Så kan din partner förstöra din karriär

Det pratas om nätverk, chefer och utbildning. Men den största påverkan på din karriär kan i själva verket ske hemma.

Experter pekar ut relationen som en avgörande faktor för om du klättrar eller fastnar i karriären.

Partnern som bromskloss för karriär

En stöttande partner kan vara skillnaden mellan att lyckas eller stanna på samma nivå. Någon som hejar på, kommer ihåg dina viktiga möten och inte suckar när jobbet kräver sena kvällar kan ge trygghet och energi. Men när relationen inte fungerar kan det bli tvärtom för karriären.

Psykoterapeuten Adriano Marino säger i Göteborgs-Posten:

“Lever du i en osund relation som är väldigt turbulent och volatil kommer det successivt att bryta ner dig. Det vill säga, din kropp kommer gå omkring med ett ständigt stresspåslag vilket kommer göra att du är mer känslig för stress överlag, vilket innebär att du inte kommer kunna prestera i samma utsträckning”.

GP skriver att konflikter hemma ofta märks på jobbet. Fokus, energi och beslutsförmåga kan urholkas och i längden sätta stopp för karriärmöjligheter.

Marino påpekar också vikten av att vilja åt samma håll:

“Vi behöver ge varandra utrymme och stötta varandra, särskilt i perioder då jobbet kräver mycket. Vill man prestera och klättra i karriärstegen funkar det sällan att leva med någon som är helt ointresserad av prestation och mål”, säger han.