Akupunktur kan påverka hur hjärnan arbetar hos personer med depression. I en ny studie visar forskare hur akupunktur verkar koppla om hjärnan vid depression.
Ny studie: Akupunktur kan påverka hjärnan vid depression
Vissa experter uppger att träning kan hjälpa mot depression, där en studie pekar på att träning kan vara lika bra som terapi för vissa.
Ibland kommer akupunktur in som en möjlig väg att gå för att bota depression, även om vissa läkare som uppger att nålarna ”botar allt” bör tas med en stor nypa salt.
Akupunktur lindrar smärta
Akupunktur är en viktig del av kinesisk medicin som sträcker sig flera tusen år tillbaka i tiden – där metoden används för att lindra smärta och obehag vid en rad olika tillstånd.
Nu kommer en ny studie som säger att den även kan hjälpa hjärnan mot depression.
Forskarna vid Beijing University of Chinese Medicine har använt hjärnavbildningar från tidigare kliniska studier från totalt 357 deltagare med depression och kommit fram till att akupunktur verkar koppla om hjärnan när en person lider av depression.
Studien är publicerad i Medicine, enligt Science Alert.
Nålar påverkar hjärnan
Forskarna jämförde personer som fick akupunkturbehandling och personer som antingen behandlats med antidepressiva läkemedel eller fått placeboakupunktur, och kom fram till att riktiga nålar lyckades förändra kopplingsmönstren i specifika hjärnregioner.
Forskarna beskriver resultaten som tecken på att akupunktur kan påverka hjärnans så kallade neurovaskulära koppling – samspelet mellan nervcellernas aktivitet och blodförsörjningen till hjärnan.
Patienter som behandlats med akupunktur fick aktivitet i delarna av hjärnan som styr känslokontrollen och belöningssystemet.
Fler nålar, mindre deppiga pateinter med andra ord.
Göra fler tester
Forskarna behöver dock göra fler tester för att se att studien verkligen håller.
Nästa steg är att undersöka effekterna av akupunktur i större och mer varierade patientgrupper.
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