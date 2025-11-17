Våra hjärnor blir snabbt sämre av AI, sociala medier och den digitala sörjan vi badar i varje dag – men nu finns ett motmedel som faktiskt är kliniskt testat och fungerar. Det handlar om en kvart om dagen som kan ge dig tillbaka fokus, disciplin och mental skärpa. Perfect Weekend bokade in en intervju med Hoa Ly – doktor i klinisk psykologi, serieentreprenör och numera hjärnträningspionjär för att få veta mer.
15 minuters daglig träning kan rädda våra hjärnor från moras
Mest läst i kategorin
Äter du hårvitaminer? Då bör du läsa detta
Biotintrenden med hårvitaminer har dragit över Sverige som en glansig storm, men nu kliver de tunga experterna fram – Harvard, Mayo Clinic, NIH och våra egna myndigheter – och säger det många inte vill höra. För de flesta gör biotin absolut ingen skillnad. I värsta fall kan tillskottet till och med störa dina blodprov. Biotin …
Muterad influensa i Sverige – "värsta säsongen på 10 år"
Det kan bli en tuff vinter sedan en muterad influensa redan har kommit till Sverige. Varianten verkar lura immunförsvaret och kan enligt experterna bli den värsta på ett decennium. Det är ett muterat virus av H3N2-varianten och finns redan på plats i Sverige. “Vi följer situationen noga. Den muterade varianten har redan setts i Sverige”, …
Ny forskning: Många vänner – ändå ensam
Unga vuxna kan ha många vänner – men ändå känna sig ensamma. Ny forskning visar varför. Vänner brukar kallas livets viktigaste stöd, och forskning har tidigare visat att de som har någon att prata med, träffa regelbundet eller dela vardagen med ofta mår bättre – både psykiskt och fysiskt. Ändå visar ny forskning att unga …
Träning minskar ADHD-symtom hos vuxna – enligt ny studie
En ny svensk studie visar att regelbunden gruppträning kan minska ADHD-symtom hos vuxna och samtidigt förbättra sömn och livskvalitet. Forskare vid Örebro universitet har i den första svenska randomiserade kontrollerade studien undersökt effekten av ett träningsprogram för vuxna med ADHD. Studien, kallad Start-modellen, innebär cirka 150 minuter träning per vecka med både kondition och styrka, …
Hur mycket protein behöver vi egentligen?
I en tid då proteinpulver, bars och ”high-protein”-produkter fyller hyllorna kan man undra sig: hur mycket protein behöver vi egentligen? Forskning visar att för de flesta vuxna räcker ett normalt varierat matintag, medan äldre och mycket aktiva kan ha ett högre behov. Att det är hälsosamt att träna och röra på sig kan inte ha …
Till Sverige utan språk
När man möter Hoa Ly – doktor i klinisk psykologi, serieentreprenör och numera hjärnträningspionjär – märks det snabbt att mannen har gjort en resa som få andra. Han föddes av föräldrar som flydde Vietnam när kommunisterna tog över. Australien var målet, men pappersarbetet drog ut på tiden och Sverige lockade med Olof Palmes öppna famn.
“Vi kom till Sverige utan språk, utan resurser, men med ett samhälle som tog vara på barns förmåga”, säger Ly. Det är en klassisk svensk framgångssaga: skolan fungerade, utbildning lönade sig och Hoa kunde ta sig hela vägen till Karolinska Institutet och doktorera. Hans avhandling blev världens första om smartphonebaserad depressionsbehandling.
Därefter följde en våg av digital innovationer, inklusive en psykologisk chatbot som byggdes redan 2015 – långt innan världen visste vad en LLM var. Startupen såldes till Kry, och Hoa själv hamnade i deras maskineri av hyperbegåvade ex-Spotify- och ex-iZettle-profiler. Ekonomiskt oberoende? “Nej, men väldigt nöjd.”
Men det är nu, med Nuroe – en vetenskapsbaserad hjärnträningsapp utvecklad tillsammans med professorn och Nobelförsamlingens medlem Torkel Klingberg – som Hoa Ly tror att han hittat sin verkliga gärning.
Från TikTok-larm till svensk techsuccé via introspektiv AI
I veckans podcastavsnitt av AI+ samtalar Viggo Cavling och Katarina Gospic om de mest omtalade AI-nyheterna. Från forskning om självkorrigerande modeller,
Senaste nytt
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"
Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …
Flodkryssningen som gör dig till kontinentens långsammaste – och lyckligaste – resenär
Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …
Därför växer modulärt byggande i Sverige
Traditionella byggprojekt tar tid, kräver stora investeringar och förutsätter stabila behov över lång tid. I verkligheten rör sig utvecklingen snabbare än så. För att möta förändringar inom skola, industri och offentlig sektor väljer allt fler aktörer att se modulära byggnader som en lösning för ökad flexibilitet. Det är inte bara en cirkulär lösning som både …
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
Vi står i en global kognitiv kris
Det låter som överdrift, men forskningen är tydlig: fokus sjunker som en sten.
Studier visar att vår förmåga till koncentration minskat med närmare sjuttio procent sedan millennieskiftet. OECD-länderna rapporterar fallande skolresultat. PISA går bakåt. Den så kallade Flynn-effekten – det gamla faktumet att intelligensen ökar generation för generation – har nu vänt nedåt.
“En sjundeklassare idag kan lika mycket som en sjätteklassare kunde för tio år sedan”, säger Ly.
Han är noga med att inte skylla på tekniken i stort, men på mekanismerna bakom sociala medier: “Det är världens bästa utvecklare som sitter och optimerar för att du aldrig ska slita dig.” Resultatet blir att hjärnan överbelastas.
Nuroe är tänkt som motgiftet – en kvart om dagen, fyrtio sessioner, punkt.
Läs även: Doftsatta husdjur – en miljardbransch
Styrketräning för hjärnan”
Klingberg har forskat på arbetsminne i över 25 år. Det är hjärnans exekutiva kontrolltorn: att hålla flera informationsbitar aktiva samtidigt. Allt från läsförståelse till matematisk problemlösning och impulskontroll bygger på detta system.
Och här kommer den vetenskapliga bomben som kastat Nuroe rakt in i Financial Times och USA Today:
En banbrytande studie i Journal of Political Economy (University of Zürich, ledd av Ernst Fehr, redigerad av Nobelpristagaren James Heckman) visade att barn som genomgått exakt det träningsprotokoll som Nuroe bygger på ökade sina chanser att komma in på akademiskt rigorösa skolor med femtio procent.
Femtio procent. För tolv timmars träning.
Det är nivåer som annars bara uppnås med omfattande undervisningsreformer – men här räckte det med fem veckors korta hjärnpass.
Det är den här typen av resultat som gjort att Nuroe nu används i över 130 länder, med redan 15 000 barn i träning.
Läs även: Finnair storsatsar i Skandinavien – men vill inte prata siffror, Realtid
Ett årskurslyft på fem veckor
Tysklandsdominansen på användarkartan är ingen slump. Det var just i Tyskland som man kunde visa att elever som gjort programmet inte bara förbättrade sina betyg – de kom in på Gymnasium i högre utsträckning, skolformen som avgör hela den fortsatta utbildningskarriären.
“Det är helt livsavgörande om du hamnar på Gymnasium eller Realschule”, säger Ly. “Det här fördubblade chanserna för många barn.”
UK är den andra starka marknaden, mycket tack vare internationell bevakning från bland annat Financial Times. Men många svenska föräldrar har också upptäckt appen. Och flera vuxna hör av sig: en professor i London meddelade att han för första gången på åratal kunnat läsa ostört igen.
Läs även: Forskarnas larm: AI och TikTok gör oss dummare för varje scroll
AI gör oss ännu dummare – om vi inte tränar hjärnan samtidigt
Ly har ett träffsäkert resonemang: medan hela världen springer mot bättre AI, springer ingen mot bättre människor. AI riskerar att accelerera den redan pågående kognitiva avmattningen.
Här citerar han Asimov: den som låter maskinerna göra jobbet blir oförmögen att tänka själv.
Det är här Nuroe vill positionera sig: inte som en konkurrens till AI – utan som det mänskliga gymmet som håller oss relevanta.
“Vi vill vara en kognitiv följeslagare genom livet”, säger Ly.
Från barnapp till global hjärncoach
Just nu är appen barnorienterad, med föräldrar som leder processen. Men nästa version kommer att rikta sig till alla, med AI-baserad personlig coachning och dagliga kognitionsrutiner – tänk Duolingo, men för arbetsminnet.
Företaget är dessutom lönsamt redan nu, med bara fyra heltidsanställda.
“En kvart om dagen håller mig skärpt”, säger Ly, småbarnsförälder och vd. “Jag har inte tid att tappa fokus.”
Vill du läsa mer om trender och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Viggos dagbok: DNA-chock och en maffig vernissage och Äter du hårvitaminer? Då bör du läsa detta.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Tesla vänder Kina ryggen i nytt handelsdrama
Tesla vill avveckla kinesiska komponenter i sina amerikanska bilar – en kursändring som säger en hel del om dagens laddade handelsklimat. Tesla har inlett en storstädning i sin amerikanska produktion. Tanken är enkel: bilar som säljs i USA ska inte längre innehålla delar från Kina. Beslutet har vuxit fram under året och handlar om både …
Toppstrategen: Därför stiger USA-börsen till 16 procent
Morgan Stanleys Michael Wilson går längre än de flesta i sin optimistiska prognos för USA-börsens riktmärke S&P 500. Enligt chefsstrategen kommer S&P 500 att handlas till omkring 7 800 poäng i slutet av 2026. Experten utgår från att jämförelseindexet står 16 procent högre då. Vinsten per aktie tror han ökar med 17 procent respektive 12 …
15 minuters daglig träning kan rädda våra hjärnor från moras
Våra hjärnor blir snabbt sämre av AI, sociala medier och den digitala sörjan vi badar i varje dag – men nu finns ett motmedel som faktiskt är kliniskt testat och fungerar. Det handlar om en kvart om dagen som kan ge dig tillbaka fokus, disciplin och mental skärpa. Perfect Weekend bokade in en intervju med …
Den oanställningsbara generationen: “Det är skitsnack”
Generation Z har bara börjat etablera sig på arbetsmarknaden, men likt millennials för drygt ett decennium sedan möts de av hård kritik.? De har kallats den lata generationen. De saknar de grundläggande egenskaper som behövs i arbetslivet, de kommer sent, klär sig olämpligt och har dålig kommunikationsförmåga.? Ja, de har till och med kallats oanställningsbara.? …
Så blev GM:s V12 en arbetshäst större än sitt rykte
Ett av GM:s mest ovanliga motorbyggen blev en bensinslukande jätte som vägde mer än en hel Mini – och ändå älskades av dem som behövde den mest. I en tid när stora motorer inte längre är vardag på vägarna är det svårt att föreställa sig hur självklart det en gång var. Förr fanns en tro …