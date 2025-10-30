Dagens PS
Dagensps.se
Hälsa

Så mycket kostar det samhället att inte motionera

När kilona ökar kostar det också allt mer för samhället.
När kilona ökar kostar det också allt mer för samhället. (Foto: Pexels)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 30 okt. 2025Publicerad: 30 okt. 2025

Vi blir allt fetare. Nu lider över hälften av svenskarna av övervikt eller fetma och problemet kryper ner i åldrarna. Det kostar samhället enorma summor varje år.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Svenskarnas midjemått ökar.

Under de senaste 20 åren är trenden tydlig enligt statistik från Folkhälsomyndigheten.

Mellan 2004–2024 ökade andelen vuxna 16–84 år med antingen övervikt eller fetma, från 46 procent till 54 procent.

Över hälften är överviktiga

Över hälften av vuxna svenskar är alltså numera överviktiga.

Det är fortfarande vanligare med överviktiga män än kvinnor, 59 respektive 48 procent, och det skiljer också beroende på födelseland och utbildningsnivå.

Den största andelen med övervikt och fetma tillhör äldre svenskar mellan 45 och 64 år, där den förra året låg på 64 procent.

En bit ner hamnar 30–44 åringar på 51 procent.

Läget är dock värst för yngre, mellan 16 och 29 år, som ser den största ökningen – från 20 till 30 procent, en 10-procentig ökning genom åren.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Spela klippet
PS Partner

Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor

23 okt. 2025

Ökad samhällskostnad

Förutom att många mår sämre när kilona ökar innebär det även en kostnad för samhället när vi blir allt fetare.

Det handlar om stora kostnader för hälso- och sjukvård, produktivitetsförluster och förkortad livslängd. Bolagen förlorar pengar genom sjukskrivningar eller tidigare pensioner på grund av sjukdomar.

I rena pengar handlar det om runt 80 miljarder kronor per år.

Det har Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi, IHE, kommit fram till.

Rapporten är från 2023 och mätte “de samhällsekonomiska kostnaderna kopplade till övervikt och fetma hos barn, unga och vuxna i Sverige”.

Siffran stiger

Om trenden fortsätter i samma takt uppskattar IHE att siffran kommer landa på drygt 88 miljarder kronor om 5 år och nästan 100 miljarder kronor år 2040.

Problemet tynger redan skattebetalarna eftersom fetma kostar ett par procent av BNP varje år, och enligt World Obesity Federation kommer problemet bli allt dyrare framöver där man ser trefaldig ökning av samhällskostnaderna för övervikt och fetma i länder som Sverige fram till 2060.

ANNONS

Skolbarn kostar allt mer

Skolbarn som lider av övervikt och fetma blir också en allt större belastning för samhället genom ökade kostnader visar Folkhälsomyndighetens statistik.

Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi analyserade skolbarn 2022 och kom fram till att 15-åringar som är överviktiga kostar samhället runt 7 miljarder i en livslång merkostnad vid en jämförelse mellan normalvikt och övervikt, och för 6-åringar ligger merkostnaden på 4 miljarder kronor.

Det beror på att överviktiga ungdomar ofta presterar sämre i skolan och sedan får produktionsförluster på grund av sjukdomsbörda i vuxen ålder.

Läs även:

Ny stor studie: Inte så illa att vara fet. Dagens PS

Hjärthälsan förbättras oavsett hur mycket du går ned i vikt. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BarnFetmaMotionÖverviktSjukdomSverige
Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS