Redan i höst: Sverige ger Finland militärt stöd

Drönarkränkningar av Natos luftrum blir allt vanligare och Finland har drabbats vid flera tillfällen. Orsaken är Rysslands krig mot Ukraina.

”Stödet har efterfrågats av Finland. Det omfattar örlogsfartyg och stridsflyg, samt markbaserade enheter med förmåga att störa eller på annat sätt bekämpa drönare kan också bli aktuella”, skriver Försvarsmakten.

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Kan placeras i Finland

Värnpliktiga kommer inte att utföra några uppgifter inom den här insatsen. Svenska militära styrkor får under operationen ställas till Finlands förfogande och agera enligt de mandat och enheter som gäller för Finland.

Verksamheten bygger på den förmåga som Sverige och Finland utvecklat tillsammans – och kompletterar Finlands egen förmåga att hantera situationen.

De svenska enheterna kommer att utgå från svenskt territorium, men kan komma att baseras i Finland vid behov.

Finland har en stark försvarsmakt och god förmåga att värna sin territoriella integritet, påpekar Försvarsmakten och understryker att stödet kompletterar den finländska förmågan.

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