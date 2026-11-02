Saab lanserar Stridsbåt 90 CX: "Kan upptäcka hot tidigare"

Större än föregångaren

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Den nya Stridsbåt 90 CX är större än den välbeprövade föregångaren, som används av marina styrkor runt om i världen.

Den har högre lastkapacitet och genomgripande uppdaterade system ombord samt är konstruerad för att kunna operera i fler och krävande förhållanden på sjön.

Dessutom är Stridsbåt 90 CX utvecklad för att kunna användas både bemannad och obemannad med Saabs autonoma styrsystem Autonomous Ocean Core.

”Den behåller de uppskattade egenskaperna hos sin föregångare, samtidigt som den möjliggör integration av ett bredare utbud av förmågor och system”, enligt dagens kommuniké.

”Framtidens marina operationer handlar inte bara om att ha fler plattformar, utan om att fördela en större stridsförmåga över hela styrkan”, menar Anders Hellman som är chef för Saabs affärsenhet Docksta.

”I takt med att de operativa förutsättningarna förändras utvecklas även stridsbåten”, tillägger han.

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Sverige blir den första kunden när Saab producerar nya Stridsbåt 90 CX. Föregångaren används i ett tiotal länder världen över. (Foto: Pressbild Saab)

Sverige blir första kund

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”Stridsbåt 90 CX är ett uttryck för denna utveckling, där stridsbåten går från att främst transportera trupp till att koppla samman sensorer och vapensystem och leverera stridsförmåga direkt från båten, oavsett om den är bemannad eller obemannad”, förklarar Hellman.

Stridsbåt 90 CX tillverkas för närvarande med Sverige som första kund och kommer att erbjudas parallellt med den befintliga, mindre Stridsbåt 90 NG.

Stridsbåt 90 används idag av nio mariner runt om i världen, bland annat i Europa, Mellanöstern, Asien och Stillahavsområdet samt Nord- och Sydamerika

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