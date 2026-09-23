Först skulle arbetsveckan bli kortare. Nu visar en ny undersökning att jobbet för många letar sig in även på söndagen. Frågan är om det handlar om större frihet, eller om det helt enkelt har blivit svårare att vara ledig.
Fyradagarsveckan dog – nu ryker även söndagen
En stund vid datorn efter söndagsfrukosten. Några jobbmejl innan helgen är slut. Det behöver inte vara en hel arbetsdag för att söndagen ska kännas lite mindre ledig.
I videomötesföretaget Owl Labs årliga undersökning om hybridarbete uppger 74 procent av de tillfrågade att de gör någon form av arbete en typisk söndag. För 21 procent är det en hel eller nästan hel arbetsdag.
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Ledig på tisdagen, jobb på söndagen
För några år sedan handlade mycket av diskussionen om flexibelt arbete om fyradagarsveckan. Frank Weishaupt, vd för Owl Labs, tycker att samtalet har tagit en annan riktning.
”Vi har helt gått vidare från samtalet om fyradagarsveckan”, säger han till Fortune. Nu börjar frågan snarare bli om lördagen är den enda lediga dagen, menar han.
Det betyder inte nödvändigtvis att alla som arbetar på söndagen också arbetar fler timmar totalt. Den som tar ledigt en tisdagseftermiddag för ett ärende kan välja att ta igen arbetet under helgen. Weishaupt ser en sådan förskjutning som flexibilitet, så länge söndagstimmarna inte läggs ovanpå en redan full arbetsvecka.
Men skillnaden spelar roll. Att själv välja när man jobbar är en sak. Att känna att arbetet alltid väntar, även på söndagen, är en annan.
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Kontorsdagen blir en chans att synas
Undersökningen beskriver också hur anställda anpassar sina kontorsdagar. Nästan hälften, 48 procent, uppger att de medvetet har valt dagar då chefer eller kunder kan se dem – eller planerar att börja göra det. Owl Labs kallar det för billboard days: dagar då närvaron på kontoret också blir ett sätt att visa upp sig.
Samtidigt uppger 38 procent att de håller fast vid jobb de vuxit ur eftersom ett byte känns för riskabelt.
Även i Sverige finns tecken på att jobbet följer med in i ledigheten. I Unionens undersökning från 2025 uppgav 34 procent av tjänstemännen utan chefsbefattning att de förväntades vara tillgängliga under semestern. Bland chefer var andelen 71 procent. En tidigare undersökning visar dessutom att fyra av tio tjänstemän läser jobbmejl en eller flera gånger om dagen när de är lediga.
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