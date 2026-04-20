Marknadsföring för illegala läkemedel florerar på Facebook och Google – trots att det bryter mot lagen i EU och kan äventyra liv och hälsa.
Varning: Livsfarlig reklam sprids på Facebook och Google
Reset Tech, en tysk ideell organisation, rapporterar om att mer än 352 000 annonser spårats på Facebook och Google för förbjudna hälsotillskott, däribland direkt skadliga och illegala preparat som nationella hälsomyndigheter varnar för och som står i direkt strid med EU:s lagstiftning.
Det handlar om reklam för påstådda mirakelkurer genom sensationslystna annonser, vilket är ett brott mot artiklarna 34 och 35 i EU:s lag om digitala tjänster.
Reklamen rår alla medborgare i EU
Reset Tech, som är en policy och forskningsorganisation med kopplingar till eBays grundare och filantrop Pierre Omidyar, konstaterar att reklamen för de illegala och hälsovådliga medicinerna spridits till alla invånare i EU.
I annonserna, som både Metaägda Facebook och Google, missbrukas logotyper för läkemedelsföretag, det figurerar stulna bilder och förfalskade videor på läkare och kändisar som utnyttjas i annonseringen ”för att ge trovärdighet åt de marknadsförda produkterna”.
Techbolagen tjänar samtidigt mångmiljardbelopp på bluffannonserna.
Det här rapporterar The Irish Times och hänvisar till en rapport från den avslöjande organisationen som visar att annonsernas innehåll inte bara bryter mot EU:s lagstiftning på området utan även Metas egna regler när det kommer till ”behandlingar för obotliga sjukdomar, marknadsföring av bilder med kroppsdysmorfiska effekter, pornografi och nakenhet på vuxna”.
Det rör sig även om varumärkesintrång i den förbjudna reklamen.
Missa inte: Meta och Google fällda för att skapa beroende – nu hotar miljardkrav från hela världen DagensPS
Sjuka uppmanas att inte ta sin medicin
Som om inte det här var nog uppger Reset Tech att man även upptäckt 1 221 annonser där diabetes typ 2-patienter uppmanas att sluta ta en vanligt förekommande medicin mot sjukdomen. Detta skulle då, enligt reklamen, göra att sjukdomen försvinner på bara två dagar.
Även personer med hjärtsjukdomar, högt blodtryck, psoriasis och cancer har fått liknande löften i den skrupelfria marknadsföringen.
Läs också: Digitala annonser gjorde Meta rikt – nu ifrågasätts branschen DagensPS
Bedragare ligger bakom annonseringen
Bakom den återkommande annonseringen står kriminella nätverk, enligt granskningen.
”Vi tillåter inte vilseledande annonser som påstår sig bota obotliga sjukdomar, förbjuder marknadsföring av osäkra produkter och kosttillskott och har strikta restriktioner för hur receptbelagda läkemedel får marknadsföras i våra tjänster”, säger en taleskvinna för Meta – trots att så är fallet.
Taleskvinnan säger att avslöjandet nu får den sociala mediejätten att agera. De annonser som bryter mot policyn kommer att plockas ner.
Läs mer: Bedrägerier och bluffar – en kassako för Meta Realtid
Rapportera till Facebook och Google
Google uppger å sin sida att företaget har strikta policyer mot skadligt och vilseledande innehåll när det gäller hälsoreklam. Jätten utlovar nu ”snabba åtgärder” och försäkrar att det team som finns för att arbeta mot den här typen av marknadsföring blockerar annonseringen innan den når publiken.
Uppenbarligen har det varit dåligt bevänt med den saken, enligt granskningen och användare på Facebook och Google uppmanas nu att rapportera innehåll på plattformarna som misstänks vara olagligt och skadligt.
Läs mer: Meta tjänar miljarder på att användare luras på Facebook DagensPS
Missa inte: Svenskarna luras på miljoner: “Klicka inte ens av nyfikenhet” DagensPS