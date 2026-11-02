Nu kan de anställda sänka chefens lön – så fungerar det

Beslutet omfattar även Fouquet själv, som enligt ASML:s ersättningsrapport fick en total ersättning på drygt 7 miljoner euro under 2025.

Det motsvarar tiotals miljoner svenska kronor.

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Personalens missnöje får konsekvenser

Anledningen till det ovanliga beslutet är att allt inte står riktigt rätt till bland företagets omkring 44 000 anställda.

Under 2025 låg företagets engagemangsindex, ett mått på hur engagerade medarbetarna känner sig i sitt arbete, på 78 procent. I årets undersökning hade siffran fallit till 73,5 procent.

Nedgången kommer efter ett turbulent år. Trots att ASML redovisade en rekordvinst på 9,6 miljarder euro under 2025 meddelade företaget i januari att omkring 1 700 tjänster skulle bort.

Nedskärningarna väckte protester från fackförbunden och ledde till förhandlingar om personalens framtid.

Nu ska de anställdas svar på sex frågor bilda ett nytt arbetsplatsindex som påverkar chefernas ersättning, rapporterar Fortune.

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Frågorna handlar bland annat om förtroendet för ledningen, möjligheten att framföra kritik utan rädsla för repressalier och om närmaste chefen visar omtanke om sina medarbetare.

”Under de kommande åren kommer det att direkt påverka ersättningen till högre chefer, inklusive koncernledningen”, skriver Fouquet i ett internt meddelande som först uppmärksammades av Business Insider.

Hur stor del av ersättningen som kommer att påverkas är ännu inte känt.

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