I veckans podcastavsnitt av AI+ samtalar Viggo Cavling och Katarina Gospic om de mest omtalade AI-nyheterna.
Från TikTok-larm till svensk techsuccé via introspektiv AI
När konsten i New York blev krig
I decennier styrde de konsten i New York från sina kontor på Park Avenue. Barbara Guggenheim och Abigail Asher byggde upp Guggenheim Asher Associates till världens mest inflytelserika rådgivningsfirma för konst. De parade miljardärer med mästerverk, kurerade samlingar åt Spielberg och Tom Cruise, och fick konst att låta som pensionssparande med bättre avkastning. Men nu …
Duschtrenden som startade på hotell – nu sköljer den över oss
Den nya duschtrenden började på ett hotellrum. När de stora kedjorna tröttnade på fladdrande plast, mögelkanter och gäster som skrek efter uppgradering, bytte de ut duschdraperiet mot glittrande glasdörrar. Resten är badrumshistoria. Nu sköljer samma trend in över svenska hem – och plötsligt står draperiet där som en relik från en tid då vi inte …
Solen slår tillbaka – kraftig rymdstorm väntas träffa jorden
Det har mullrat på solens yta vilket lett till en kraftig rymdstorm. Under de senaste dagarna har flera enorma explosioner – så kallade koronamassutkastningar – slungat ut miljarder ton laddade partiklar rakt ut i rymden. Space Weather Prediction Center (NOAA) varnar nu för en av de kraftigaste solstormarna hittills i år. Kulmen väntas under torsdagen. …
Kärlek på notan – De dejtar för att äta gratis
”Har du någonsin gått på dejt bara för att äta en gratis måltid?” frågar en TikTok-användare med perfekt eyeliner och tomt kylskåp. Det låter som ett skämt – men är det inte. En ny trend sveper över dejtingapparna, och den är lika mycket ekonomi som romantik. Generation Z, alltså de som föddes mellan 1997 och …
De gör konst av ostron och gift
Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling fick en intervju med Charlotte Birnbaum och Erika Lagerbielke – två av Sveriges mest egensinniga formgivare – som med start på torsdag ställer ut på Galleri Glas i Stockholm. I deras universum blir måltiden en scen, glasen skådespelare och varje dukning en berättelse om liv, lust och identitet. Resultatet är …
Från forskning om självkorrigerande modeller, larmet om att TikTok gör oss dummare, Joyce Carol Oates uppmärksammade Musk-kritik och den svenska plattformen Lovables raketresa. Ett fritt, nyfiket och varmt samtal om hur den senaste tekniken som formar vår vardag.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Hotet mot världsekonomin: Inflation som skuldmedicin
Donald Trump tros vara villig att acceptera en högre inflation för att få USA:s finanser att se bättre ut. Det kan vålla världsekonomin stora problem på sikt, menar experter. USA:s statsfinanser håller på att stadigt försämras. Stigande räntor och rekordstora underskott förstärker varandra. Landets räntekostnader växer nu betydligt snabbare än ekonomin, och utvecklingen sammanfaller med …
Från TikTok-larm till svensk techsuccé via introspektiv AI
EU tappar sin fördel mot Schweiz efter handelsavtal
Klockor och ostar från Schweiz har varit dyra att importera till USA. Nu har dock länderna enats om en tullsänkning som går i linje med EU-nivån. Schweiz har säkrat en kraftig tullsänkning i USA, från 39 till 15 procent, i ett ramavtal som markerar en tydlig förbättring i de något sura relationerna mellan länderna. Uppgörelsen …
Trumps tullpudel: Plötsligt ser kejsaren att han är naken
Efter ett drygt halvår av höga tullar har prisökningarna slagit för hårt mot amerikanska konsumenter. Nu tvingas Trump pudla och sänka tullarna på utvalda varor. KOMMENTAR Kaffe, nötkött, bananer och apelsinjuice. Det är några av matvarorna som kommer att slippa tullar när Vita huset pudlar. Tidigare har det hetat att tullarna betalas av någon annan. …
Marknaden vill ha förnybar energi – politiken sätter stopp
I stora delar av världen, inte minst i framväxande länder, har förnybar energi blivit ett prisvärt alternativ. Men det har också blivit allt mer kontroversiellt. I den förnybara energins barndom krävdes det ofta stora subventioneringar för att väcka intresse. Men idag ser förutsättningarna på flera håll annorlunda ut. Marknaden driver utvecklingen snabbare än många politiska …