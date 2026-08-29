Studie: Sen frukost och tidig middag ökar risken för dödlighet

Under en uppföljning på i median 8,6 år avled totalt 7 129 personer, enligt studien. Bakom den står forskare vid Huazhong University of Science and Technology i Wuhan.

Jämfört med gruppen som åt mellan 07:00 och 08:00, var risken 10 procent högre för dem som åt mellan 08:00 och 10:00. Risken var 19 procent högre för dem som åt mellan 10:00 och 12:00, och totalt 29 procent högre för dem som åt efter klockan 12:00.

Studien publicerades i European Journal of Clinical Nutrition den 31 juli 2026.

Så stor är skillnaden i praktiken

Här är det lätt att bli lurad. Dessa 29 procent är en relativ siffra, inte antalet extra dödsfall per hundra personer. Vi har räknat på siffrorna enligt nedan:

I studien avled totalt omkring 23 av 100 deltagare under perioden. Om risken i jämförelsegruppen ligger nära det snittet motsvarar 29 procent högre risk ungefär 30 av 100. Skillnaden hamnar alltså i storleksordningen sju personer per hundra över nästan nio år, inte 29 stycken.

Räkneexemplet är förenklat i två avseenden: referensgruppens egen dödlighet redovisas inte separat i sammanfattningen, och en hazardkvot mäter takt snarare än andel, vilket gör omräkningen ungefärlig.

Forskarna gör också en egen beräkning av återstående livslängd. Vid 50 års ålder var den i genomsnitt 2,46 år kortare i gruppen som åt frukost efter klockan 12:00. Osäkerhetsintervallet sträcker sig från 0,61 till 4,28 år, vilket är brett nog för att den verkliga skillnaden kan vara långt under snittet.