Nysatsning: Investerar 1,5 miljarder i undervattens-drönare

Vill komma närmare flotta och försvar

Genom att samla dessa ”innovativa och strategiska aktiviteter” i en gemensam enhet vill Naval Group komma närmare kunder som DGA och franska flottan.

DGA är Frankrikes myndighet för försvarsupphandling, vapenutveckling och militär teknologi. Myndigheten lyder under det franska försvarsministeriet.

”Detta är ett långsiktigt projekt där vi säkerställer att vi kan agera snabbt”, uppger koncernen.

Beskedet välkomnas naturligtvis av arbetsmarknadsskäl i regionen Provence-Alpes-Côte d’Azur.

François de Canson, borgmästare i La Londe-les-Maures och vice ordförande i regionrådet, ser initiativet som ”en avgörande pusselbit i utformningen av Frankrikes suveränitet på området undervattensdrönare”.

Han gläds åt att en anläggning i hans kommun, som varit stängd i nästan tre decennier, nu får nytt liv.

Regionpresidenten Renaud Muselier lovar att ”regionen kommer att stödja Naval Group i dess utveckling och därmed främja både sysselsättning och industriell spetskompetens. Detta beslut stärker vår ambition att bli Europas ledande försvarsregion.”

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Naval Groups kompetenscentrum för undervattensdrönare ska vara etablerat senast 2028. En ambition är att komma nära den franska flottan. (Foto: Pressbild Naval Group)

Klassiskt industriområde

En återindustralisering av Bormettes-området väcker en klassisk industriregion till liv. Platsen var länge ett nav för fabriker och innovation, påminner La Tribune.

Från grundandet av ”Société des mines des Bormettes” 1885 av Victor Roux till ankomsten av vapentillverkaren Schneider, som tog över verksamheten 1907.

Men 1993 stängdes området efter att den sista verksamheten där flyttats till Saint-Tropez.

Sedan dess har det en gång så arbetsintensiva området förvandlats till ”ett industriellt ödeområde, ett sår”, säger François de Canson.

Kommunen har, trots flera förslag från fastighetsutvecklare, aldrig vikit från sin strategi att försöka få i gång industriell verksamhet igen.

Nu får man det – i den riskabla och mindre produktiva sektor som försvarsindustri är, men som å andra sidan just nu är på rekordartad tillväxt i hela Europa.

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