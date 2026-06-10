Människa fick injektion mot åldrande för första gången

Tilldelades Nobelpriset för upptäckten

Upptäckten belönades senare med Nobelpriset och har under nästan två decennier varit en av de mest omtalade idéerna inom åldringsforskningen.

Målet är inte att förvandla celler till stamceller utan att delvis återställa deras funktioner. Förhoppningen är att cellerna ska bli mer motståndskraftiga och fungera bättre trots hög biologisk ålder.

ANNONS

Intresset för området har vuxit kraftigt de senaste åren. Bland investerarna finns både läkemedelsbolag och teknikmiljardärer.

Stora pengar investeras

Företag med kopplingar till bland andra Jeff Bezos och Sam Altman satsar stora belopp på forskning kring cellulär omprogrammering.

Life Biosciences är dock först med att ta tekniken till kliniska försök på människor.

Förväntningarna är höga, men forskarna manar samtidigt till försiktighet. En av de största farhågorna är att behandlingen kan öka risken för cancer.

I djurförsök har vissa former av cellulär omprogrammering kopplats till tumörutveckling.

Ser stor potential

Forskare beskriver ändå potentialen i metoden som betydligt större än den hos dagens kosttillskott och åldringsrelaterade läkemedel.

Om tekniken fungerar kan den på sikt få användningsområden långt utanför ögonsjukdomar, exempelvis inom behandling av muskler, lever och nervsystem.

ANNONS

Men experter betonar att det fortfarande återstår många år av forskning innan någon eventuell föryngringsbehandling kan bli aktuell för bred användning inom sjukvården.

Läs mer: Fintechjätten växte för snabbt – ECB tvingades ingripa. Realtid