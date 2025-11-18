Våra hem, kontor och gator fylls av LED-ljus som lovats vara energisnåla och evigt hållbara. Men under ytan finns en mörkare historia: blåljus som rubbar hjärnans dygnsrytm, osynligt flimmer som triggar migrän. En svensk studie visar att var tredje arbetsplats har ljusmiljöer som kan skada både hjärna och kropp. Nu varnar forskarna för att vi är på väg att lysa oss själva sjuka.
LED-ljuset som gör oss sjuka
Mest läst i kategorin
Är kvällsträning ok - eller kan du sabba sömnen?
Du som stått på löpbandet vid 21.43 med en känsla av att du begår ett brott mot någon oskriven hälsolag – nu kan du andas ut. Kvällsträning är inte den sömnbov som gamla råd fått den att verka. Men visst finns det fallgropar. Och som vanligt när det gäller kroppen är sanningen mer nyanserad än …
15 minuters daglig träning kan rädda våra hjärnor från moras
Våra hjärnor blir snabbt sämre av AI, sociala medier och den digitala sörjan vi badar i varje dag – men nu finns ett motmedel som faktiskt är kliniskt testat och fungerar. Det handlar om en kvart om dagen som kan ge dig tillbaka fokus, disciplin och mental skärpa. Perfect Weekend bokade in en intervju med …
Äter du hårvitaminer? Då bör du läsa detta
Biotintrenden med hårvitaminer har dragit över Sverige som en glansig storm, men nu kliver de tunga experterna fram – Harvard, Mayo Clinic, NIH och våra egna myndigheter – och säger det många inte vill höra. För de flesta gör biotin absolut ingen skillnad. I värsta fall kan tillskottet till och med störa dina blodprov. Biotin …
Muterad influensa i Sverige – "värsta säsongen på 10 år"
Det kan bli en tuff vinter sedan en muterad influensa redan har kommit till Sverige. Varianten verkar lura immunförsvaret och kan enligt experterna bli den värsta på ett decennium. Det är ett muterat virus av H3N2-varianten och finns redan på plats i Sverige. “Vi följer situationen noga. Den muterade varianten har redan setts i Sverige”, …
Ny forskning: Många vänner – ändå ensam
Unga vuxna kan ha många vänner – men ändå känna sig ensamma. Ny forskning visar varför. Vänner brukar kallas livets viktigaste stöd, och forskning har tidigare visat att de som har någon att prata med, träffa regelbundet eller dela vardagen med ofta mår bättre – både psykiskt och fysiskt. Ändå visar ny forskning att unga …
“Vi utsätts för ljus som kroppen aldrig varit menad att tåla”
Så säger Hillevi Hemphälä, universitetslektor vid Lunds universitet och en av landets ledande forskare på ljus, flimmer och visuella risker. I intervjun med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling beskriver hon LED-tekniken med kirurgisk tydlighet:
“Alla LED-lampor har en blå diod i botten, och ovanpå den ligger ett gult pulver. Det betyder att du alltid får en blå topp – oavsett vad för ‘varmt’ ljus du köpt. Det är väldigt mycket blått ljus i LED.”
På dagen, speciellt på morgonen, är det enormt viktigt med blått, eller kallt ljus, för att få en positiv effekt på vår vakenhetsgrad. På kvällen är det katastrof.
“En timme framför en skärm på kvällen utan night-shift-mode fördröjer insomningen med en till två timmar. Det är det blå eller kalla ljuset som på kvällen orsakar besvär.”
Det är alltså inte våra telefoner som förstör vår nattsömn. Det är våra skärmar och lampor.
Senaste nytt
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"
Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …
Flodkryssningen som gör dig till kontinentens långsammaste – och lyckligaste – resenär
Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …
Därför växer modulärt byggande i Sverige
Traditionella byggprojekt tar tid, kräver stora investeringar och förutsätter stabila behov över lång tid. I verkligheten rör sig utvecklingen snabbare än så. För att möta förändringar inom skola, industri och offentlig sektor väljer allt fler aktörer att se modulära byggnader som en lösning för ökad flexibilitet. Det är inte bara en cirkulär lösning som både …
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Ökad risk för cancer – när lamporna jobbar emot kroppen
LED-ljus är inte bara en fråga om trötthet. Hemphälä lyfter fram skiftarbetare som en högriskgrupp:
“Får du för mycket kallt ljus under nattarbete ökar risken kraftigt för både prostata- och bröstcancer. Mer än dubbelt så hög.”
Dygnsrytmen är inte en metafor. Det är en biologisk styrkrets – och blått ljus är en kniv i systemet. Det gäller att följa det naturliga dagsljuset, kallt ljus på morgonen och mitt på dagen, varmt ljus på kvällen och stearinljus/elden nattetid. Då får vi en bra dygnsrytm.
Det osynliga flimret – som hjärnan ser men du inte gör
Här blir det riktigt obehagligt. Hemphälä beskriver en helt ny studie som just skickats för publicering. Den visar att så kallat osynligt LED-flimmer, alltså variationer i ljusstyrkan snabbare än våra ögon kan uppfatta, triggar hjärnans smärtcentrum hos de som har migrän. Framförallt de lampor som kan dimras kan oftare orsaka osynligt flimmer. Och nu inför julen, så kan julbelysning orsaka mycket flimmer. Så om du klagar på huvudvärken av all julstress, så kan du kanske testa om din julbelysning flimrar. Ta foto med mobilen på nära håll mot en lampa och ser du randmönster så flimrar lampan.
“Vi har nu för första gången kunnat se i fMRI-kamera hur osynligt flimmer ökar blodgenomströmningen i hjärnans smärtcentrum hos personer med migrän.”
Och det gäller inte bara migränpatienter. Även friska får mätbara förändringar i hjärnaktivitet.
Det här bekräftar den oro som funnits länge. Hemphälä har tagit fram en synergonomisk riskbedömningsmetod,VERAM, 217 svenska arbetsplatser (Hemphälä et al., 2021–2023) bedömdes, 33 procent av arbetsplatserna ha problem med flimmer, och 66 procent hade risk för bländning. Resultatet: 86 procent av medarbetarna rapporterade ögontrötthet och en majoritet hade nack- och skulderbesvär kopplade till ljuset.
Det finns en signifikant koppling mellan ögonbesvär, de med ögonbesvär rapporterar tre gånger mer besvär från nacke, axlar och skuldror. Det räcker med en felplacerad för stark lampa för att du ska kunna bli sjukskriven med nackbesvär.
Städer utan insekter – och bilstrålkastare som bländar bort trafiksäkerheten
LED-ljusets påverkan stannar inte vid människan.
“Nattlevande insekter drabbas hårt. Det finns städer där det knappt finns några flygande insekter kvar.”
I England är läget så allvarligt att parlamentet nu driver fram ett förbud mot LED-strålkastare i bilar. Bilister blir bländade – och olyckorna ökar.
När tekniken går snabbare än regleringen får trafiksäkerheten hicka.
Äter du hårvitaminer? Då bör du läsa detta
Biotintrenden med hårvitaminer har dragit över Sverige som en glansig storm, men nu kliver de tunga experterna fram – Harvard, Mayo Clinic, NIH och våra
Konflikten när en kommun fick släcka lamporna
Även på hemmaplan finns konkreta fall. Ett av de mest uppmärksammade är skånsk kommun:
“Medarbetare fick så mycket huvudvärk av LED-panelerna i taket att facket fick tvinga fram ett byte. Det blev en arbetsmiljökonflikt mellan dem som inte kunde ha lamporna tända och dem som inte kunde jobba utan dem.”
Efter byte till bländfriare armaturer sjönk besvären signifikant.
När ljuset är dåligt blir arbetsplatsen en krigszon. Ett problem som bara ökar, mer än hälften av alla armaturer som säljs i Sverige idag är så kallade LED-paneler.
Hur du skyddar dig – tre råd från forskaren
Hillevi Hemphäläs helt praktiska råd är lika tydliga som hennes kritik:
“Tak måste belysas. Det är jämna luminanser som är nyckeln.”
- Testa om du blir bländad med kepstestet
Håll upp händerna som en kepsskärm ovanför ögonen, är det skönare, så är du bländad av för starka lampor.
- Välj lampor med både direkt och indirekt ljus.
LED-paneler som riktar allt ljus rakt ned skapar bländning och bör inte användas.
- Långa armaturer placerade i framkant med skrivbordet som både ger ljus upp i taket och ner över arbetsytan är bättre än billiga plattor.
- Dra på night-shift överallt, minst 2 h innan läggdags.
Mobil, dator, surfplatta – och numera även smarta glödlampor.
Och viktigast av allt: “Sluta tro att varmt LED-ljus är varmt. Det har fortfarande en blå topp.”
15 minuters daglig träning kan rädda våra hjärnor från moras
Våra hjärnor blir snabbt sämre av AI, sociala medier och den digitala sörjan vi badar i varje dag – men nu finns ett motmedel som faktiskt är kliniskt
Perfect Weekend Guide: Tre saker du måste veta om LED-ljus:
- Blått ljus på kvällen rubbar dygnsrytmen och försenar sömnen med upp till två timmar.
- Osynligt LED-flimmer triggar hjärnaktiviteten negativt – och effekten är nu bevisad i fMRI.
- En tredjedel av svenska arbetsplatser har ljusmiljöer som kan ge huvudvärk, ögontrötthet och muskelsmärtor.
Vill du läsa mer om trender och hälsa? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Viggos dagbok: DNA-chock och en maffig vernissage och Äter du hårvitaminer? Då bör du läsa detta.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Hyundais hemliga terrängprojekt – se skisserna
Hyundai visar nu sin nya äventyrsbil Crater – ett koncept som vill locka ut oss i terrängen och väcka upptäckarlustan på nytt. När Hyundai nu lyfter täcket från sin Crater-idé är det tydligt att man vill utforska en mer jordnära riktning. Det handlar inte om något finslipat stadssmycke, utan snarare en bil som verkar ha …
Är kvällsträning ok - eller kan du sabba sömnen?
Du som stått på löpbandet vid 21.43 med en känsla av att du begår ett brott mot någon oskriven hälsolag – nu kan du andas ut. Kvällsträning är inte den sömnbov som gamla råd fått den att verka. Men visst finns det fallgropar. Och som vanligt när det gäller kroppen är sanningen mer nyanserad än …
Ikeas utsläpp i fjol: 21,3 miljoner ton koldioxid
Tillsammans med 26 andra företag från Sverige har Ikea anslutit till COP30 i Brasilien, och möbeljätten får svidande kritik. Aftonbladet berättar att en rad bolagsjättar kommit till klimattoppmötet, men att 225 miljöorganisationer krävt att företagen ska bannlysas på grund av deras enorma miljöförstöring. ”De förorenar inte bara miljön och begår övergrepp – de förorenar även …
Knäskadan krossade karriären – då hittade hon sin guldgruva
Alla idrottare vet att en karriär kan förändras på en sekund. För Sammi Ekmark var det exakt så det blev.? Efter år av disciplin, träningar, matcher och en plats i toppen av amerikansk collegemiljö, tog karriären en helt ny vändning.? I dag driver hon ett framgångsrikt företag som omsätter över 230 000 kronor i månaden, …
Svensk julklassiker hotas av råvarubrist
Det finns alltid något som går sönder inför julen. I år är det inte pepparkakshuset, utan en råvarobrist som hotar det svenska julbordets nervsystem: ansjovisen. Den milda, kryddiga, rosa filén som gör Janssons frestelse till just Jansson. Och nu varnar experterna för att den kan bli svår att få tag på lagom till dopparedagen." Orklas …