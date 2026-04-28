De flesta vet hur det känns att ha en person i livet som tar mer energi än den ger. Någon som skapar drama, kräver hjälp, kritiserar eller drar in andra i konflikt. Problemet är att dessa relationer inte bara kan kännas tunga i stunden. De kan också sätta spår i kroppen.
Forskare: Dessa personer kan få dig att åldras i förtid
Det handlar om biologiskt åldrande. Hur gammal din kropp är inuti, alltså. Ju längre vi lever desto mer slits celler och organ och tiden vi lever tär väldigt olika på oss.
Vi vet redan att psykisk ohälsa kan snabba på det biologiska åldrandet medan vår kost kan förlänga det.
Annat som kan snabba på det bioligiska åldrandet är energislukare. Det menar en ny studie, publicerad i Proceedings of the National Academy of Sciences.
Inte bara stress i huvudet
Det hela gick till som så att forskarna analyserade biologisk ålder och enkätdata från 2 345 personer, mellan 18 och 103 år gamla. Resultatet visar att svåra sociala relationer kan ha en ”tydlig koppling till” hur kroppen åldras.
Det handlar alltså inte bara om att man känner sig trött, irriterad eller psykiskt pressad. Enligt studien syntes kopplingen även i molekylära mått på biologiskt åldrande.
”Det mest slående var att negativa sociala band inte bara var kopplade till självrapporterad stress eller psykisk hälsa, utan till molekylära mått på biologiskt åldrande”, säger Dr Byungkyu Lee, biträdande professor i sociologi vid New York University och en av studiens författare, till BBC.
Bakgrunden är att kronisk stress kan bidra till inflammation, påverka immunförsvaret och öka risken för hjärt-kärlsjukdom.
En person kan göra skillnad
Studien visar också att varje extra belastande person i ens liv försämrade hälsopåverkan ytterligare.
Forskarna uppskattar att åldrandetakten ökade med 1,5 procent per sådan person. Det motsvarar ungefär nio månaders biologiskt åldrande.
Med tre sådana personer i livet skulle man alltså, biologiskt sett, kunna vara nästan två och ett halvt år äldre än en jämnårig person utan sådana relationer.
Familjen kan väga tyngst
Effekten verkar dessutom bli starkare när den jobbiga relationen finns nära inpå. Särskilt stor är risken om personen är en familjemedlem med en ”central plats i ens nätverk”.
”En sådan energislukare kan vara en förälder eller ett syskon som gång på gång skapar konflikt, en vän eller en annan person i din inre krets som regelbundet dränerar dig på tid och känslomässig energi”, konstaterar Lee.
Det kan handla om en familjemedlem som ständigt kräver hjälp eller kritiserar, en vän som skapar drama eller någon man känner sig tvungen att fortsätta hantera trots att relationen är stressande.
Ett oväntat undantag
Nästan 30 procent av deltagarna uppgav att de hade minst en sådan person i sitt nära nätverk.
Men studien innehåller också en oväntad detalj. En belastande make eller maka verkade inte ha samma negativa effekt på hälsan.
En möjlig förklaring, enligt Lee, är att parrelationer också kan innehålla gemensamma rutiner, resurser och emotionell närhet som väger upp stressmönstret.
Studien visade även att vissa grupper oftare hade sådana belastande relationer i sina liv: kvinnor, dagligrökare, personer med sämre hälsa och personer med svåra barndomsupplevelser.
Det är en påminnelse om något många redan anat: vissa relationer tar kraft. Men enligt forskarna kan de också ta tid från kroppen.
