LED-ljuset som gör oss sjuka

Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …

Ökad risk för cancer – när lamporna jobbar emot kroppen

LED-ljus är inte bara en fråga om trötthet. Hemphälä lyfter fram skiftarbetare som en högriskgrupp:

“Får du för mycket kallt ljus under nattarbete ökar risken kraftigt för både prostata- och bröstcancer. Mer än dubbelt så hög.”

Dygnsrytmen är inte en metafor. Det är en biologisk styrkrets – och blått ljus är en kniv i systemet. Det gäller att följa det naturliga dagsljuset, kallt ljus på morgonen och mitt på dagen, varmt ljus på kvällen och stearinljus/elden nattetid. Då får vi en bra dygnsrytm.

Insekterna försvinner i nattens LED-ljus. Vi märker det först när det är tyst. (Foto: Canva)

Det osynliga flimret – som hjärnan ser men du inte gör

Här blir det riktigt obehagligt. Hemphälä beskriver en helt ny studie som just skickats för publicering. Den visar att så kallat osynligt LED-flimmer, alltså variationer i ljusstyrkan snabbare än våra ögon kan uppfatta, triggar hjärnans smärtcentrum hos de som har migrän. Framförallt de lampor som kan dimras kan oftare orsaka osynligt flimmer. Och nu inför julen, så kan julbelysning orsaka mycket flimmer. Så om du klagar på huvudvärken av all julstress, så kan du kanske testa om din julbelysning flimrar. Ta foto med mobilen på nära håll mot en lampa och ser du randmönster så flimrar lampan.

“Vi har nu för första gången kunnat se i fMRI-kamera hur osynligt flimmer ökar blodgenomströmningen i hjärnans smärtcentrum hos personer med migrän.”

Och det gäller inte bara migränpatienter. Även friska får mätbara förändringar i hjärnaktivitet.

Hillevi Hemphälä i Lund – Sveriges främsta röst om hur LED-ljus formar vårt mående. (Foto: Pressbild/Afa Försäkring)

Det här bekräftar den oro som funnits länge. Hemphälä har tagit fram en synergonomisk riskbedömningsmetod,VERAM, 217 svenska arbetsplatser (Hemphälä et al., 2021–2023) bedömdes, 33 procent av arbetsplatserna ha problem med flimmer, och 66 procent hade risk för bländning. Resultatet: 86 procent av medarbetarna rapporterade ögontrötthet och en majoritet hade nack- och skulderbesvär kopplade till ljuset.

Det finns en signifikant koppling mellan ögonbesvär, de med ögonbesvär rapporterar tre gånger mer besvär från nacke, axlar och skuldror. Det räcker med en felplacerad för stark lampa för att du ska kunna bli sjukskriven med nackbesvär.

Julbelysningen som ger dig huvudvärk långt innan släkten gör det. (Foto: Canva)

Städer utan insekter – och bilstrålkastare som bländar bort trafiksäkerheten

LED-ljusets påverkan stannar inte vid människan.

“Nattlevande insekter drabbas hårt. Det finns städer där det knappt finns några flygande insekter kvar.”

I England är läget så allvarligt att parlamentet nu driver fram ett förbud mot LED-strålkastare i bilar. Bilister blir bländade – och olyckorna ökar.

När tekniken går snabbare än regleringen får trafiksäkerheten hicka.

Konflikten när en kommun fick släcka lamporna

Även på hemmaplan finns konkreta fall. Ett av de mest uppmärksammade är skånsk kommun:

“Medarbetare fick så mycket huvudvärk av LED-panelerna i taket att facket fick tvinga fram ett byte. Det blev en arbetsmiljökonflikt mellan dem som inte kunde ha lamporna tända och dem som inte kunde jobba utan dem.”

Efter byte till bländfriare armaturer sjönk besvären signifikant.

När ljuset är dåligt blir arbetsplatsen en krigszon. Ett problem som bara ökar, mer än hälften av alla armaturer som säljs i Sverige idag är så kallade LED-paneler.

Hur du skyddar dig – tre råd från forskaren

Hillevi Hemphäläs helt praktiska råd är lika tydliga som hennes kritik:

“Tak måste belysas. Det är jämna luminanser som är nyckeln.”

Testa om du blir bländad med kepstestet

Håll upp händerna som en kepsskärm ovanför ögonen, är det skönare, så är du bländad av för starka lampor. Välj lampor med både direkt och indirekt ljus.

LED-paneler som riktar allt ljus rakt ned skapar bländning och bör inte användas. Långa armaturer placerade i framkant med skrivbordet som både ger ljus upp i taket och ner över arbetsytan är bättre än billiga plattor. Dra på night-shift överallt, minst 2 h innan läggdags.

Mobil, dator, surfplatta – och numera även smarta glödlampor.

Och viktigast av allt: “Sluta tro att varmt LED-ljus är varmt. Det har fortfarande en blå topp.”

Perfect Weekend Guide: Tre saker du måste veta om LED-ljus:

Blått ljus på kvällen rubbar dygnsrytmen och försenar sömnen med upp till två timmar. Osynligt LED-flimmer triggar hjärnaktiviteten negativt – och effekten är nu bevisad i fMRI. En tredjedel av svenska arbetsplatser har ljusmiljöer som kan ge huvudvärk, ögontrötthet och muskelsmärtor.

