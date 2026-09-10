Salesforce för samtal om att köpa Listen Labs, det San Francisco-baserade AI-bolaget där svensken Alfred Wahlforss är vd och medgrundare, för omkring 2 miljarder dollar, motsvarande cirka 19,2 miljarder kronor.
Salesforce vill köpa svenskens AI-bolag för 19 miljarder
Uppgifterna kommer från Breakit, men samtalen är inte avslutade och kan sluta utan affär, rapporterar TechCrunch.
Listen Labs var på väg mot en C-runda på 125 miljoner dollar, över 1 208 miljoner kronor, till en värdering av 1,5 miljarder dollar, eller 14,5 miljarder kronor, med Menlo Ventures som tänkt huvudinvesterare.
De stängde aldrig rundan, utan klev ur det påskrivna avtalet till förmån för förhandlingarna.
Fyra gånger högre än värderingen i januari
I slutet av januari tog Listen Labs in 69 miljoner dollar, cirka 667 miljoner kronor, i en B-runda ledd av Ribbit Capital. Värderingen var då 500 miljoner dollar, eller 4 832 miljoner kronor. Sequoia, Conviction och Pear VC deltog som befintliga ägare, enligt VentureBeat.
Salesforces uppgivna bud ligger alltså fyra gånger högre, sju månader senare.
Listen Labs omsätter omkring 30 miljoner dollar på årsbasis, motsvarande cirka 288 miljoner kronor. Ett bud på 2 miljarder motsvarar därmed 67 gånger årsomsättningen. En person med erfarenhet av att förhandla försäljningar till Salesforce säger till TechCrunch att just den multipeln kan visa sig för hög.
Idén kom ur ett misslyckande
Listen Labs grundades i september 2023 av Alfred Wahlforss och tyske Florian Juengermann, som idag är teknikchef. De träffades under sina masterstudier på Harvard.
Duon hade byggt bildappen BeFake, som fick över 20 000 användare på en dag, men förstod inte varför vissa stannade kvar. De sålde appen och byggde i stället en AI som genomför kundintervjuer, sammanställer svaren och levererar rapporter, enligt Fortune.
Wahlforss grundade under sin grundutbildning bemanningsplattformen Bemlo. Hans bror Eric Quidenus-Wahlforss var med och grundade SoundCloud 2007. Bolaget har omkring 93 anställda, och bland kunderna finns Microsoft och Canva.
Salesforce köper AI i hög takt
I juni tecknade Salesforce avtal om att köpa Fin, tidigare Intercom, för cirka 3,6 miljarder dollar, cirka 34,7 miljarder kronor. Den affären väntas stängas först under fjärde kvartalet räkenskapsåret 2027, enligt Salesforce.
Varken Salesforce eller Listen Labs har kommenterat uppgifterna.
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