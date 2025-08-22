Dagens PS
Så kan din partner förstöra din karriär

Enligt psykoterapeuten Adriano Marino kan en osund relation skapa stress som gör att du inte kan prestera i karriären.
Enligt psykoterapeuten Adriano Marino kan en osund relation skapa stress som gör att du inte kan prestera i karriären.
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 22 aug. 2025Publicerad: 22 aug. 2025

Vill du lyckas i karriären? Då finns en riskfaktor du kanske inte tänkt på – din partner kan avgöra om du tar nästa steg eller inte.

Det pratas om nätverk, chefer och utbildning. Men den största påverkan på din karriär kan i själva verket ske hemma.

Experter pekar ut relationen som en avgörande faktor för om du klättrar eller fastnar i karriären.

Partnern som bromskloss för karriär

En stöttande partner kan vara skillnaden mellan att lyckas eller stanna på samma nivå. Någon som hejar på, kommer ihåg dina viktiga möten och inte suckar när jobbet kräver sena kvällar kan ge trygghet och energi. Men när relationen inte fungerar kan det bli tvärtom för karriären.

Psykoterapeuten Adriano Marino säger i Göteborgs-Posten:

“Lever du i en osund relation som är väldigt turbulent och volatil kommer det successivt att bryta ner dig. Det vill säga, din kropp kommer gå omkring med ett ständigt stresspåslag vilket kommer göra att du är mer känslig för stress överlag, vilket innebär att du inte kommer kunna prestera i samma utsträckning”.

GP skriver att konflikter hemma ofta märks på jobbet. Fokus, energi och beslutsförmåga kan urholkas och i längden sätta stopp för karriärmöjligheter.

Marino påpekar också vikten av att vilja åt samma håll:

“Vi behöver ge varandra utrymme och stötta varandra, särskilt i perioder då jobbet kräver mycket. Vill man prestera och klättra i karriärstegen funkar det sällan att leva med någon som är helt ointresserad av prestation och mål”, säger han.

“Det största karriärvalet”

Forskare har tidigare pekat på sambandet mellan relation och karriär. Enligt Stanford-professorn Myra Strober och karriärexperten Abby Davisson, som Chefsakademin tidigare skrivit om, är valet av livspartner avgörande för att lyckas göra karriär.

”Tricket är att hitta en livspartner som delar din livsåskådning”, säger Strober.

I boken “Money and love” beskriver de vikten av att klargöra vad som är viktigt i livet, att kommunicera effektivt, undvika svartvita antingen eller beslut och att kompromissa med varandra.

En stöttande partner kan vara avgörande för att lyckas i karriären, enligt forskarna Myra Strober och Abby Davisson.
En stöttande partner kan vara avgörande för att lyckas i karriären, enligt forskarna Myra Strober och Abby Davisson. (Foto: Canva)

Abby Davisson förklarar:

“Om man vill leva på ett sätt som inte innebär att två individer driver sina karriärer separat, krävs ett stort mått av förhandling och diskussion”.

I Fortune utvecklar Strober resonemanget ytterligare:

“Din livspartner är det största karriärval du någonsin kommer att göra”.

Hon säger också:

”Att se sitt liv som en helhet, där viktiga beslut om pengar och kärlek ständigt behöver diskuteras med sin partner, är huvudpoängen med boken”.

Risken med tystnaden

Abby Davisson varnar också för att många par ”glider in” i stora beslut utan att prata om framtiden.

Hon pekar på exempel som att flytta ihop för att spara pengar utan att ha diskuterat mål kring ekonomi, barn eller karriär. När sådana frågor lämnas obesvarade kan förväntningarna krocka senare.

Hon menar att det är bättre att ta svåra samtal tidigt och beskriver det som en form av medvetet beslutsfattande.

Myra Strober framhåller i samma artikel att vardagen efter pandemin har gjort frågan ännu mer aktuell.

När fler arbetar hemifrån blir det ofta den som är hemma som får ta hand om praktiska sysslor, något som kan skapa obalans mellan partnerna och i förlängningen påverka yrkeslivet.

Karriärguiden för två

I Money and love lyfter Strober och Davisson en checklista för par som vill undvika att relationen blir en bromskloss i yrkeslivet. Poängen är enkel, ta diskussionerna innan problemen uppstår.

Checklistan innehåller fyra råd:

  • Klargör vad som verkligen är viktigt i livet

  • Kommunicera effektivt

  • Undvik svartvita antingen eller beslut

  • Var beredd att kompromissa

