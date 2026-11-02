Saab lanserar nu Stridsbåt 90 CX med förmågan att bland annat upptäcka hot tidigare och dela information snabbare.
Saab lanserar Stridsbåt 90 CX: "Kan upptäcka hot tidigare"
Det är med stridsbåtar som med bilmodeller. Det gäller att presentera nya sådana med nya finesser för att attrahera köparna.
Det vet Saab (börskurs Saab) som nu lanserar nya Stridsbåt 90 Capability, CB90 CX, en ny variant av plattformen med nya operativa förmågor.
Stridsbåt 90 CX kan användas både med och utan besättning och kommer i tre konfigurationer, skriver Saab: underrättelseinhämtning, övervakning och spaning (ISR), sjömålsbekämpning samt mobilt luftförsvar med kort räckvidd (Shorad).
”Tillsammans möjliggör dessa förmågor ett mer flexibelt och motståndskraftigt försvar som kan verka över större geografiska områden”, konstaterar bolaget.
Saabs hemliga testflygning i Kalifornien: ”Framgångsrikt”. Dagens PS
”Stärker operativa effekten”
”Genom att samverka erbjuder de tre konfigurationerna kompletterande förmågor som stärker den samlade operativa effekten, både tillsammans och som en del av ett större försvar”, skriver bolaget.
När hoten till sjöss blir alltmer komplexa behöver mariner plattformar som kan upptäcka hot tidigare, dela information snabbare och genomföra insatser från geografiskt spridda positioner, konstaterar Saab.
Stridsbåt 90 CX breddar stridsbåtens användningsområde bortom trupptransport och gör det möjligt att bidra direkt till övervakning, sjömålsbekämpning och luftförsvar, förklarar man.
Saabs nya system: Övervakar haven mot hot under ytan. Dagens PS
Större än föregångaren
Den nya Stridsbåt 90 CX är större än den välbeprövade föregångaren, som används av marina styrkor runt om i världen.
Den har högre lastkapacitet och genomgripande uppdaterade system ombord samt är konstruerad för att kunna operera i fler och krävande förhållanden på sjön.
Dessutom är Stridsbåt 90 CX utvecklad för att kunna användas både bemannad och obemannad med Saabs autonoma styrsystem Autonomous Ocean Core.
”Den behåller de uppskattade egenskaperna hos sin föregångare, samtidigt som den möjliggör integration av ett bredare utbud av förmågor och system”, enligt dagens kommuniké.
”Framtidens marina operationer handlar inte bara om att ha fler plattformar, utan om att fördela en större stridsförmåga över hela styrkan”, menar Anders Hellman som är chef för Saabs affärsenhet Docksta.
”I takt med att de operativa förutsättningarna förändras utvecklas även stridsbåten”, tillägger han.
Nytt steg: Saab lanserar ny övervakningsradar. Dagens PS
Sverige blir första kund
”Stridsbåt 90 CX är ett uttryck för denna utveckling, där stridsbåten går från att främst transportera trupp till att koppla samman sensorer och vapensystem och leverera stridsförmåga direkt från båten, oavsett om den är bemannad eller obemannad”, förklarar Hellman.
Stridsbåt 90 CX tillverkas för närvarande med Sverige som första kund och kommer att erbjudas parallellt med den befintliga, mindre Stridsbåt 90 NG.
Stridsbåt 90 används idag av nio mariner runt om i världen, bland annat i Europa, Mellanöstern, Asien och Stillahavsområdet samt Nord- och Sydamerika
Saab-chefen: ”Så kan Saab växa ännu mer – och snabbare”. Dagens PS