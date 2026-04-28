Forskare: Dessa personer kan få dig att åldras i förtid

Vi vet redan att psykisk ohälsa kan snabba på det biologiska åldrandet medan vår kost kan förlänga det.

Annat som kan snabba på det bioligiska åldrandet är energislukare. Det menar en ny studie, publicerad i Proceedings of the National Academy of Sciences.

Inte bara stress i huvudet

Det hela gick till som så att forskarna analyserade biologisk ålder och enkätdata från 2 345 personer, mellan 18 och 103 år gamla. Resultatet visar att svåra sociala relationer kan ha en ”tydlig koppling till” hur kroppen åldras.

Det handlar alltså inte bara om att man känner sig trött, irriterad eller psykiskt pressad. Enligt studien syntes kopplingen även i molekylära mått på biologiskt åldrande.

”Det mest slående var att negativa sociala band inte bara var kopplade till självrapporterad stress eller psykisk hälsa, utan till molekylära mått på biologiskt åldrande”, säger Dr Byungkyu Lee, biträdande professor i sociologi vid New York University och en av studiens författare, till BBC.

Bakgrunden är att kronisk stress kan bidra till inflammation, påverka immunförsvaret och öka risken för hjärt-kärlsjukdom.