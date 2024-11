En dryg miljard - världens dyraste grönsaker?

Tycker du att frukt och grönsaker är dyrare?

Det lär man även tycka hos McDonald´s i USA.

McDonald’s spenderar 100 miljoner dollar för att locka tillbaka kunder efter E. coli-utbrottet nyligen där drygt 100 amerikaner insjuknade.

Smittan spårades till färsk lök, serverad av McDonald´s på företagets Quarter Pounders.

Stämningar och aktiedipp

Smittan spreds dessutom till 14 delstater och på sant amerikanskt sätt ramlade stämningarna mot bolaget in som ett brev på posten och som lök på laxen sjönk bolagets aktie med 7 procent.

Besöksfrekvens och försäljning störtdök hos McDonalds efter beskedet från Centers for Disease Control and Prevention liksom Food and Drug Administration konstaterat att McD-lökarna med största säkerhet var smittkällan.