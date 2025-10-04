Det börjar alltid på samma sätt. Du köper en iskall vattenflaska på Pressbyrån, tar några klunkar och slänger ner den i väskan. Två dagar senare hittar du flaskan igen – lite ljummen, lite misstänkt. Ska man dricka eller hälla ut
Hur länge kan du egentligen dricka ur samma vattenflaska
Mikrobiologen lugnar – men med förbehåll
Enligt Per Saris, professor i mikrobiologi vid Helsingfors universitet, är risken för sjukdomar minimal. Rent vatten innehåller helt enkelt för lite näring för att farliga bakterier ska frodas. Så nej, du blir inte magsjuk av att dricka ur en två dagar gammal flaska, rapporterar Helsingin Sanomat.
Men, och här kommer det stora men: om du har tagit en klunk medan du tuggat på en kanelbulle kan små matpartiklar hamna i flaskan. Då kan bakterier faktiskt börja växa. Och delar du flaska med en snuvig kollega är det förstås fritt fram för förkylningen att sprida sig.
När vattnet får grön ton
Det verkliga problemet uppstår om flaskan blir stående i värme och ljus under flera dagar. Då kan alger och till och med cyanobakterier börja växa. Skulle vattnet plötsligt skimra i grönt – kasta direkt. Flaskvatten är en dålig detoxkur i den färgen.
En vattenflaska som lever farligt
Att återanvända plastflaskor är en svensk folksport, men egentligen är det som att använda engångsbestick som finporslin. Både Ruokaviraston expert Merja Virtanen och en ny studie i Proceedings of the National Academy of Sciences varnar för att plast kan börja läcka kemikalier, mikropartiklar och till och med nanoplaster.
Det är inget som ger akuta hälsoproblem, men långsiktigt är det knappast ett vinnande koncept. Den där gamla Ramlösaflaskan i bilen borde alltså få gå i pension.
Så länge håller vattnet egentligen
Ava en flaska och låt den stå i kylskåpet – inga problem i några dagar. Men veckor av återanvändning utan diskning gör att biofilm börjar byggas upp inuti flaskan. Känns insidan slemmig, då är det dags för diskborste och diskmedel.
Oöppnade flaskor är däremot som konserver. De kan stå i åratal i mörker och kyla utan problem. Bara förutsatt att vattnet var rent från början.
Perfect Weekend Guide till att dricka ur samma vattenflaska
– Drick ur flaskan inom ett par dagar, särskilt om du smakat på den med bulle i munnen.
– Låt inte flaskor stå i bilen eller på fönsterbrädan. Grönt vatten är inte hälsosamt.
– Använd riktiga återanvändbara vattenflaskor, inte gamla PET-flaskor.
– Diskborste är din bästa vän – biofilm i flaskan är lika fräscht som surströmming i konferensrummet.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
