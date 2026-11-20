Kvinnors uttag av obetalda föräldradagar är större än svenska mäns totala mängd föräldraledigt. Välkommen till det fortsatt ojämlika Sverige.
Ny rapport: Svenska män fortsätter undvika föräldraledigt
Hur det ser ut i Sverige 2026? Så här: kvinnor tjänar mindre, är sjuka mer och tar mer ansvar för barn och familj.
Det skulle vi inte behöva skriva här – det är ju ingen nyhet utan basfakta sedan hur många år som helst.
Att det ändå är ett ämne för en text beror på att Försäkringskassan lämnat sin återkommande lägesrapport om jämställdheten i det svenska samhället.
”Hur socialförsäkringen används är en viktig pusselbit för att förstå hur det ser ut med jämställdheten i Sverige. Till exempel ser vi att män bara tar ut en av fem obetalda föräldradagar”, konstaterar Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg.
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”Målen uppnås inte”
Det övergripande jämställdhetspolitiska målet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.
För att uppnå målet behöver samhället skapa jämställda livsvillkor inom områden som ekonomi, hälsa och obetalt hem- och omsorgsarbete, områden som är nära kopplade till hur och vem som nyttjar socialförsäkringen, skriver Försäkringskassan.
”Kvinnor använder socialförsäkringen mer än män, det ser vi särskilt i ersättningar som handlar om omsorg och ekonomiskt stöd till barnhushåll. Med hjälp av socialförsäkringen kan vi tydligt se att målet om jämställdhet inte uppnås”, påpekar Nils Öberg.
Män svaga på föräldraledigt
”Att kvinnor får mer pengar från socialförsäkringen betyder att den har en utjämnande effekt. Men att under en lång tid nyttja olika ersättningar kan försämra livsinkomst och anknytning till arbetsmarknaden”, säger Nils Öberg.
”Det riskerar i sin tur att påverka den ekonomiska jämställdheten negativt.”
Kvinnor tar det överlägset största ansvaret för det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Endast en av fem dagar med obetald föräldraledighet tas ut av män.
Det betyder att antalet dagar kvinnor i snitt är föräldralediga utan ersättning är fler än mannens totala antal föräldralediga dagar.
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Kvinnor tar hand om närstående
När det gäller närståendepenning, oftast utbetald för att vårda en förälder över 65 år, är 72 procent av mottagarna kvinnor.
Ofta föregås perioden med närståendepenning av en tid med obetalt omsorgsarbete, skriver Försäkringskassan.
”Kvinnor tar hand om det obetalda arbetet under småbarnsåren och sedan fortsätter det när de tar det största ansvaret för åldrande föräldrar”, säger Nils Öberg.
”Sammantaget ger det en bild av att ansvaret för barn, familj, hem och anhöriga är ojämlikt fördelat.”
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Fakta/Kvinnor, män och vilket ansvar man tar
- Kvinnor är överrepresenterade i underhållsstöd, omvårdnadsbidrag, närståendepenning bostadsbidrag och sjukpenning.
- Kvinnor har konsekvent fler dagar med sjukpenning än män. Under 2025 var kvinnor sjukskrivna i genomsnitt dubbelt så många dagar som män, 14 dagar jämfört med 7 dagar.
- Den största övervikten av män finns inom assistansersättningen, där 56 procent av mottagarna är män.
- Inom föräldraförsäkringen har utvecklingen mot ett mer jämställt uttag stannat av, och år 2025 tog män ut 31 procent av dagarna med föräldrapenning.
- Uttaget av antal vab-dagar ligger väldigt konstant, och någon trend mot ett mer jämställt uttag syns inte. År 2025 tog män ut 37 procent av vab-dagarna.
- 1 av 5 dagar med obetald föräldraledighet tas ut av män. Kvinnor är i genomsnitt föräldralediga längre utan ersättning än män är lediga både med och utan ersättning
- Det är vanligast att kvinnor får närståendepenning. De utgör 72 procent av mottagarna.
(Källa: Försäkringskassan)
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