Hur länge kan du egentligen dricka ur samma vattenflaska

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

När vattnet får grön ton

Det verkliga problemet uppstår om flaskan blir stående i värme och ljus under flera dagar. Då kan alger och till och med cyanobakterier börja växa. Skulle vattnet plötsligt skimra i grönt – kasta direkt. Flaskvatten är en dålig detoxkur i den färgen.

Läs även: Tarmen: Hemligheten bakom ett friskare liv, Perfect Weekend

En vattenflaska som lever farligt

Att återanvända plastflaskor är en svensk folksport, men egentligen är det som att använda engångsbestick som finporslin. Både Ruokaviraston expert Merja Virtanen och en ny studie i Proceedings of the National Academy of Sciences varnar för att plast kan börja läcka kemikalier, mikropartiklar och till och med nanoplaster.

ANNONS

Det är inget som ger akuta hälsoproblem, men långsiktigt är det knappast ett vinnande koncept. Den där gamla Ramlösaflaskan i bilen borde alltså få gå i pension.

Så länge håller vattnet egentligen

Ava en flaska och låt den stå i kylskåpet – inga problem i några dagar. Men veckor av återanvändning utan diskning gör att biofilm börjar byggas upp inuti flaskan. Känns insidan slemmig, då är det dags för diskborste och diskmedel.

Oöppnade flaskor är däremot som konserver. De kan stå i åratal i mörker och kyla utan problem. Bara förutsatt att vattnet var rent från början.

Flaskvatten som stått i solen – lika spännande som rysk roulette. (Foto: Pixabay)

Perfect Weekend Guide till att dricka ur samma vattenflaska

– Drick ur flaskan inom ett par dagar, särskilt om du smakat på den med bulle i munnen.

– Låt inte flaskor stå i bilen eller på fönsterbrädan. Grönt vatten är inte hälsosamt.

– Använd riktiga återanvändbara vattenflaskor, inte gamla PET-flaskor.

– Diskborste är din bästa vän – biofilm i flaskan är lika fräscht som surströmming i konferensrummet.

Källa: Helsingin Sanomat, Proceedings of the National Academy of Sciences, Ruokavirasto.

Läs även: Nu kan du stryka en av de eviga frågorna

ANNONS