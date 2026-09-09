Därför flyger vissa fram på trottoaren

Stockholm är ett utmärkt test

Den som vill studera fenomenet behöver egentligen inte ett laboratorium.

Det räcker med en vardagsmorgon vid Centralstationen.

Där möts två mänskliga arter.

Den ena har ett mål.

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Den andra har precis kommit på att den kanske ska stanna mitt i gången och leta efter biljetten.

För den snabba fotgängaren är detta ett svårt ögonblick.

Man vill vara en god människa.

Men man vill också förbi.

Din gånghastighet kan säga mer om både personlighet och hälsa än du tror. Foto: Canva

Din gång säger något om kroppen också

Inom medicinen används gånghastighet dessutom ibland som ett mått på hur väl kroppen fungerar.

Den brittiske läkaren Sermed Mezher beskriver gånghastigheten som ett sätt att se hur hjärna, muskler och balans samarbetar, skriver Internaute.

Att gå är med andra ord betydligt mer avancerat än vi tänker på.

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Hjärnan ska hålla koll på marken, styra kroppen, hålla balansen och samtidigt undvika elsparkcyklar, cyklister och människor som går baklänges medan de filmar sig själva.

Att någon över huvud taget kommer levande genom city är nästan ett mindre neurologiskt mirakel.

Snabba människor blir lättare uttråkade

Det finns också forskning som pekar på att människor som rör sig snabbt kan ha ett större behov av stimulans.

De blir helt enkelt lättare uttråkade.

Ett högre tempo kan då vara ett sätt för hjärnan att hålla sig vaken och engagerad.

Forskaren Roger Simmons har kopplat snabbare gång och längre steg till motorisk rastlöshet.

Rörelse kan dessutom påverka dopaminsystemet och hjälpa vissa människor att behålla fokus.

Det finns alltså en möjlig biologisk förklaring till varför vissa av oss går från Slussen till Stureplan som om klockan tickar ner till jordens undergång.

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För den otålige är en långsam fotgängare ungefär som ett rödljus med ben. Foto: Canva

Koppling till adhd

Mezher pekar också på att personer med adhd ofta kan använda rörelse för att hålla koncentrationen uppe.

Det innebär naturligtvis inte att alla snabba fotgängare har adhd.

Det vore ungefär lika rimligt som att säga att alla långsamma människor har hittat inre frid.

Ibland har de bara gott om tid.

Men rörelse kan hjälpa vissa hjärnor att sortera intryck och hålla fokus, och där kan gångtempot spela en roll.

Ett försvar för alla som vill förbi

Så nästa gång någon säger åt dig att sakta ner kan du luta dig mot vetenskapen.

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Du är kanske inte otålig.

Du kanske bara är disciplinerad, effektiv och målmedveten.

Du kanske har en hjärna som gillar tempo.

Eller så är sanningen betydligt enklare.

Du är sen.

Och personen framför dig går tre i bredd.