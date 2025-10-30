Så mycket kostar det samhället att inte motionera

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Ökad samhällskostnad

Förutom att många mår sämre när kilona ökar innebär det även en kostnad för samhället när vi blir allt fetare.

Det handlar om stora kostnader för hälso- och sjukvård, produktivitetsförluster och förkortad livslängd. Bolagen förlorar pengar genom sjukskrivningar eller tidigare pensioner på grund av sjukdomar.

I rena pengar handlar det om runt 80 miljarder kronor per år.

Det har Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi, IHE, kommit fram till.

Rapporten är från 2023 och mätte “de samhällsekonomiska kostnaderna kopplade till övervikt och fetma hos barn, unga och vuxna i Sverige”.

Siffran stiger

Om trenden fortsätter i samma takt uppskattar IHE att siffran kommer landa på drygt 88 miljarder kronor om 5 år och nästan 100 miljarder kronor år 2040.

Problemet tynger redan skattebetalarna eftersom fetma kostar ett par procent av BNP varje år, och enligt World Obesity Federation kommer problemet bli allt dyrare framöver där man ser trefaldig ökning av samhällskostnaderna för övervikt och fetma i länder som Sverige fram till 2060.

Skolbarn kostar allt mer

Skolbarn som lider av övervikt och fetma blir också en allt större belastning för samhället genom ökade kostnader visar Folkhälsomyndighetens statistik.

Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi analyserade skolbarn 2022 och kom fram till att 15-åringar som är överviktiga kostar samhället runt 7 miljarder i en livslång merkostnad vid en jämförelse mellan normalvikt och övervikt, och för 6-åringar ligger merkostnaden på 4 miljarder kronor.

Det beror på att överviktiga ungdomar ofta presterar sämre i skolan och sedan får produktionsförluster på grund av sjukdomsbörda i vuxen ålder.

