Blir du orimligt irriterad på folk som går långsamt framför dig? Ser du trottoaren som ett slags lågintensivt Formel 1-lopp där målet är att komma först till kaffet? Då finns det forskning som antyder att ditt höga tempo faktiskt kan säga en del om din personlighet.
Därför flyger vissa fram på trottoaren
Det finns människor som promenerar genom stan.
Sedan finns det människor som går som om hela livet vore ett försenat tåg.
De senare kryssar mellan barnvagnar, turister och människor som står mitt på trottoaren och diskuterar vart de ska. De byter fil utan att blinka och betraktar tre personer i bredd som ett mindre övergrepp mot samhällsordningen.
Känner du igen dig?
Då har psykologerna möjligen goda nyheter.
Du kanske inte är stressad – bara effektiv
En studie ledd av forskaren Yannick Stephan har visat att människor som går snabbt oftare uppvisar drag som disciplin, organisation och hög personlig motivation.
De tenderar också att vara bättre på att planera sin tid och att få saker gjorda.
Det låter onekligen bättre än den gamla diagnosen:
”Kan du inte bara ta det lite lugnt?”
Den snabba gångarten kan alltså hänga ihop med samvetsgrannhet, driv och en stark vilja att komma fram.
Helst nu.
Inte om tre minuter.
Stockholm är ett utmärkt test
Den som vill studera fenomenet behöver egentligen inte ett laboratorium.
Det räcker med en vardagsmorgon vid Centralstationen.
Där möts två mänskliga arter.
Den ena har ett mål.
Den andra har precis kommit på att den kanske ska stanna mitt i gången och leta efter biljetten.
För den snabba fotgängaren är detta ett svårt ögonblick.
Man vill vara en god människa.
Men man vill också förbi.
Din gång säger något om kroppen också
Inom medicinen används gånghastighet dessutom ibland som ett mått på hur väl kroppen fungerar.
Den brittiske läkaren Sermed Mezher beskriver gånghastigheten som ett sätt att se hur hjärna, muskler och balans samarbetar, skriver Internaute.
Att gå är med andra ord betydligt mer avancerat än vi tänker på.
Hjärnan ska hålla koll på marken, styra kroppen, hålla balansen och samtidigt undvika elsparkcyklar, cyklister och människor som går baklänges medan de filmar sig själva.
Att någon över huvud taget kommer levande genom city är nästan ett mindre neurologiskt mirakel.
Snabba människor blir lättare uttråkade
Det finns också forskning som pekar på att människor som rör sig snabbt kan ha ett större behov av stimulans.
De blir helt enkelt lättare uttråkade.
Ett högre tempo kan då vara ett sätt för hjärnan att hålla sig vaken och engagerad.
Forskaren Roger Simmons har kopplat snabbare gång och längre steg till motorisk rastlöshet.
Rörelse kan dessutom påverka dopaminsystemet och hjälpa vissa människor att behålla fokus.
Det finns alltså en möjlig biologisk förklaring till varför vissa av oss går från Slussen till Stureplan som om klockan tickar ner till jordens undergång.
Koppling till adhd
Mezher pekar också på att personer med adhd ofta kan använda rörelse för att hålla koncentrationen uppe.
Det innebär naturligtvis inte att alla snabba fotgängare har adhd.
Det vore ungefär lika rimligt som att säga att alla långsamma människor har hittat inre frid.
Ibland har de bara gott om tid.
Men rörelse kan hjälpa vissa hjärnor att sortera intryck och hålla fokus, och där kan gångtempot spela en roll.
Ett försvar för alla som vill förbi
Så nästa gång någon säger åt dig att sakta ner kan du luta dig mot vetenskapen.
Du är kanske inte otålig.
Du kanske bara är disciplinerad, effektiv och målmedveten.
Du kanske har en hjärna som gillar tempo.
Eller så är sanningen betydligt enklare.
Du är sen.
Och personen framför dig går tre i bredd.