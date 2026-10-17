Dömd till ett år och åtta månaders fängelse i tingsrätten blev 2 000 kr i böter i hovrätten – tack vare en polis som vittnade.
Ett år och åtta månader i fängelse blev 2 000 kr i böter
Det hela utspelar sig på parkeringen utanför Tanums shoppingcenter i Tanumshede i februari 2023.
En 44-årig bilist följde efter en annan bilist sedan denne kört om 44-åringen på ett sätt han uppfattade som vårdslöst.
44-åringen var irriterad över omkörningen och ville konfrontera bilisten. Du känner igen typen.
Han följde därför efter bilen till köpcentret samtidigt som han tutade och blinkade med helljuset.
När den andre bilisten parkerat och lämnat sin bil, körde 44-åringen över p-platsen med sin pickup och träffade mannen för att därefter kollidera med en stolpe som bar upp en del av köpcentrets tak.
Den påkörde mannen fick bland annat skrapsår på armar och ben samt smärta i nacke och knä.
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”Olyckshändelse”
Åklagaren åtalade 44-åringen för grov misshandel enligt 3 kap. 6 § brottsbalken och grov vårdslöshet i trafik enligt 1 § andra stycket trafikbrottslagen, skriver Lexnova.
Åklagaren menade att mannen avsiktligt kört på den andre bilisten och därigenom visat särskild hänsynslöshet och råhet samt uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom.
44-åringen förnekade brott och hävdade i stället att påkörningen var en olyckshändelse, som han ansågs orsakats av rullgrus på marken och brister i bilens bromssystem.
Han försökte bromsa men bilen fortsatta framåt, sade 44-åringen inför tingsrätten där den påkörde mannen krävde 26 500 kronor i skadestånd.
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På åklagarens sida
Uddevalla tingsrätt ansåg att åklagaren hade bevisat att påkörningen skett uppsåtligen.
Domstolen fäste särskild vikt vid den påkörde mannens uppgifter och ett vittne som sade att bilen körts i hög hastighet utan någon synlig inbromsning.
Båda hade uppfattat det som att föraren medvetet siktade på den andre bilisten.
Tingsrätten avfärdade invändningarna om bromsfel och rullgrus. Verkstadsuppgifter och en senare kontrollbesiktning talade enligt domstolen emot att bromsarna varit felaktiga.
Inte heller hjulspåren på parkeringen ansågs ge stöd åt 44-åringens mannens förklaring.
Mannen dömdes för grov misshandel och grov vårdslöshet i trafik till ett år och åtta månaders fängelse.
Mannen dömdes också att betala 25 000 kronor i skadestånd och stå för 113 138 kronor av statens kostnader för försvararen och målsägandebiträdet.
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Överklagade – ville frias
Mannen överklagade till hovrätten. Där tillkom ett nytt vittne, en tidigare trafikpolis som, bland annat, varit ansvarig för polisens förarutbildning.
Ex-polisen redogjorde för hur moderna bilars aktiva säkerhetssystem kan påverka bromsverkan när en förare bromsar kraftigt samtidigt som bilen svänger.
Hovrätten för Västra Sverige konstaterar att mannen körde på målsäganden och stolpen samt att hastigheten på parkeringsplatsen var så hög att han tappade kontrollen över bilen.
Däremot anser domstolen att utredningen inte ger stöd för att bromsarna faktiskt var felaktiga.
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”Avgörande betydelse”
Den nya bevisningen får emellertid avgörande betydelse för uppsåtsbedömningen, konstaterar Lexnova.
Hovrätten framhåller att bilens aktiva säkerhetssystem kan ha tagit över bromsfunktionen när mannen bromsade kraftigt samtidigt som han svängde.
Hovrätten anser det därför inte bevisat att mannen hade uppsåt till misshandel.
Gärningen bedöms i stället som vårdslöshet i trafik av normalgraden enligt 1 § första stycket trafikbrottslagen.
Hovrätten ändrar därmed fängelsestraffet på ett år och åtta månader till 40 dagsböter om 50 kronor, sammanlagt 2 000 kronor. Eftersom mannen frias från misshandel blir det heller inget skadestånd till den påkörde mannen.
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