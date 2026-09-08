Den unga hjärnans förmåga att anpassa sig brukar ses som en stor fördel efter en skada. Nu pekar en ny studie på en oväntad baksida: samma flexibilitet kan bidra till att bygga upp nätverk som orsakar epileptiska anfall.
Ny studie: Unga hjärnans styrka kan bli dess svaghet
En yngre hjärna är formbar. När den skadas kan nervcellerna skapa nya kopplingar och hjärnan organisera om sig för att kompensera för det som gått förlorat.
Men plasticiteten – som denna anpassningsförmåga kallas – behöver inte alltid arbeta till vår fördel.
Det visar en ny studie publicerad i Experimental Neurology, där forskare vid Texas A&M University har undersökt hur åldern påverkar följderna av en traumatisk hjärnskada.
Läs även: 767 miljoner barn tvingas andas in cigarettrök. Dagens PS
Epilepsin kom senare – men slog hårdare
I studien jämfördes unga och äldre hanmöss som utsatts för en allvarlig hjärnskada. Därefter följdes djuren dygnet runt med video och EEG under 120 dagar.
Hos de yngre mössen tog det längre tid innan epilepsin utvecklades. När processen väl hade tagit fart blev problemen däremot betydligt större.
De unga mössen fick fler epileptiska anfall under den kroniska fasen och uppvisade fler tecken på förändringar i hjärnans elektriska aktivitet. Forskarna såg också en kraftigare felaktig ombyggnad av kopplingarna i en del av hippocampus.
Den egenskap som hjälper en ung hjärna att anpassa sig kan alltså samtidigt skapa gynnsamma förhållanden för nya, onormala nervbanor.
”Samma plasticitet som hjälper yngre hjärnor att anpassa sig kan också skapa förutsättningar som gynnar utvecklingen av nätverk som framkallar epileptiska anfall”, säger studiens huvudförfattare Samba Reddy i ett pressmeddelande från Texas A&M University.
Missa inte: Priserna rusar – nu får svenskarna kämpa för sin plats i solen. Dagens PS
Äldre hjärnor drabbades på andra sätt
För de äldre mössen såg utvecklingen annorlunda ut. Deras anfall började tidigare, men färre utvecklade posttraumatisk epilepsi och den sammanlagda anfallsbördan var lägre.
Det betyder inte att de äldre hjärnorna klarade skadan bättre. I stället visade de äldre djuren större problem på andra områden, bland annat med långtidsminnet.
Resultaten visar därmed att åldrandet inte bara gör återhämtningen lättare eller svårare. Det tycks förändra hela förloppet efter skadan.
”Åldrandet förändrade vägen till återhämtning snarare än att bara göra återhämtningen svårare”, säger Reddy.
Kan kräva olika behandlingar
Traumatiska hjärnskador, som kan orsakas av exempelvis fall, trafikolyckor och idrottsolyckor, drabbar uppskattningsvis närmare 69 miljoner människor om året. En möjlig långvarig följd är posttraumatisk epilepsi, som ibland visar sig först månader eller år efter skadan.
Forskarna hoppas att resultaten på sikt kan bidra till behandlingar som tar större hänsyn till patientens ålder. För yngre skulle fokus kunna ligga på att hindra de anfallsframkallande nätverken från att gradvis växa fram. Äldre kan i stället behöva insatser riktade mot minnesproblem, inflammation och kognitiv försämring.
Men slutsatserna ska tolkas försiktigt. Försöken gjordes på möss – inte människor – och dessutom enbart på hanar. Studien visar därför framför allt vilka biologiska mekanismer som forskarna nu behöver undersöka vidare.
Läs också: 94 procent av tandläkarna tar mer än statens pris. E55