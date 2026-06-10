Vätskepauser i fotbolls-VM – guldläge för reklam

Mer amerikansk modell

Beslutet ses som ytterligare ett steg mot en mer amerikansk modell för sportevenemang, där reklamavbrott och underhållningsinslag är en central del av upplevelsen. VM-finalen den 19 juli kommer exempelvis att innehålla en halvtidsshow med den colombianska artisten Shakira, inspirerad av NFL Super Bowl.

Vätskepauser förekom för första gången i ett VM-slutspel under åttondelsfinalen mellan Nederländerna och Mexiko i Brasilien 2014, då temperaturen översteg 32 grader. Därefter har pauserna använts vid behov, men aldrig tidigare varit obligatoriska i samtliga matcher.

Många av matcherna går på riktigt varma platser, så då kommer vätskepauser behövas av den anledningen. Men till sommarens-VM kommer det att vara vätskepauser oavsett temperatur, även i de matcher som går i Kanada och norra USA. Fifas förklaring är att de anser att det är mest sportsligt rättvist så.

Hälften av matcherna i Sverige

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Amerikanerna kommer förstås köra på med reklam så mycket det går, men i exempelvis Storbritannien är det förbjudet. Här hemma har vi både och:

I Sverige delar två kanaler på fotbolls-VM, SVT och TV4. De matcher som visas i SVT, alltså hälften, har studiosnack under vattenpauserna. Detta då det är en public service-kanal utan reklam.



Men den andra hälften av VM-matcherna, i TV4, har sannolikt reklam för tittarna när spelarna tar vatten. Detta efter att Fifa i våras ändrat reglerna till att tillåta en reklampaus på 2 minuter och 10 sekunder per halvlek, enligt New York Times.

TV4 har varken bekräftat eller dementerat att det blir reklam, men har tidigare öppnat för saken:

”Det är ett alternativ som vi tittar på. Det skulle ju kunna innebära att vi kan flytta en del av reklamen från studiodelen i halvtidspausen och fokusera på att ge tittarna mer sammanhållen analys då, sa TV4:s sportdirektör Johan Cederqvist till DN när tidningen skrev om saken i vintras.

Irriterande för purister?

Matcherna blir också längre. Klockan fortsätter att rulla under vattenpauserna, vilket innebär att alla halvlekar blir minst 48 minuter långa. Fler avbrott kan mötas av kritik från traditionella fotbollsfans, särskilt i Europa där sporten präglas av kontinuerligt spel utan reklampauser.

”Fotboll är känd för sitt oavbrutna spel. Purister oroar sig för att sporten amerikaniseras och att fler reklaminslag kan upplevas som störande”, säger Michael Johnson på S&P Global till Reuters.

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