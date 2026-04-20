De falska "vännerna" du kan klarar dig utan

Identifiera en frenemy

The Atlantic skriver om varför du ska undvika falska vänskaper: De kan leda till stress, höjt blodtryck, nedstämdhet och konflikter. Att umgås med en frenemy kan till och med vara sämre för din hälsa än att behöva integrera med en fiende.

När du utvärderar dina tveksamma vänskaper kan du fundera på följande:

Känner jag mig obekväm eller spänd med den här personen?

Är den här personens råd och hjälp genuin?

Litar jag på att den här personen håller mina hemligheter?

Finns den här personen för mig när jag behöver det?

Stöttar och uppmuntrar personen mig, eller vill den inte att jag ska vara lycklig och framgångsrik?

Tre typer av falska vänner

När du letar efter falska vänner behöver du ha ett öppet sinne, alla relationer ser olika ut – men forskare har kokat ned frenemy-listan till tre kategorier.

1. Konkurrenten

Det här är en relation där det finns en underliggande konkurrens, svartsjuka och brist på tillit. Personen kan verka vänlig, till exempel en kollega, men det finns ändå en känsla av rivalitet och att man inte helt kan lita på dem. Utåt ser allt okej ut, men man är ändå vaksam eftersom man inte vet om de i längden agerar i ens intresse.

2. Förrädaren

Den här personen är trevlig mot dig men kan prata illa bakom din rygg. De kan vara stöttande i enrum, men byta sida när andra är med eller till och med sprida vidare det du sagt. Det gör att relationen känns opålitlig och att man aldrig riktigt vet var man har dem.

3. Manipulatören

Den här ”vännen” använder subtil manipulation för att få sin vilja igenom. Kritik, utfrysning eller känsloutbrott får dig att dansa efter deras pipa. Det handlar ofta om att påverka andra indirekt snarare än att vara öppet aggressiv. Beteendet kopplas till cynism och låg empati, där relationer används strategiskt snarare än ärligt.

Bryt dig fri

Sanningen kan göra ont. Att konstatera att en vän inte egentligen vill dig väl kan upplevas som en stor och jobbig förlust. Men i det långa loppet tjänar du på att dumpa dina falska vänner, och istället lägga energi på relationer med människor som vill dig väl.

