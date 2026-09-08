Ny studie: Unga hjärnans styrka kan bli dess svaghet

Men plasticiteten – som denna anpassningsförmåga kallas – behöver inte alltid arbeta till vår fördel.

Det visar en ny studie publicerad i Experimental Neurology, där forskare vid Texas A&M University har undersökt hur åldern påverkar följderna av en traumatisk hjärnskada.

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Epilepsin kom senare – men slog hårdare

I studien jämfördes unga och äldre hanmöss som utsatts för en allvarlig hjärnskada. Därefter följdes djuren dygnet runt med video och EEG under 120 dagar.

Hos de yngre mössen tog det längre tid innan epilepsin utvecklades. När processen väl hade tagit fart blev problemen däremot betydligt större.

De unga mössen fick fler epileptiska anfall under den kroniska fasen och uppvisade fler tecken på förändringar i hjärnans elektriska aktivitet. Forskarna såg också en kraftigare felaktig ombyggnad av kopplingarna i en del av hippocampus.

Den egenskap som hjälper en ung hjärna att anpassa sig kan alltså samtidigt skapa gynnsamma förhållanden för nya, onormala nervbanor.

”Samma plasticitet som hjälper yngre hjärnor att anpassa sig kan också skapa förutsättningar som gynnar utvecklingen av nätverk som framkallar epileptiska anfall”, säger studiens huvudförfattare Samba Reddy i ett pressmeddelande från Texas A&M University.

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