Att det ändå är ett ämne för en text beror på att Försäkringskassan lämnat sin återkommande lägesrapport om jämställdheten i det svenska samhället.

”Hur socialförsäkringen används är en viktig pusselbit för att förstå hur det ser ut med jämställdheten i Sverige. Till exempel ser vi att män bara tar ut en av fem obetalda föräldradagar”, konstaterar Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg.

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”Målen uppnås inte”

Det övergripande jämställdhetspolitiska målet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

För att uppnå målet behöver samhället skapa jämställda livsvillkor inom områden som ekonomi, hälsa och obetalt hem- och omsorgsarbete, områden som är nära kopplade till hur och vem som nyttjar socialförsäkringen, skriver Försäkringskassan.

”Kvinnor använder socialförsäkringen mer än män, det ser vi särskilt i ersättningar som handlar om omsorg och ekonomiskt stöd till barnhushåll. Med hjälp av socialförsäkringen kan vi tydligt se att målet om jämställdhet inte uppnås”, påpekar Nils Öberg.

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