Kronisk ensamhet kopplas till högre risk för demens, enligt en ny studie där ett forskarlag följt människor under 30 år.
Forskare: Större risk att bli dement om du är ensam
Personer som nästan alltid känner sig ensamma kan löpa högre risk att utveckla demens. Det är slutsatsen i en ny studie där forskare följt äldre vuxna under tre decennier.
57 miljoner människor årligen beräknas drabbas av demens och i dag finns inga botemedel mot sjukdomen.
Däremot kan en kombination av genetiska faktorer och livsstil, sådant som fysisk aktivitet och rökning, påverka risken att drabbas.
Enligt en fransk expertgrupp kan även social isolering vara en riskfaktor i sammanhanget.
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38 procent högre risk
Forskare vid universitetet i Bordeaux har undersökt risken och anser sig ha kommit fram till att äldre vuxna som är kroniskt ensamma, löper 38 procent högre risk att utveckla demens jämfört med dem som aldrig känner sig ensamma.
Studien har publicerats i Aging & Health och hittar däremot inget samband mellan tillfällig ensamhet och demens.
”Denna distinktion är avgörande”, säger Karine Pérès, en av studiens författare och senior forskare i Bordeaux, hos Euronews.
”Även om de flesta människor upplever ensamhet någon gång i livet, är det när ensamheten blir kronisk och ihållande som den kan öka risken för att utveckla demens”, säger hon.
Följde äldre vuxna i 30 år
Forskarna analyserade data från 3 777 äldre vuxna som följt från 1988 till och med 2018. Deltagarna klassificerades som ”aldrig ensamma”, ”tillfälligt ensamma” eller ”kroniskt ensamma” baserat på fyra undersökningstillfällen under en åtta-årig period.
Därefter undersökte forskarna huruvida deltagarna utvecklade demens under de efterföljande 20 åren.
Ungefär en av tre personer som aldrig eller bara ibland kände sig ensamma utvecklade demens. Bland dem som var kroniskt ensamma var andelen 49 procent.
Ensamhet och social isolering är inte exakt samma sak. Ensamhet är en subjektiv upplevelse; man kan känna sig ensam även tillsammans med familj eller regelbundet träffar andra människor, påpekar forskarna.
”Denna sårbarhet kan även bero på otillfredsställande relationer, bördan av att vårda en närstående eller avsaknad av meningsfulla aktiviteter”, säger studiens huvudförfattare Yvanna Simon.
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Vill uppmuntra aktiviteter
Forskarna från Bordeaux rekommenderar att vårdpersonal undersöker om patienter upplever ensamhet och uppmuntrar till fler sociala aktiviteter.
De menar även att mer inkluderande offentliga miljöer, som välkomnar människor i alla åldrar, kan vara till hjälp.
Enligt organisationen Alzheimer’s Research UK kan socialt engagemang på äldre dagar bidra till att hålla delar av hjärnan aktiva och minska sådana hjärnförändringar som kopplas till demens.
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Fler faktorer hos ensamma
Personer som är kroniskt ensamma rör kanske mindre på sig och äter mindre hälsosamt, vilket kan bidra till hjärtsjukdomar och diabetes.
Dessa tillstånd ökar i sin tur risken för demens. Sociala interaktioner utgör ytterligare en aspekt i sammanhanget.
”Brist på sociala interaktioner begränsar den kognitiva stimulansen, samtidigt som olöst social stress över tid leder till en ansamling av biologiskt slitage”, säger Pérès.
Sammantaget kan undersökningen alltså sammanfattas i att fler ensamma människor utvecklar demens, men inte svarar på om det är ensamheten som driver utvecklingen.
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