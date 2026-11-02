Tänk om dina åsikter om chefen kunde påverka chefens egen lön? Hos en av Europas största teknikjättar ska de anställdas trivsel nu vara med och avgöra ledningens ersättning. Och det finns stora pengar på spel.
Nu kan de anställda sänka chefens lön – så fungerar det
På det nederländska teknikföretaget ASML har de anställda fått ett nytt sätt att påverka sina chefers ersättning.
Företagets vd Christophe Fouquet har meddelat att personalens upplevelse av arbetsplatsen framöver ska vägas in när de högsta chefernas långsiktiga ersättning bestäms.
Beslutet omfattar även Fouquet själv, som enligt ASML:s ersättningsrapport fick en total ersättning på drygt 7 miljoner euro under 2025.
Det motsvarar tiotals miljoner svenska kronor.
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Personalens missnöje får konsekvenser
Anledningen till det ovanliga beslutet är att allt inte står riktigt rätt till bland företagets omkring 44 000 anställda.
Under 2025 låg företagets engagemangsindex, ett mått på hur engagerade medarbetarna känner sig i sitt arbete, på 78 procent. I årets undersökning hade siffran fallit till 73,5 procent.
Nedgången kommer efter ett turbulent år. Trots att ASML redovisade en rekordvinst på 9,6 miljarder euro under 2025 meddelade företaget i januari att omkring 1 700 tjänster skulle bort.
Nedskärningarna väckte protester från fackförbunden och ledde till förhandlingar om personalens framtid.
Nu ska de anställdas svar på sex frågor bilda ett nytt arbetsplatsindex som påverkar chefernas ersättning, rapporterar Fortune.
Frågorna handlar bland annat om förtroendet för ledningen, möjligheten att framföra kritik utan rädsla för repressalier och om närmaste chefen visar omtanke om sina medarbetare.
”Under de kommande åren kommer det att direkt påverka ersättningen till högre chefer, inklusive koncernledningen”, skriver Fouquet i ett internt meddelande som först uppmärksammades av Business Insider.
Hur stor del av ersättningen som kommer att påverkas är ännu inte känt.
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Missnöjda anställda kan bli dyra
För ASML finns också, kanske föga förvånande, ett ekonomiskt motiv bakom beslutet.
Företaget är världens enda tillverkare av EUV-litografimaskiner, som används för att producera de mest avancerade halvledarna. Många av medarbetarna har därför specialistkunskaper som är svåra att ersätta.
”De investerar mycket i personalens välbefinnande eftersom medarbetarna är så specialiserade att det helt enkelt kostar mycket pengar att ersätta dem”, förklarar Martijn Hendriks, forskare vid Erasmusuniversitetet, hos Fortune.
Personalens trivsel kan, dessutom, märkas i företagens resultat.
En metaanalys från Gallup visar att verksamheter med högst medarbetarengagemang i genomsnitt har 23 procent högre lönsamhet än verksamheter där engagemanget är som lägst.
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