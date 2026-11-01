Världens största lyxklockmärke säljer klockor för drygt 130 miljarder kronor om året, men grundarsläktens 90 medlemmar äger inte en enda aktie i Rolex. Deras pengar förvaltas i stället av ett familjekontor i München som hanterar miljarder, och en del ligger i The Weeknds låtar.
Rolex drar in 130 miljarder – arvingarna äger inte en enda aktie
Hans Wilsdorf grundade företaget 1905, när män fortfarande bar klockan i fickan och hans samtid inte trodde att ett armbandsur skulle klara stötar, vatten, svett och damm.
Wilsdorf fick höra ”You are nuts”, berättar Moritz Kübel, vd för släktens familjekontor Perpetual, för Handelsblatt, och Wilsdorf började sedan kalla sig Uncle Nuts.
Bolaget han byggde mot omgivningens tvivel är i dag störst bland lyxklockorna, med omkring en tredjedel av världsmarknaden.
Den barnlöse grundaren gav bort Rolex
Wilsdorf och hans två syskon blev föräldralösa som unga, och enligt Kübel lärde det honom att klara sig själv och att familjen måste hålla ihop. ”Jag tror att det präglar familjen än i dag”, säger Kübel.
Wilsdorf fick själv aldrig några barn, och 1945, året efter hustruns död, grundade han Hans Wilsdorf-stiftelsen i Genève, som tog över samtliga aktier i Rolex vid hans död 1960, enligt European Business Magazine.
Syskonens ättlingar fick nöja sig med inflytande i stiftelsen. Enligt branschtidningen Coronet har släkten två av stiftelsens åtta styrelseplatser, alltså en fjärdedel av rösterna när stiftelsen beslutar hur pengarna ska användas.
Rolex offentliggör inte sin vinst, men eftersom stiftelsen äger hela bolaget går överskottet dit. Morgan Stanley och konsultfirman LuxeConsult uppskattar Rolex försäljning 2025 till drygt 11 miljarder schweizerfranc.
Stiftelsen delar enligt Coronet ut omkring en halv miljard franc om året, cirka 6 miljarder kronor, till välgörande ändamål.
Arvingarnas pengar finns i The Weeknds låtar
Släktens egna pengar ligger i flera familjestiftelser vid sidan av klockkoncernen, och hur stor förmögenheten är har aldrig blivit känt. Stiftelserna ska försörja släktingarna utan att någon enskild äter upp kapitalet.
”Gården ska bevaras åt nästa generation, men skörden får man äta”, säger Kübel.
Sedan 2015 sköts pengarna från ett kontor i stadsdelen Lehel i München, där konferensbordet är format som en urtavla och ölunderläggen i kaffebaren har texten Uncle Nuts Bar. Kübel själv bär en Rolex GMT-Master II.
Uppdraget var enligt Kübel att hålla ihop 90 personer kring en gemensam placeringsstrategi, och lösningen blev fem gemensamma fonder där varje släkting själv väljer hur pengarna fördelas.
Omkring två tredjedelar av kapitalet är placerat i onoterade tillgångar, bland annat musikrättigheter till låtar av The Weeknd och Daddy Yankee.
”Intäkterna från musikrättigheterna fungerar som kupongräntan på en obligation”, säger Perpetuals investeringschef Christian Wiehenkamp.
Familjekontoret förvaltar i dag några miljarder euro, både åt släkten och åt knappt 100 utomstående investerare.
Ett eget familjekontor lönar sig enligt Kübel först vid en förmögenhet på omkring 600 miljoner euro, cirka 6,6 miljarder kronor.
Wilsdorf-stiftelsen ger bort nästan så mycket varje år.