Ny studie överraskar: Skärmtid kan hänga ihop med smartare barn

Mobilen gjorde dem inte smartare

Det betyder däremot inte att forskarna har bevisat att Netflix, Fortnite eller fyra timmar TikTok om dagen gör barn intelligentare.

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Studien visar ett samband, inte ett orsakssamband.

Dessutom mättes skärmtiden genom frågeformulär. Forskarna vet därför inte exakt vad ungdomarna gjorde framför skärmen.

Det är en ganska avgörande detalj.

Att läsa, skriva, göra läxor, programmera, spela strategispel eller skapa musik på en dator är också skärmtid. Att planlöst scrolla korta filmer i fyra timmar är något helt annat.

Forskarna bakom studien betonar själva att fler interventionsstudier behövs innan man kan säga något säkert om orsakerna.

All skärmtid är inte samma skärmtid

Doktoranden Petri Jalanko vid Jyväskylä universitet menar därför att föräldrar och lärare framför allt bör fundera på hur barn använder sina skärmar.

Aktiviteter som kräver problemlösning, kreativitet, lärande och aktivt tänkande kan rimligen vara något helt annat för hjärnan än passiv konsumtion.

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Studien gav även märkligare resultat. Mer självständig, oorganiserad fysisk aktivitet var kopplad till något sämre precision i ett arbetsminnestest. Det ska förstås inte tolkas som att motion gör barn dummare. Det visar snarare hur försiktig man måste vara när statistiska samband ska översättas till vardagsråd.

Det viktiga kan vara vad som händer på skärmen. Problemlösning, spel, läsning och kreativt arbete kräver betydligt mer av hjärnan än ändlöst scrollande.

Föräldrar kan behålla reglerna

Så nej, forskningen har inte plötsligt vänt upp och ner på allt vi vet om barn och skärmar.

Men den punkterar den enkla föreställningen att varje minut framför en skärm automatiskt är en förlorad minut.

Det verkar spela stor roll vad barnet faktiskt gör där.

Och möjligen är det en lättnad för föräldrar som ibland låter barnen spela en timme extra.

De behöver åtminstone inte längre känna att de där och då förstörde framtiden.

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