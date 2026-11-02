Vapenföretagen ökar takten – vill casha in medan Trump är kvar

Det har, bland mycket annat, gett affärsmöjligheter för nya startups och vapenföretag i den försvarsboom som sveper över Europa.

Spotify-grundaren Daniel Eks engagemang i Helsing och Takt är ett svenskt exempel på hur kapitalet ser möjligheter att tjäna pengar på nya områden.

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Behöver snabba på

Samtidigt kan det vara lite bråttom. USA har nästa presidentval 2028 och det är fullt möjligt att landet därefter styrs av en mer ordinär president.

Då kan vi ha en president som i likhet med Donald Trumps företrädare, förutom hans egen tidigare presidentperiod, tar ett ansvar inom Nato och ser resten av världen som något mer än något man kan berika sig på.

Därför ökar nu startups inom exempelvis hypersoniska robotar sin jakt på kapital och i förlängningen beställningen.

Det handlar om Europas arsenal av vapen som kan genomföra precisionsanfall på långt håll.

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