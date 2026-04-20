Varning: Livsfarlig reklam sprids på Facebook och Google

Det handlar om reklam för påstådda mirakelkurer genom sensationslystna annonser, vilket är ett brott mot artiklarna 34 och 35 i EU:s lag om digitala tjänster.

Reklamen rår alla medborgare i EU

Reset Tech, som är en policy och forskningsorganisation med kopplingar till eBays grundare och filantrop Pierre Omidyar, konstaterar att reklamen för de illegala och hälsovådliga medicinerna spridits till alla invånare i EU.

I annonserna, som både Metaägda Facebook och Google, missbrukas logotyper för läkemedelsföretag, det figurerar stulna bilder och förfalskade videor på läkare och kändisar som utnyttjas i annonseringen ”för att ge trovärdighet åt de marknadsförda produkterna”.

Techbolagen tjänar samtidigt mångmiljardbelopp på bluffannonserna.

Det här rapporterar The Irish Times och hänvisar till en rapport från den avslöjande organisationen som visar att annonsernas innehåll inte bara bryter mot EU:s lagstiftning på området utan även Metas egna regler när det kommer till ”behandlingar för obotliga sjukdomar, marknadsföring av bilder med kroppsdysmorfiska effekter, pornografi och nakenhet på vuxna”.

Det rör sig även om varumärkesintrång i den förbjudna reklamen.

