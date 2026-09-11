ADHD-debatten tar ny vändning – diagnosen kan förändras med åren

Bara tio procent blev helt symptomfria

Den kanske mest intressanta forskningen som New York Times lyfter är en långtidsstudie där barn med ADHD följdes under 16 år.

Bara omkring tio procent hade en varaktig remission när de nådde ung vuxen ålder. Ungefär lika många uppfyllde ADHD-kriterierna hela tiden.

För den stora majoriteten gick symptomen däremot upp och ner.

Vid en given tidpunkt kunde ungefär hälften fortfarande uppfylla diagnoskriterierna – men det var inte alltid samma personer.

ADHD liknar alltså mindre en strömbrytare som är på eller av och mer en ganska opålitlig dimmer.

Många barn lär sig bygga egna system med listor, rutiner och påminnelser för att få vardagen att fungera. Foto: TT

Jobbet kan göra skillnad

ANNONS

Även miljön spelar roll.

Ett barn som har stora problem i en strikt skola kan fungera betydligt bättre som vuxen när hon eller han hittar ett yrke som passar temperamentet. Andra utvecklar strategier, använder listor, kalendrar och rutiner eller får behandling som gör problemen mindre påtagliga.

Omvänt kan ökade krav göra problemen tydligare.

Det här är viktigt eftersom diagnoser bygger på hur symptomen påverkar människans faktiska vardag – inte på ett blodprov eller en enkel hjärnröntgen.

En studie publicerad i år har dessutom kopplat negativa upplevelser under barndomen till olika förlopp för ADHD-symptom, vilket ytterligare stärker bilden av att utvecklingen inte följer en enda rak linje.

Barnets spring i benen kan bli vuxnas inre rastlöshet. ADHD byter ibland skepnad med åren. Foto: TT

Samtidigt rasar diagnosdebatten

Det är här forskningen blir intressant också i Sverige.

Socialstyrelsen konstaterar att ADHD är den vanligaste diagnosgruppen bland både barn och vuxna inom den specialiserade psykiatriska öppenvården. Myndighetens riktlinjer uppskattar samtidigt att ungefär fem till sju procent av barn och omkring tre procent av vuxna har ADHD.

ANNONS

Parallellt har kritiken mot vad som kallas en diagnosboom blivit allt högljuddare.

Liknande diskussioner pågår i Storbritannien. Channel 4-dokumentären The Great ADHD Myth? har ifrågasatt om samhället ibland försöker medicinera människor så att de ska passa skola och arbetsliv, snarare än att förändra miljön runt dem. The Guardian har samtidigt rapporterat om personer som söker en ADHD-diagnos men inte nödvändigtvis behandling.

På andra sidan står forskare som varnar för att överdiagnostikdebatten riskerar att dölja ett gammalt problem: många vuxna, inte minst kvinnor och personer som fungerat bra på ytan, har sannolikt aldrig blivit upptäckta.

Forskningen pekar mot att ADHD ofta går upp och ner snarare än bara finns eller försvinner. Foto: TT

Nästa ADHD-debatt blir svårare

Kanske är det också där nästa fas i debatten hamnar.

Frågan är inte längre bara om fler människor borde få en diagnos – eller färre.

Den betydligt besvärligare frågan är vad en diagnos egentligen betyder över ett helt liv.

För forskningen pekar allt tydligare mot att ADHD kan förändras med ålder, miljö, krav, behandling och människans egna strategier.

ANNONS

Det gör förstås debatten mindre bekväm.

Men människan har å andra sidan sällan varit särskilt intresserad av att passa perfekt i våra diagnosmanualer.