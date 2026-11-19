Det senaste hindret hittade dykare vid en rutininspektion av det fjärde tunnelelementet, enligt nyhetsbyrån dpa-AFX. Skadan sitter i Gina-packningen, gummilisten som ligger mellan två betongelement och tätar skarven när de kopplas ihop under vattnet. Så länge packningen är trasig går det femte elementet inte att ansluta.

Projektbolaget Femern A/S skriver att skadan efter en grundlig undersökning visade sig vara ”huvudsakligen ytlig” och att reparationen är i gång. Skadan kan enligt bolaget ha uppstått när tunnelrännan rensades inför nästa nedsänkning. Femern anger inget datum och skriver bara att arbetet fortsätter när packningen är lagad och vädret tillåter.

Stort som ett fyravåningshus

Elementet som väntar i Rødbyhavn är det första av tio specialelement. Specialelementen är kortare än de 79 standardelementen men har ett källarplan som samlar tunnelns teknik, och på vägnivå en ficka där ett servicefordon kan stå utan att blockera motorvägen. Femern jämför storleken med ett fyravåningshus.

”Varje operation är fortfarande tekniskt krävande, men vi känner oss väl rustade för nästa stora uppgift, att sänka det första specialelementet med källare”, sade Lasse Vester, vice kontraktsdirektör på Sund & Bælt, när det fjärde elementet kom på plats i slutet av september.

Specialelementet skulle enligt planen ner under hösten. Natten mot måndagen den 12 oktober slog en cyberattack ut it-systemen hos entreprenören Femern Link Contractors, och fabriken i Rødbyhavn stod still medan dansk polis började utreda angreppet. Arbetet till havs gick däremot vidare, enligt kontraktsdirektören Matthias Laubenstein.

”Testerna till havs med vår nedsänkningsponton Ivy genomförs den här veckan. Det betyder att förberedelserna för nedsänkningen av det första specialelementet också går vidare”, sade han samma vecka som attacken. Den 13 november kom beskedet om packningen.

Därför blev 2029 till 2032

De tre åren har försvunnit i flera steg. Hösten 2022 räknade Femern med att sänka det första elementet i början av 2024 och öppna tunneln 2029. I november 2025 låg bygget ett och ett halvt år efter plan, och eftersom elementen bara kan sänkas med specialbyggda fartyg som godkändes först i april hade förseningen då vuxit till två år. Det tyska tillståndet begränsar dessutom buller under vattnet och när arbete får ske i tyskt vatten, vilket enligt Sund & Bælt gör det svårt att ta igen tiden. I maj sköts därför öppningen för bilar från 2029 till tidigast 2032, medan tågen får vänta ännu längre.

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”Vår teknik, vår utrustning och våra entreprenörer har klarat ett avgörande prov och gjort något som ingen har gjort förut”, sade Sund & Bælts vd Mikkel Hemmingsen när det första elementet låg på botten.

Om 2032 håller vet ingen ännu, eftersom Sund & Bælt har lovat en ny tidsplan först när de första elementen ligger på botten, byggd på erfarenheterna av både standard- och specialelement. Så länge inget specialelement har sänkts saknas erfarenheten av den ena av de två elementtyperna som planen ska bygga på.

Sedan det första elementet sänktes den 6 maj har fyra av 89 kommit på plats, knappt 900 meter av 18 kilometer. Det motsvarar ett element var sjunde vecka. Ska de 85 som återstår ligga på botten innan 2032 börjar måste ett element sänkas var 22:a dag, och då är varken installationer eller provkörning inräknade.