna genomförde tre experiment där friska försökspersoner fick en tillfällig inflammationsreaktion genom ett vanligt histamintest på huden.

I två av experimenten deltog totalt 57 personer. De fick antingen koncentrera sig på känslorna från det inflammerade området – exempelvis klåda och sveda – eller rikta uppmärksamheten mot filmer och andra uppgifter på en skärm.

Under omkring 20 minuter följde forskarna rodnad och svullnad.

Resultatet var tydligt.

När deltagarna koncentrerade sig på det inflammerade området blev reaktionen i genomsnitt omkring 1,5 gånger mindre än när de distraherades. Effekten återkom hos omkring 90 procent av deltagarna i de två oberoende grupperna.

ANNONS

Inflammationen tycktes också snabbare återgå mot utgångsläget.