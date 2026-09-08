767 miljoner barn tvingas andas in cigarettrök

Av dem var 767 miljoner barn under 15 år.

Det visar en ny studie inom ramen för Global Burden of Disease, publicerad i The Lancet Public Health.

Forskarna har kartlagt passiv rökning och dess hälsokonsekvenser i 204 länder och territorier mellan 1990 och 2023. Det är den första särskilda GBD-studien som behandlar passiv rökning som en egen global riskfaktor.

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Röken når barnen i hemmet

I studien räknas exponering i hemmet och på arbetsplatsen. För barn handlar det därmed framför allt om cigarettrök från vuxna i hushållet.

Och det är inte en harmlös restprodukt som blir kvar i rummet.

Passiv rökning består både av röken som rökaren andas ut och den som stiger direkt från den brinnande cigaretten. Den senare är ofiltrerad och innehåller högre koncentrationer av giftiga och cancerframkallande ämnen per enhet än röken som rökaren själv drar in genom filtret.

Barn är dessutom särskilt utsatta eftersom deras luftvägar och immunförsvar fortfarande utvecklas.

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