USA lämnar Europa att försvara sig självt. Då satsar startup-bolagen på ett nytt fält inom vapen att bli rika på.
Vapenföretagen ökar takten – vill casha in medan Trump är kvar
Under ett egensinnigt och turbulent presidentskap i USA har EU och de europeiska länderna inom Nato, insett att de kan behöva försvara sig själva – utan lika mycket hjälp från USA som tidigare.
Det har, bland mycket annat, gett affärsmöjligheter för nya startups och vapenföretag i den försvarsboom som sveper över Europa.
Spotify-grundaren Daniel Eks engagemang i Helsing och Takt är ett svenskt exempel på hur kapitalet ser möjligheter att tjäna pengar på nya områden.
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Behöver snabba på
Samtidigt kan det vara lite bråttom. USA har nästa presidentval 2028 och det är fullt möjligt att landet därefter styrs av en mer ordinär president.
Då kan vi ha en president som i likhet med Donald Trumps företrädare, förutom hans egen tidigare presidentperiod, tar ett ansvar inom Nato och ser resten av världen som något mer än något man kan berika sig på.
Därför ökar nu startups inom exempelvis hypersoniska robotar sin jakt på kapital och i förlängningen beställningen.
Det handlar om Europas arsenal av vapen som kan genomföra precisionsanfall på långt håll.
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”Kapitalet är säkrat”
Brittisk-tyska Hypersonica tar in 100 miljoner euro i den nischen. Bolaget uppger att kapitalet är säkrat genom en affär som letts av riskkapitalbolagen Lightspeed och General Catalyst.
Genom det nya kapitalet kan Hypersonica utveckla sina robotar för precisionsanfall på långt håll, konstaterar dess vd.
”Debatten om huruvida Europa behöver den här typen av avskräckningsförmåga är över. Det är helt uppenbart att vi behöver den”, säger Hypersonicas vd Philipp Kerth i en intervju Financial Times citerar.
Bolaget är en del i den nisch där Storbritannien och Tyskland 2024 skrev ett avtal, det så kallade Trinity House-avtalet.
Länderna var där överens om att ta fram avancerade markbaserade robotar med en räckvidd över 200 mil.
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Två typer av vapen
Programmet omfattar två typer av vapen: en avancerad kryssningsrobot och en hypersonisk glidflyg-farkosts, en vapentyp som färdas i extremt hög hastighet längs en för motståndaren oförutsägbar bana.
Företagen fick en extra boost tidigare i år av att Donald Trump skrinlade planerna på en bataljon utrustad med Tomahawk-robotar och andra långdistansvapen i Tyskland.
Hypersonicas vd Philipp Kerth säger att företag ska vara i full produktion senast 2029 och att egen hypersonisk teknik skulle ge Europa ett försprång eftersom den ”förändrar förutsättningarna för avskräckning”.
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50 miljarder dollar på tio år
Spekulanter har senaste åren visat stort intresse för europeiska bolag inom vapenteknik, i takt med att världsdelens regering ökade sina militära utgifter.
Nu handlar det för vapenbranschens del att snabbt skala upp produktionen och börja leverera på sina löften.
När det gäller vapen med lång räckvidd meddelade för övrigt Storbritannien i juli att landet ska leda en europeisk allians för finansiering av precisionsvapen med lång räckvidd.
Målet är att europeiska allierade ska investera totalt 50 miljarder dollar på området det kommande decenniet.