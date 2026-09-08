De har aldrig tänt en cigarett. Ändå utsätts hundratals miljoner barn för tobaksrök i hemmet. En ny global studie visar att passiv rökning fortfarande skördar långt över en miljon liv varje år.
767 miljoner barn tvingas andas in cigarettrök
Omkring var tredje människa i världen andas regelbundet in någon annans tobaksrök. Under 2023 handlade det om uppskattningsvis 2,71 miljarder människor.
Av dem var 767 miljoner barn under 15 år.
Det visar en ny studie inom ramen för Global Burden of Disease, publicerad i The Lancet Public Health.
Forskarna har kartlagt passiv rökning och dess hälsokonsekvenser i 204 länder och territorier mellan 1990 och 2023. Det är den första särskilda GBD-studien som behandlar passiv rökning som en egen global riskfaktor.
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Röken når barnen i hemmet
I studien räknas exponering i hemmet och på arbetsplatsen. För barn handlar det därmed framför allt om cigarettrök från vuxna i hushållet.
Och det är inte en harmlös restprodukt som blir kvar i rummet.
Passiv rökning består både av röken som rökaren andas ut och den som stiger direkt från den brinnande cigaretten. Den senare är ofiltrerad och innehåller högre koncentrationer av giftiga och cancerframkallande ämnen per enhet än röken som rökaren själv drar in genom filtret.
Barn är dessutom särskilt utsatta eftersom deras luftvägar och immunförsvar fortfarande utvecklas.
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1,66 miljoner dödsfall
Forskarna beräknar att passiv rökning bidrog till 1,66 miljoner dödsfall under 2023. Den samlade förlusten av friska levnadsår uppskattas till 44,8 miljoner.
Hjärt-kärlsjukdom stod för den största sjukdomsbördan totalt. Bland barn dominerade i stället nedre luftvägsinfektioner.
Passiv rökning kopplades även till bland annat stroke, KOL, astma, typ 2-diabetes samt cancer i lungor, luftstrupe och bröst.
Framstegen äts upp
Det finns förvisso en ljusare sida i statistiken.
Andelen människor som utsätts för passiv rökning har minskat sedan 1990. Bland barn under 15 år föll andelen från 51,7 till 37,9 procent fram till 2023.
Men världens befolkning har vuxit under samma period. Därför har det totala antalet människor som utsätts knappt minskat alls.
I Afrika söder om Sahara har antalet utsatta i stället nästan fördubblats. Även i Nordafrika och Mellanöstern har ökningen varit kraftig.
Störst minskning av själva exponeringen noterades i Danmark, där den åldersstandardiserade andelen föll med närmare 49 procent sedan 1990. Norge hör också till länderna som gjort störst framsteg, enligt studien.
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De flesta saknar skydd
Trots rökförbud på restauranger, arbetsplatser och andra offentliga miljöer står omkring 70 procent av världens befolkning fortfarande utan ett heltäckande lagligt skydd.
Det är dessutom svårt för lagstiftningen att nå den plats där många barn utsätts mest: det egna hemmet.
Forskarna efterlyser därför inte bara fler rökfria miljöer. De pekar även på åtgärder som högre tobaksskatter, reklamförbud, neutrala cigarettpaket och bättre stöd till den som vill sluta röka.
För även om färre utsätts räknat som andel av befolkningen är den stora bilden fortfarande dyster: miljarder människor andas in röken, utan att själva ha valt att röka.
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