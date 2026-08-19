Ny studie: Akupunktur kan påverka hjärnan vid depression

Regelbunden träning leder till större lyckorus och färre deppiga dagar. (Foto: TT)

Akupunktur lindrar smärta

Akupunktur är en viktig del av kinesisk medicin som sträcker sig flera tusen år tillbaka i tiden – där metoden används för att lindra smärta och obehag vid en rad olika tillstånd.

Nu kommer en ny studie som säger att den även kan hjälpa hjärnan mot depression.

Forskarna vid Beijing University of Chinese Medicine har använt hjärnavbildningar från tidigare kliniska studier från totalt 357 deltagare med depression och kommit fram till att akupunktur verkar koppla om hjärnan när en person lider av depression.

Studien är publicerad i Medicine, enligt Science Alert.