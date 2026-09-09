Googles datacenter i Sundsvall tar elen och du kan få betala

En helt ny ledning måste byggas

Nätet finns inte på plats. En helt ny kraftig ledning måste dras fram till Torsboda och ansökningarna lämnas in i höst, enligt DN. Den räcker till en första etapp, knappast till Googles tak.

”Stora ombyggnationer krävs. Det är ett jättearbete”, säger Lena Berglund, regionchef nord på Eon, till tidningen.

Eon kan inte säga nej. Som nätbolag gäller anslutningsplikt. Att två kommuner kan fatta ett beslut som påverkar elförsörjningen i en hel region, kanske hela landet, är kärnan i kritiken mot etableringen som Breakit lyfter.

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Notan landar i tariffen

Vem betalar då ledningarna?

Svenska kraftnät beslutade den 27 mars 2024 om en ny princip för anslutningsavgifter. Den slår fast att myndigheten som utgångspunkt ansvarar för investeringarna i stamnätets gemensamma delar. Kunden betalar sin egen anslutning. Kollektivet betalar nätet runt omkring.

Det kollektivet är du.

Stamnätet finansieras av transmissionsnätstariffen, som Svenska kraftnät uppskattar till 3 till 4 procent av slutkundens faktura exklusive påslag, skatt och moms, ungefär 3 öre per kilowattimme. Investeringarna väntas uppgå till cirka 20 miljarder kronor per år under 2027 och 2028.

Google svarar med tidsargumentet

Googles svenska informationschef Joakim Larsson bekräftar i ett mejl till DN att diskussionerna gäller upp till 1 gigawatt, och att utbyggnaden sker i etapper.

”Det ger ju i sin tur kraftproducenter, nätbolag och andra tid att investera i kraftsystemet”, skriver han.

Tid löser dock inte frågan om vem som betalar. Den frågan är redan avgjord.

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Överskottet krymper snabbt

Timrå ligger i elområde 2. Det är precis det överskott som gjort norra Sverige billigt som nu ska köpas upp.

Sveriges elöverskott faller från 34 terawattimmar 2026 till 12 terawattimmar 2030, enligt Svenska kraftnäts kortsiktiga marknadsanalys.

”Med mindre överskott ser vi också kontinuerligt ökade elpriser i norra Sverige”, säger Erik Böhlmark, enhetschef för systemmodellering på Svenska kraftnät.

Att elpriserna i norr stiger mot södra nivåer är inte längre en farhåga. Det är myndighetens huvudscenario.

Mötet den 17 september

Finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) träffar Googles samhällspolitiska chef Sara Övreby den 17 september. Regeringen vill att bolaget är med och finansierar ny kärnkraft.

”Om man vill göra stora uttag ur energisystemet, då måste man också delta i diskussionen kring hur energiförsörjningen ska se ut”, säger Wykman till DN.

Skarpa verktyg saknas. Staten subventionerar dessutom redan den kärnkraft Google ombeds betala för. Sedan 1 augusti 2025 kan reaktorbyggen söka statligt stöd, planerat för upp till 5 000 megawatt.

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Klausulen som oroar kommunerna

Externa affärsjurister granskade avtalet åt Sundsvall och pekade ut återköpsklausulen, där ett oberoende internationellt fastighetsföretag ska värdera marken om parterna inte kommer överens vid ett återköp.

”Det här riskerar att bli en belastning för kommunerna”, säger Magnus Karlsson, tillförordnad biträdande kommundirektör i Sundsvall.

Marken är såld men inte överlåten. Kärnkraftsfrågan är olöst.

Ledningen är inte byggd. Och AI-boomen dammsuger energi snabbare än någon svensk myndighet räknat samman.