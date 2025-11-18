Dagens PS
Dagensps.se
Hälsa

LED-ljuset som gör oss sjuka

LED-ljuset som lovades rädda planeten – men nu riskerar att sabotera våra hjärnor. (Foto: Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 18 nov. 2025Publicerad: 18 nov. 2025

Våra hem, kontor och gator fylls av LED-ljus som lovats vara energisnåla och evigt hållbara. Men under ytan finns en mörkare historia: blåljus som rubbar hjärnans dygnsrytm, osynligt flimmer som triggar migrän. En svensk studie visar att var tredje arbetsplats har ljusmiljöer som kan skada både hjärna och kropp. Nu varnar forskarna för att vi är på väg att lysa oss själva sjuka.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

“Vi utsätts för ljus som kroppen aldrig varit menad att tåla”

Så säger Hillevi Hemphälä, universitetslektor vid Lunds universitet och en av landets ledande forskare på ljus, flimmer och visuella risker. I intervjun med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling beskriver hon LED-tekniken med kirurgisk tydlighet:

“Alla LED-lampor har en blå diod i botten, och ovanpå den ligger ett gult pulver. Det betyder att du alltid får en blå topp – oavsett vad för ‘varmt’ ljus du köpt. Det är väldigt mycket blått ljus i LED.”

På dagen, speciellt på morgonen, är det enormt viktigt med blått, eller kallt ljus, för att få en positiv effekt på vår vakenhetsgrad. På kvällen är det katastrof.

“En timme framför en skärm på kvällen utan night-shift-mode fördröjer insomningen med en till två timmar. Det är det blå eller kalla ljuset som på kvällen orsakar besvär.”

Det är alltså inte våra telefoner som förstör vår nattsömn. Det är våra skärmar och lampor.

Blåljuset vi aldrig bad om, men som nu fyller varje rum i våra liv. (Foto: Canva)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"

13 nov. 2025
Ola Skogö - Modulärt byggande för flexibla samhällen
Spela klippet
PS Partner

Därför växer modulärt byggande i Sverige

10 nov. 2025

Ökad risk för cancer – när lamporna jobbar emot kroppen

LED-ljus är inte bara en fråga om trötthet. Hemphälä lyfter fram skiftarbetare som en högriskgrupp:

ANNONS

“Får du för mycket kallt ljus under nattarbete ökar risken kraftigt för både prostata- och bröstcancer. Mer än dubbelt så hög.”

Dygnsrytmen är inte en metafor. Det är en biologisk styrkrets – och blått ljus är en kniv i systemet. Det gäller att följa det naturliga dagsljuset, kallt ljus på morgonen och mitt på dagen, varmt ljus på kvällen och stearinljus/elden nattetid. Då får vi en bra dygnsrytm.

Insekterna försvinner i nattens LED-ljus. Vi märker det först när det är tyst. (Foto: Canva)

Det osynliga flimret – som hjärnan ser men du inte gör

Här blir det riktigt obehagligt. Hemphälä beskriver en helt ny studie som just skickats för publicering. Den visar att så kallat osynligt LED-flimmer, alltså variationer i ljusstyrkan snabbare än våra ögon kan uppfatta, triggar hjärnans smärtcentrum hos de som har migrän. Framförallt de lampor som kan dimras kan oftare orsaka osynligt flimmer. Och nu inför julen, så kan julbelysning orsaka mycket flimmer. Så om du klagar på huvudvärken av all julstress, så kan du kanske testa om din julbelysning flimrar. Ta foto med mobilen på nära håll mot en lampa och ser du randmönster så flimrar lampan.  

“Vi har nu för första gången kunnat se i fMRI-kamera hur osynligt flimmer ökar blodgenomströmningen i hjärnans smärtcentrum hos personer med migrän.”

Och det gäller inte bara migränpatienter. Även friska får mätbara förändringar i hjärnaktivitet.

Hillevi Hemphälä i Lund – Sveriges främsta röst om hur LED-ljus formar vårt mående. (Foto: Pressbild/Afa Försäkring)

Det här bekräftar den oro som funnits länge. Hemphälä har tagit fram en synergonomisk riskbedömningsmetod,VERAM, 217 svenska arbetsplatser (Hemphälä et al., 2021–2023) bedömdes, 33 procent av arbetsplatserna ha problem med flimmer, och 66 procent hade risk för bländning. Resultatet: 86 procent av medarbetarna rapporterade ögontrötthet och en majoritet hade nack- och skulderbesvär kopplade till ljuset.

ANNONS

Det finns en signifikant koppling mellan ögonbesvär, de med ögonbesvär rapporterar tre gånger mer besvär från nacke, axlar och skuldror. Det räcker med en felplacerad för stark lampa för att du ska kunna bli sjukskriven med nackbesvär. 

Julbelysningen som ger dig huvudvärk långt innan släkten gör det. (Foto: Canva)

Städer utan insekter – och bilstrålkastare som bländar bort trafiksäkerheten

LED-ljusets påverkan stannar inte vid människan.

“Nattlevande insekter drabbas hårt. Det finns städer där det knappt finns några flygande insekter kvar.”

I England är läget så allvarligt att parlamentet nu driver fram ett förbud mot LED-strålkastare i bilar. Bilister blir bländade – och olyckorna ökar.

När tekniken går snabbare än regleringen får trafiksäkerheten hicka.

Äter du hårvitaminer? Då bör du läsa detta

Biotintrenden med hårvitaminer har dragit över Sverige som en glansig storm, men nu kliver de tunga experterna fram – Harvard, Mayo Clinic, NIH och våra

Konflikten när en kommun fick släcka lamporna

ANNONS

Även på hemmaplan finns konkreta fall. Ett av de mest uppmärksammade är skånsk kommun:

“Medarbetare fick så mycket huvudvärk av LED-panelerna i taket att facket fick tvinga fram ett byte. Det blev en arbetsmiljökonflikt mellan dem som inte kunde ha lamporna tända och dem som inte kunde jobba utan dem.”

Efter byte till bländfriare armaturer sjönk besvären signifikant.

När ljuset är dåligt blir arbetsplatsen en krigszon. Ett problem som bara ökar, mer än hälften av alla armaturer som säljs i Sverige idag är så kallade LED-paneler.

Hur du skyddar dig – tre råd från forskaren

Hillevi Hemphäläs helt praktiska råd är lika tydliga som hennes kritik:

“Tak måste belysas. Det är jämna luminanser som är nyckeln.”

  1. Testa om du blir bländad med kepstestet
    Håll upp händerna som en kepsskärm ovanför ögonen, är det skönare, så är du bländad av för starka lampor. 
  2. Välj lampor med både direkt och indirekt ljus.
    LED-paneler som riktar allt ljus rakt ned skapar bländning och bör inte användas.
  3. Långa armaturer placerade i framkant med skrivbordet som både ger ljus upp i taket och ner över arbetsytan är bättre än billiga plattor.
  4. Dra på night-shift överallt, minst 2 h innan läggdags.
    Mobil, dator, surfplatta – och numera även smarta glödlampor.

Och viktigast av allt: “Sluta tro att varmt LED-ljus är varmt. Det har fortfarande en blå topp.”

ANNONS

15 minuters daglig träning kan rädda våra hjärnor från moras

Våra hjärnor blir snabbt sämre av AI, sociala medier och den digitala sörjan vi badar i varje dag – men nu finns ett motmedel som faktiskt är kliniskt

Perfect Weekend Guide: Tre saker du måste veta om LED-ljus:

  1. Blått ljus på kvällen rubbar dygnsrytmen och försenar sömnen med upp till två timmar.
  2. Osynligt LED-flimmer triggar hjärnaktiviteten negativt – och effekten är nu bevisad i fMRI.
  3. En tredjedel av svenska arbetsplatser har ljusmiljöer som kan ge huvudvärk, ögontrötthet och muskelsmärtor.

Vill du läsa mer om trender och hälsa? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Viggos dagbok: DNA-chock och en maffig vernissage och Äter du hårvitaminer? Då bör du läsa detta.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BlåljusfastigheterForskningVetenskap
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

ANNONS
BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet

Räkna ut ditt pris!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS