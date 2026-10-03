Efter Ozempic – nu satsar jättarna på nya viktläkemedel

Få slutade på grund av biverkningar

Ett av preparaten är petrelintide. Resultat från en fas 2-studie har presenterats vid diabetesorganisationen EASD årsmöte och publicerats i The Lancet Diabetes & Endocrinology.

I studien deltog 485 personer med obesitas. De fick en injektion i veckan med antingen petrelintide i olika doser eller placebo. Alla fick även råd om kost och fysisk aktivitet.

Efter 42 veckor hade deltagarna som fick läkemedlet gått ned i genomsnitt mellan 8,7 och 10,7 procent av sin kroppsvikt, beroende på dos. Placebogruppen hade gått ned 1,7 procent.

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Bland dem som fick petrelintide slutade 1,5 procent på grund av mag- och tarmbiverkningar.

Forskarna ser preparatet som ett möjligt framtida alternativ för personer som har svårt att tolerera dagens behandlingar. Resultaten behöver dock bekräftas i fas 3-studier.

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Kombination gav fler avhopp

Lilly testar ett annat amylinpreparat, eloralintide. Det prövas både separat och tillsammans med tirzepatid, den aktiva substansen i Mounjaro och Zepbound.

I en fas 2-studie med personer som hade obesitas och typ 2-diabetes gav den högsta kombinationsdosen en genomsnittlig viktnedgång på 23,3 procent efter 48 veckor. Med enbart en hög dos tirzepatid var viktnedgången 14,8 procent, enligt uppgifter från CNBC.

Beräkningen bygger på antagandet att deltagarna fortsatte behandlingen. Men mellan 10,8 och 27 procent av dem som fick kombinationen avbröt på grund av biverkningar, beroende på dos. Bland dem som enbart fick tirzepatid var andelen 2,9 procent.

”En behandling är bara effektiv om patienterna kan fortsätta med den, så toleransen i fas 3 blir lika viktig som effekten”, säger Benjamin Bikman, professor vid Brigham Young University, till CNBC.

Novo satsar på fler preparat

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Hos Novo Nordisk stod Ozempic och Wegovy tillsammans för ungefär två tredjedelar av försäljningen 2025. Samtidigt tar konkurrenten Lilly marknadsandelar.

Novo satsar bland annat på CagriSema, som kombinerar amylinpreparatet cagrilintid med semaglutid, substansen i Ozempic och Wegovy.

Bolaget utvecklar också zenagamtide, tidigare kallat amycretin. Det riktar sig mot både GLP-1 och amylin i en enda molekyl och prövas som både veckoinjektion och daglig tablett.

Fler läkemedel kan så småningom ge läkare större möjligheter att anpassa behandlingen. En patient kan behöva hjälp att gå ned mer i vikt, medan en annan behöver en behandling med biverkningar som går att stå ut med.

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