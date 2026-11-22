57 miljoner människor årligen beräknas drabbas av demens och i dag finns inga botemedel mot sjukdomen.

Däremot kan en kombination av genetiska faktorer och livsstil, sådant som fysisk aktivitet och rökning, påverka risken att drabbas.

Enligt en fransk expertgrupp kan även social isolering vara en riskfaktor i sammanhanget.

Forskare om kaffe och demens: Kaffe är nyttigt – kanske. Dagens PS

38 procent högre risk

Forskare vid universitetet i Bordeaux har undersökt risken och anser sig ha kommit fram till att äldre vuxna som är kroniskt ensamma, löper 38 procent högre risk att utveckla demens jämfört med dem som aldrig känner sig ensamma.

Studien har publicerats i Aging & Health och hittar däremot inget samband mellan tillfällig ensamhet och demens.

”Denna distinktion är avgörande”, säger Karine Pérès, en av studiens författare och senior forskare i Bordeaux, hos Euronews.

”Även om de flesta människor upplever ensamhet någon gång i livet, är det när ensamheten blir kronisk och ihållande som den kan öka risken för att utveckla demens”, säger hon.

ANNONS

Orolig över ditt minne? Glöm det. Dagens PS