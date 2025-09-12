Vegomat: Inte alls politiskt korrekt

“How configurations of legitimacy shape directionality in technological innovation systems: The case of plant-based meat alternatives in Sweden” är ett sätt att uttrycka saken.

”Så växte vegohyllan i butiken”, är ett annat.

Det första är en vetenskaplig rapport från Uppsala universitet. Det andra är vad den handlar om.

Det talas mycket, allra helst i högerextrema kretsar, om hur det politiskt korrekta styr och hur det är sådant som dominerar den offentliga debatten och styr svenskarna.

Det gäller inte köttbullar.

I en ny studie konstaterar nämligen Uppsala-forskare att de växtbaserade köttsubstituten tågade in i matbutikerna och fyllde vegohyllorna, trots svagt politiskt stöd.

Svagt politiskt stöd

”I studien visar vi att omställning till mer hållbar mat kan drivas fram av företag, konsumenter och civilsamhälle, trots att det finns lite politiskt stöd men att fokus då hamnar på vissa typer av livsmedelsprodukter och inte på andra”, säger Thomas Lennerfors, professor i industriell teknik i Uppsala, hos forskning.se.

Det som drivit utvecklingen är i stället vad forskarna kallar ”praktisk legitimitet”, att köttsubstituten haft tydliga fördelar både för konsumenter och producenter.

De vegetariska alternativen har helt enkelt blivit accepterade för att de är enkla att laga, har ett rimligt pris och är lönsamma att tillverka.

