En patient med glaukom har för första gången fått en injektion som ska ”föryngra” cellerna. Om det lyckas kan det få spridningseffekter till helt andra områden.
Människa fick injektion mot åldrande för första gången
Bolaget Life Biosciences meddelade på tisdagen att den första patienten fått en dos av den experimentella behandlingen ER-100.
Det är ett steg som kan bli en milstolpe inom forskningen om åldrande och livsförlängning.
Terapin bygger på så kallad cellulär omprogrammering, en teknik som syftar till att få åldrande celler att återfå egenskaper som liknar yngre cellers.
Försöker föryngra cellerna
Den första studien omfattar patienter med ögonsjukdomar som glaukom och NAION, en vanlig orsak till plötslig synförlust.
Behandlingen ges direkt i ögat och forskarna kommer under de kommande sex månaderna att följa både säkerhet och eventuella effekter på sjukdomsförloppet, skriver Business Insider.
Tekniken bygger på upptäckter som gjordes av den japanske forskaren Shinya Yamanaka, som visade att mogna celler kan programmeras om till ett mer ungdomligt tillstånd genom särskilda proteiner.
Tilldelades Nobelpriset för upptäckten
Upptäckten belönades senare med Nobelpriset och har under nästan två decennier varit en av de mest omtalade idéerna inom åldringsforskningen.
Målet är inte att förvandla celler till stamceller utan att delvis återställa deras funktioner. Förhoppningen är att cellerna ska bli mer motståndskraftiga och fungera bättre trots hög biologisk ålder.
Intresset för området har vuxit kraftigt de senaste åren. Bland investerarna finns både läkemedelsbolag och teknikmiljardärer.
Stora pengar investeras
Företag med kopplingar till bland andra Jeff Bezos och Sam Altman satsar stora belopp på forskning kring cellulär omprogrammering.
Life Biosciences är dock först med att ta tekniken till kliniska försök på människor.
Förväntningarna är höga, men forskarna manar samtidigt till försiktighet. En av de största farhågorna är att behandlingen kan öka risken för cancer.
I djurförsök har vissa former av cellulär omprogrammering kopplats till tumörutveckling.
Ser stor potential
Forskare beskriver ändå potentialen i metoden som betydligt större än den hos dagens kosttillskott och åldringsrelaterade läkemedel.
Om tekniken fungerar kan den på sikt få användningsområden långt utanför ögonsjukdomar, exempelvis inom behandling av muskler, lever och nervsystem.
Men experter betonar att det fortfarande återstår många år av forskning innan någon eventuell föryngringsbehandling kan bli aktuell för bred användning inom sjukvården.
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