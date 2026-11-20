Du är inte ensam, det är inte lätt att bli befordrad i Sverige, som vi redan kartlagt.

Sverige släpar dessutom efter det globala genomsnittet när det gäller befordringar, visar en ny sammanställning från det amerikanska teknikbolaget Workday, enligt ett pressmeddelande.

Rapporten omfattar arbetsgivare med minst 250 anställda, där runt 6 000 anställda och chefer fick svara på frågor under 2026.

Där står det klart att enbart 5,3 procent av de anställda i Sverige befordras, jämfört med 8,1 procent globalt.

Sverige befordrar i lägre takt

Det innebär att Sveriges befordringstakt ligger runt 35 procent lägre än det globala genomsnittet.

I Europa är det bara Spanien som ligger sämre till än Sverige. Där är det knappt 3 procent som befordras.