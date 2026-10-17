Ett år och åtta månader i fängelse blev 2 000 kr i böter

44-åringen var irriterad över omkörningen och ville konfrontera bilisten. Du känner igen typen.

Han följde därför efter bilen till köpcentret samtidigt som han tutade och blinkade med helljuset.

När den andre bilisten parkerat och lämnat sin bil, körde 44-åringen över p-platsen med sin pickup och träffade mannen för att därefter kollidera med en stolpe som bar upp en del av köpcentrets tak.

Den påkörde mannen fick bland annat skrapsår på armar och ben samt smärta i nacke och knä.

Nya motorvägen måste asfalteras om: ”Som att köra på en tvättbräda”. Dagens PS

”Olyckshändelse”

Åklagaren åtalade 44-åringen för grov misshandel enligt 3 kap. 6 § brottsbalken och grov vårdslöshet i trafik enligt 1 § andra stycket trafikbrottslagen, skriver Lexnova.

Åklagaren menade att mannen avsiktligt kört på den andre bilisten och därigenom visat särskild hänsynslöshet och råhet samt uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom.

44-åringen förnekade brott och hävdade i stället att påkörningen var en olyckshändelse, som han ansågs orsakats av rullgrus på marken och brister i bilens bromssystem.

ANNONS

Han försökte bromsa men bilen fortsatta framåt, sade 44-åringen inför tingsrätten där den påkörde mannen krävde 26 500 kronor i skadestånd.

Oväntade avslöjandet: Falska p-biljetter polisanmälda. Dagens PS