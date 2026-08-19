Att ignorera klådan eller irritationen är kanske inte alltid bästa strategin. En ny studie visar att människor som aktivt riktar uppmärksamheten mot en inflammerad hudfläck får en mindre kraftig inflammationsreaktion. Hos omkring nio av tio deltagare syntes effekten.
Ny studie: Du kan dämpa inflammation – genom att tänka på den
Det låter nästan misstänkt enkelt: titta inte bort från problemet på din hälsa – koncentrera dig på det.
Forskare vid Bar-Ilan University i Israel har undersökt om vår uppmärksamhet faktiskt kan påverka kroppens immunförsvar, och inte bara hur vi upplever smärta och klåda.
Studien, som publicerats i Nature Human Behaviour, pekar på att hjärnan kan ha större direkt kontroll över inflammation än forskarna tidigare kunnat visa hos människor, enligt Nature.
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Fick inflammation i huden
Forskarna genomförde tre experiment där friska försökspersoner fick en tillfällig inflammationsreaktion genom ett vanligt histamintest på huden.
I två av experimenten deltog totalt 57 personer. De fick antingen koncentrera sig på känslorna från det inflammerade området – exempelvis klåda och sveda – eller rikta uppmärksamheten mot filmer och andra uppgifter på en skärm.
Under omkring 20 minuter följde forskarna rodnad och svullnad.
Resultatet var tydligt.
När deltagarna koncentrerade sig på det inflammerade området blev reaktionen i genomsnitt omkring 1,5 gånger mindre än när de distraherades. Effekten återkom hos omkring 90 procent av deltagarna i de två oberoende grupperna.
Inflammationen tycktes också snabbare återgå mot utgångsläget.
Hjärnan pratar med immunförsvaret
Att distraktion kan minska den upplevda smärtan och klådan är känt sedan tidigare. Det nya är att uppmärksamheten här inte bara förändrade hur inflammationen kändes, utan också den mätbara kroppsliga reaktionen.
Forskarna såg tecken på två möjliga vägar: dels genom hur hjärnan bearbetar signalerna från det irriterade hudområdet, dels genom det parasympatiska nervsystemet och vagusnerven, som är kopplad till kroppens reglering av inflammation.
Det betyder förstås inte att man kan stirra bort eksem eller tänka bort en autoimmun sjukdom.
Försöken gjordes på friska personer med en kortvarigt framkallad hudinflammation. Forskarna vet ännu inte om samma effekt finns vid kroniska inflammationer, sår eller sjukdomar.
Men studien ger ett ganska handfast besked: ibland kan det faktiskt vara bättre att känna efter än att försöka tänka på något annat.
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