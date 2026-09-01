Finland kommer att få ett direkt militärt stöd av Sverige och Försvarsmakten. Det handlar om att upptäcka och bekämpa drönare.
Redan i höst: Sverige ger Finland militärt stöd
Sverige kommer att stödjaFinlandmed övervakning och skydd av luftrummet under hösten, detta till följd av ett ökat antal drönarkränkningar mot Natos luftrum.
Drönarkränkningar av Natos luftrum blir allt vanligare och Finland har drabbats vid flera tillfällen. Orsaken är Rysslands krig mot Ukraina.
”Stödet har efterfrågats av Finland. Det omfattar örlogsfartyg och stridsflyg, samt markbaserade enheter med förmåga att störa eller på annat sätt bekämpa drönare kan också bli aktuella”, skriver Försvarsmakten.
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Kan placeras i Finland
Värnpliktiga kommer inte att utföra några uppgifter inom den här insatsen. Svenska militära styrkor får under operationen ställas till Finlands förfogande och agera enligt de mandat och enheter som gäller för Finland.
Verksamheten bygger på den förmåga som Sverige och Finland utvecklat tillsammans – och kompletterar Finlands egen förmåga att hantera situationen.
De svenska enheterna kommer att utgå från svenskt territorium, men kan komma att baseras i Finland vid behov.
Finland har en stark försvarsmakt och god förmåga att värna sin territoriella integritet, påpekar Försvarsmakten och understryker att stödet kompletterar den finländska förmågan.
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”Vår säkerhet hänger samman”
”Sveriges och Finlands säkerhet hänger samman. Genom att använda våra militära förmågor tillsammans stärks förmågan att upptäcka och hantera kränkningar i vårt närområde. Detta stärker också Natos gemensamma försvar och avskräckning”, skriver Försvarsmakten.
Inom svenskt försvar har också det hänt att Sverige fått en ny arméchef. Generalmajor Johan Pekkari har formellt övertagit befälet för armén från ställföreträdande arméchef, bridgadgeneral Per Nilsson, vid en ceremoni i Stockholm.
”Vi behöver leverera här och nu. Säkerhetsläget i Europa och världen är allt annat än bra och hela armén behöver genomsyras av en ’sense of urgency’”, säger han om sin nya befattning.
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Åter till armén – men nu som chef
Johan Pekkari startade sin försvarsmaktsbana i artilleriet, närmare bestämt vid A 9 i Kristinehamn.
Efter befattningar på, bland annat Högkvarteret och KFOR i Kosovo kom han tillbaka till A9 som förbandschef, men då i Boden, innan det återigen blev Högkvarteret. Hans senaste befattning var som chef för försvarsstabens strategienhet. Men nu är han tillbaka och ska leda armén.
”Det är nära tio år sedan jag tjänstgjorde i armén och det har hänt mycket i omvärlden under dessa år. Det är i många stycken en annan armé som jag återvänder till och därtill en armé som det ställs helt andra krav på”, konstaterar Pekkari.
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