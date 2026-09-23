Fyradagarsveckan dog – nu ryker även söndagen

I videomötesföretaget Owl Labs årliga undersökning om hybridarbete uppger 74 procent av de tillfrågade att de gör någon form av arbete en typisk söndag. För 21 procent är det en hel eller nästan hel arbetsdag.

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Ledig på tisdagen, jobb på söndagen

För några år sedan handlade mycket av diskussionen om flexibelt arbete om fyradagarsveckan. Frank Weishaupt, vd för Owl Labs, tycker att samtalet har tagit en annan riktning.

”Vi har helt gått vidare från samtalet om fyradagarsveckan”, säger han till Fortune. Nu börjar frågan snarare bli om lördagen är den enda lediga dagen, menar han.

Det betyder inte nödvändigtvis att alla som arbetar på söndagen också arbetar fler timmar totalt. Den som tar ledigt en tisdagseftermiddag för ett ärende kan välja att ta igen arbetet under helgen. Weishaupt ser en sådan förskjutning som flexibilitet, så länge söndagstimmarna inte läggs ovanpå en redan full arbetsvecka.

Men skillnaden spelar roll. Att själv välja när man jobbar är en sak. Att känna att arbetet alltid väntar, även på söndagen, är en annan.

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