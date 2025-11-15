Dagensps.se
Från TikTok-larm till svensk techsuccé via introspektiv AI

Viggo Cavling och Katarina Gospic leder podcasten AI+ för Dagens PS Perfect Weekend.
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 15 nov. 2025Publicerad: 15 nov. 2025

I veckans podcastavsnitt av AI+ samtalar Viggo Cavling och Katarina Gospic om de mest omtalade AI-nyheterna.

Från forskning om självkorrigerande modeller, larmet om att TikTok gör oss dummare, Joyce Carol Oates uppmärksammade Musk-kritik och den svenska plattformen Lovables raketresa. Ett fritt, nyfiket och varmt samtal om hur den senaste tekniken som formar vår vardag.

AIElon MusktechTrendViggo Cavling
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

