Rött ljus för grönt: Veganmaten backar

94 procent av svenskarna äter kött. 6 procent är följaktligen vegetarianer eller, mer hardcore, veganer.

Andelen vegetarianer har i princip stått stilla i Sverige i 50 år, trots att debatt och media kan ha gett intryck av något helt annat.

Så sker en sammanvägd bedömning ut. Det finns nämligen flera problem på området, rent statistiskt.

Det första är att andelen vegetarianer är högre ju mer positiv källan är till vegetarianism och vice versa.

När pro-köttkällor anger andelen svenska vegetarianer viftar man med siffror på 0,5 procent av befolkningen, när djurrättsaktivister gör motsvarande är andelen 10 procent.

Bra land för vegetarianer

När brittiska Eco Experts 2022 gjorde en jämförelse mellan 26 europeiska länder blev resultatet att Norge, Finland och Schweiz var de länder där det är lättast att vara vegetarian.

Ett trappsteg ned fanns Sverige, Storbritannien, Italien, Ungern och Belgien och i botten Portugal, Litauen och Danmark.

Den jämförelsen byggde på tre aspekter. Antalet restauranger med vegetarisk mat per 100 000 invånare, köttkonsumtion per person och genomsnittspris på kött.

Eco Experts konstaterade att ”i Sverige tycks det nu i stället vara visst minskat intresse för vegetarisk mat” och konstaterade att andelen vegetarianer stabilt syntes ligga på 6 procent.

