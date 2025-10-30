Vi blir allt fetare. Nu lider över hälften av svenskarna av övervikt eller fetma och problemet kryper ner i åldrarna. Det kostar samhället enorma summor varje år.
Så mycket kostar det samhället att inte motionera
Svenskarnas midjemått ökar.
Under de senaste 20 åren är trenden tydlig enligt statistik från Folkhälsomyndigheten.
Mellan 2004–2024 ökade andelen vuxna 16–84 år med antingen övervikt eller fetma, från 46 procent till 54 procent.
Över hälften är överviktiga
Över hälften av vuxna svenskar är alltså numera överviktiga.
Det är fortfarande vanligare med överviktiga män än kvinnor, 59 respektive 48 procent, och det skiljer också beroende på födelseland och utbildningsnivå.
Den största andelen med övervikt och fetma tillhör äldre svenskar mellan 45 och 64 år, där den förra året låg på 64 procent.
En bit ner hamnar 30–44 åringar på 51 procent.
Läget är dock värst för yngre, mellan 16 och 29 år, som ser den största ökningen – från 20 till 30 procent, en 10-procentig ökning genom åren.
Ökad samhällskostnad
Förutom att många mår sämre när kilona ökar innebär det även en kostnad för samhället när vi blir allt fetare.
Det handlar om stora kostnader för hälso- och sjukvård, produktivitetsförluster och förkortad livslängd. Bolagen förlorar pengar genom sjukskrivningar eller tidigare pensioner på grund av sjukdomar.
I rena pengar handlar det om runt 80 miljarder kronor per år.
Det har Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi, IHE, kommit fram till.
Rapporten är från 2023 och mätte “de samhällsekonomiska kostnaderna kopplade till övervikt och fetma hos barn, unga och vuxna i Sverige”.
Siffran stiger
Om trenden fortsätter i samma takt uppskattar IHE att siffran kommer landa på drygt 88 miljarder kronor om 5 år och nästan 100 miljarder kronor år 2040.
Problemet tynger redan skattebetalarna eftersom fetma kostar ett par procent av BNP varje år, och enligt World Obesity Federation kommer problemet bli allt dyrare framöver där man ser trefaldig ökning av samhällskostnaderna för övervikt och fetma i länder som Sverige fram till 2060.
Skolbarn kostar allt mer
Skolbarn som lider av övervikt och fetma blir också en allt större belastning för samhället genom ökade kostnader visar Folkhälsomyndighetens statistik.
Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi analyserade skolbarn 2022 och kom fram till att 15-åringar som är överviktiga kostar samhället runt 7 miljarder i en livslång merkostnad vid en jämförelse mellan normalvikt och övervikt, och för 6-åringar ligger merkostnaden på 4 miljarder kronor.
Det beror på att överviktiga ungdomar ofta presterar sämre i skolan och sedan får produktionsförluster på grund av sjukdomsbörda i vuxen ålder.
Läs även:
Ny stor studie: Inte så illa att vara fet. Dagens PS
Hjärthälsan förbättras oavsett hur mycket du går ned i vikt. Dagens PS
