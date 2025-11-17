Dagens PS
Dagensps.se
Hälsa

15 minuters daglig träning kan rädda våra hjärnor från moras

Hoa Ly, mannen som vill göra hjärnan modern igen. (Foto: Pressbild)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 17 nov. 2025Publicerad: 17 nov. 2025

Våra hjärnor blir snabbt sämre av AI, sociala medier och den digitala sörjan vi badar i varje dag – men nu finns ett motmedel som faktiskt är kliniskt testat och fungerar. Det handlar om en kvart om dagen som kan ge dig tillbaka fokus, disciplin och mental skärpa. Perfect Weekend bokade in en intervju med Hoa Ly – doktor i klinisk psykologi, serieentreprenör och numera hjärnträningspionjär för att få veta mer.

Till Sverige utan språk

När man möter Hoa Ly – doktor i klinisk psykologi, serieentreprenör och numera hjärnträningspionjär – märks det snabbt att mannen har gjort en resa som få andra. Han föddes av föräldrar som flydde Vietnam när kommunisterna tog över. Australien var målet, men pappersarbetet drog ut på tiden och Sverige lockade med Olof Palmes öppna famn.

“Vi kom till Sverige utan språk, utan resurser, men med ett samhälle som tog vara på barns förmåga”, säger Ly. Det är en klassisk svensk framgångssaga: skolan fungerade, utbildning lönade sig och Hoa kunde ta sig hela vägen till Karolinska Institutet och doktorera. Hans avhandling blev världens första om smartphonebaserad depressionsbehandling.

Därefter följde en våg av digital innovationer, inklusive en psykologisk chatbot som byggdes redan 2015 – långt innan världen visste vad en LLM var. Startupen såldes till Kry, och Hoa själv hamnade i deras maskineri av hyperbegåvade ex-Spotify- och ex-iZettle-profiler. Ekonomiskt oberoende? “Nej, men väldigt nöjd.”

Men det är nu, med Nuroe – en vetenskapsbaserad hjärnträningsapp utvecklad tillsammans med professorn och Nobelförsamlingens medlem Torkel Klingberg – som Hoa Ly tror att han hittat sin verkliga gärning.

Från TikTok-larm till svensk techsuccé via introspektiv AI

I veckans podcastavsnitt av AI+ samtalar Viggo Cavling och Katarina Gospic om de mest omtalade AI-nyheterna. Från forskning om självkorrigerande modeller,
Appen är utvecklad tillsammans med professorn och Nobelförsamlingens medlem Torkel Klingberg. (Foto: Pressbild/Canva)
Vi står i en global kognitiv kris

Det låter som överdrift, men forskningen är tydlig: fokus sjunker som en sten.

Studier visar att vår förmåga till koncentration minskat med närmare sjuttio procent sedan millennieskiftet. OECD-länderna rapporterar fallande skolresultat. PISA går bakåt. Den så kallade Flynn-effekten – det gamla faktumet att intelligensen ökar generation för generation – har nu vänt nedåt.

“En sjundeklassare idag kan lika mycket som en sjätteklassare kunde för tio år sedan”, säger Ly.

Han är noga med att inte skylla på tekniken i stort, men på mekanismerna bakom sociala medier: “Det är världens bästa utvecklare som sitter och optimerar för att du aldrig ska slita dig.” Resultatet blir att hjärnan överbelastas.

Nuroe är tänkt som motgiftet – en kvart om dagen, fyrtio sessioner, punkt.

Så här ser fokus ut när det faktiskt fungerar. (Foto: Canva)

Styrketräning för hjärnan”

Klingberg har forskat på arbetsminne i över 25 år. Det är hjärnans exekutiva kontrolltorn: att hålla flera informationsbitar aktiva samtidigt. Allt från läsförståelse till matematisk problemlösning och impulskontroll bygger på detta system.

Och här kommer den vetenskapliga bomben som kastat Nuroe rakt in i Financial Times och USA Today:

En banbrytande studie i Journal of Political Economy (University of Zürich, ledd av Ernst Fehr, redigerad av Nobelpristagaren James Heckman) visade att barn som genomgått exakt det träningsprotokoll som Nuroe bygger på ökade sina chanser att komma in på akademiskt rigorösa skolor med femtio procent.

Femtio procent. För tolv timmars träning.

Det är nivåer som annars bara uppnås med omfattande undervisningsreformer – men här räckte det med fem veckors korta hjärnpass.

Det är den här typen av resultat som gjort att Nuroe nu används i över 130 länder, med redan 15 000 barn i träning.

Ett årskurslyft på fem veckor

Tysklandsdominansen på användarkartan är ingen slump. Det var just i Tyskland som man kunde visa att elever som gjort programmet inte bara förbättrade sina betyg – de kom in på Gymnasium i högre utsträckning, skolformen som avgör hela den fortsatta utbildningskarriären.

“Det är helt livsavgörande om du hamnar på Gymnasium eller Realschule”, säger Ly. “Det här fördubblade chanserna för många barn.”

UK är den andra starka marknaden, mycket tack vare internationell bevakning från bland annat Financial Times. Men många svenska föräldrar har också upptäckt appen. Och flera vuxna hör av sig: en professor i London meddelade att han för första gången på åratal kunnat läsa ostört igen.

Ingen ångest, bara skärpa. (Foto: Canva)

AI gör oss ännu dummare – om vi inte tränar hjärnan samtidigt

Ly har ett träffsäkert resonemang: medan hela världen springer mot bättre AI, springer ingen mot bättre människor. AI riskerar att accelerera den redan pågående kognitiva avmattningen.

Här citerar han Asimov: den som låter maskinerna göra jobbet blir oförmögen att tänka själv.

Det är här Nuroe vill positionera sig: inte som en konkurrens till AI – utan som det mänskliga gymmet som håller oss relevanta.

“Vi vill vara en kognitiv följeslagare genom livet”, säger Ly.

Hjärnan efter tolv timmars träning. (Foto: Pressbild)

Från barnapp till global hjärncoach

Just nu är appen barnorienterad, med föräldrar som leder processen. Men nästa version kommer att rikta sig till alla, med AI-baserad personlig coachning och dagliga kognitionsrutiner – tänk Duolingo, men för arbetsminnet.

Företaget är dessutom lönsamt redan nu, med bara fyra heltidsanställda.

“En kvart om dagen håller mig skärpt”, säger Ly, småbarnsförälder och vd. “Jag har inte tid att tappa fokus.”

AIHjärnforskningIntervjuSocial medierVetenskap
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

