Rolex drar in 130 miljarder – arvingarna äger inte en enda aktie

Wilsdorf fick höra ”You are nuts”, berättar Moritz Kübel, vd för släktens familjekontor Perpetual, för Handelsblatt, och Wilsdorf började sedan kalla sig Uncle Nuts.

Bolaget han byggde mot omgivningens tvivel är i dag störst bland lyxklockorna, med omkring en tredjedel av världsmarknaden.

Den barnlöse grundaren gav bort Rolex

Wilsdorf och hans två syskon blev föräldralösa som unga, och enligt Kübel lärde det honom att klara sig själv och att familjen måste hålla ihop. ”Jag tror att det präglar familjen än i dag”, säger Kübel.

Wilsdorf fick själv aldrig några barn, och 1945, året efter hustruns död, grundade han Hans Wilsdorf-stiftelsen i Genève, som tog över samtliga aktier i Rolex vid hans död 1960, enligt European Business Magazine.

Syskonens ättlingar fick nöja sig med inflytande i stiftelsen. Enligt branschtidningen Coronet har släkten två av stiftelsens åtta styrelseplatser, alltså en fjärdedel av rösterna när stiftelsen beslutar hur pengarna ska användas.

Rolex offentliggör inte sin vinst, men eftersom stiftelsen äger hela bolaget går överskottet dit. Morgan Stanley och konsultfirman LuxeConsult uppskattar Rolex försäljning 2025 till drygt 11 miljarder schweizerfranc.

Stiftelsen delar enligt Coronet ut omkring en halv miljard franc om året, cirka 6 miljarder kronor, till välgörande ändamål.