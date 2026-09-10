Salesforce vill köpa svenskens AI-bolag för 19 miljarder

Idén kom ur ett misslyckande

Listen Labs grundades i september 2023 av Alfred Wahlforss och tyske Florian Juengermann, som idag är teknikchef. De träffades under sina masterstudier på Harvard.

Duon hade byggt bildappen BeFake, som fick över 20 000 användare på en dag, men förstod inte varför vissa stannade kvar. De sålde appen och byggde i stället en AI som genomför kundintervjuer, sammanställer svaren och levererar rapporter, enligt Fortune.

Wahlforss grundade under sin grundutbildning bemanningsplattformen Bemlo. Hans bror Eric Quidenus-Wahlforss var med och grundade SoundCloud 2007. Bolaget har omkring 93 anställda, och bland kunderna finns Microsoft och Canva.

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Salesforce köper AI i hög takt

I juni tecknade Salesforce avtal om att köpa Fin, tidigare Intercom, för cirka 3,6 miljarder dollar, cirka 34,7 miljarder kronor. Den affären väntas stängas först under fjärde kvartalet räkenskapsåret 2027, enligt Salesforce.

Varken Salesforce eller Listen Labs har kommenterat uppgifterna.

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