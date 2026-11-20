Bara 5 av 100 svenskar befordras – vilket är långt under världssnittet. Samtidigt som svenskar inte får klättra på karriärstegen skriker bolagen efter personal.
Svenskar befordras inte – samtidigt skriker företagen efter personal
Jobbat länge på samma arbetsplats men ingenting händer?
Du vill klättra på karriärstegen men står kvar och stampar på samma plats.
Du är inte ensam, det är inte lätt att bli befordrad i Sverige, som vi redan kartlagt.
Sverige släpar dessutom efter det globala genomsnittet när det gäller befordringar, visar en ny sammanställning från det amerikanska teknikbolaget Workday, enligt ett pressmeddelande.
Rapporten omfattar arbetsgivare med minst 250 anställda, där runt 6 000 anställda och chefer fick svara på frågor under 2026.
Där står det klart att enbart 5,3 procent av de anställda i Sverige befordras, jämfört med 8,1 procent globalt.
Sverige befordrar i lägre takt
Det innebär att Sveriges befordringstakt ligger runt 35 procent lägre än det globala genomsnittet.
I Europa är det bara Spanien som ligger sämre till än Sverige. Där är det knappt 3 procent som befordras.
Låsta på arbetsplatsen
Workdays rapport pekar också på ett annat problem. I en undersökning bland anställda i Storbritannien, Frankrike och Tyskland uppgav omkring en tredjedel att de kände sig låsta på sina arbetsplatser.
Det kan innebära att en låg personalomsättning inte nödvändigtvis är ett tecken på att medarbetarna är nöjda.
”Företag i Europa behåller sin personal och på pappret ser det ut som en styrka”, säger Angelique De Vries-Schipperijn, Europachef på Workday, och klargör:
”Men när en tredjedel av de anställda säger att de stannar för att de känner sig låsta bör företagsledare se det som en varningssignal. AI förändrar många arbetsroller, och de som stannar kvar behöver se var de passar in i det som kommer.”
Samtidigt som vi alltså inte får nya roller på jobbet skriker bolagen efter personal.
Brist på arbetskraft i Sverige
Statistik från Statistiska centralbyrån, SCB, visar att svenska arbetsgivare under 2025 upplevde en arbetskraftsbrist motsvarande 61 400 personer.
Runt hälften av arbetskraftsbristen fanns i de tre storstadslänen, visar SCB-rapporten.
Bristen gäller bland annat IT-specialister, ingenjörer, tekniker och vårdpersonal.
Om det nu är så svårt att rekrytera personal – varför använder bolagen inte befintlig personal i stället?
Det kan bero på att de anställda inte har rätt kompetens för rollerna som krävs. Det kan också bero på att karriärutveckling inte alltid innebär en formell befordran.
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