Brittiska Royal Mail ska kapa upp till 2 500 jobb i en omstrukturering. Allt beror på mindre volymer och ifrågasatta leveranser.
Tusentals jobb bort: Krisdrabbade posten skär ned
Brittiska Royal Mail är krisdrabbat. Nu vill företaget sänka sina kostnader kraftigt i spåren av mindre volymer att hantera och leveranser som är ifrågasatta.
Royal Mail-koncernen köptes ut från börsen i London 2024 av den tjeckiske miljardären Daniel Kretinsky.
Nu presenterar man planer på en ”betydande omvandling” av verksamheten.
Omstruktureringen kommer att leda till en kraftig nedskärning av antalet jobb inom såväl huvudkontor som stödfunktioner.
Brittiska imperiets stolthet säljs utomlands. Dagens PS
2 500 anställda kan få gå
Paketet ska genomföras från nu till slutet av 2027 och man räknar med att upp till 2 500 personer kan få lämna sina jobb. Det motsvarar två procent av den totala arbetsstyrkan.
Personal i den operativa verksamheten, däribland brevbärare, kommer inte att påverkas, uppger Royal Mail.
”Vi har arbetat hårt för att sänka kostnader och förenkla processer inom alla delar av verksamheten i vår omställning för att kunna hävda oss på en mycket konkurrensutsatt marknad”, säger vd Alistair Cochrane citerad av City AM.
”De föreslagna förändringarna eliminerar dubbelarbete och gör det möjligt för oss att investera ytterligare i den service vi erbjuder våra kunder.”
Ny vendetta: Nu pressar Norge britterna för mer olja. Dagens PS
Första nedskärningarna
Det är den första omgången nedskärningar sedan Daniel Kretinsky, europeisk miljardär och investerare med smeknamnet ”den tjeckiske sfinxen”, genomförde utköpet av Royal Mail för 5,3 miljarder pund.
Efter köpet har koncernen skiftat fokus mot paketleveranser eftersom antalet brev minskar kraftigt och efter omfattande kritik när det gäller leverans och precision.
Brevvolymen Royal Mail hanterar har sjunkit med mer än 70 procent sedan 2000-talets topp för ett drygt decennium sedan.
Jeff Bezos drev upp priset – nu är klubben dubbelt så dyr. Dagens PS
Investerar för att bli punktligare
För att möta kritik tillkännagav Royal Mail i april en investeringsplan på 500 miljoner pund, med en ambition att förbättra punktligheten i leveranserna.
Företaget har under flera år kämpat för bättre punktlighet, men upprepade gånger missat de fastställda målen.
I juni medgav företaget att endast 75 procent av breven med prioriterad leverans, kommit fram i tid. Det är en siffra långt under målet på 93 procent.
Det gav skarp kritik från tillsynsmyndigheten Ofcom och dessutom böter på 21 miljoner pund samt en utredning från myndighetens sida.
Skatteflykten: Fler extremt rika lämnar Storbritannien. Dagens PS
”Nationellt sammanbrott”
Daniel Kretinsky uttryckte inför parlamentsledamöter att han ”djupt beklagade” företagets prestationer, sedan utskottets ordförande Liam Byrne anklagat företaget för att ha låtit postföretaget genomgå ett ”nationellt sammanbrott”.
Tidigare under året meddelade Royal Mail att vissa viktiga tjänster ska begränsas, bland annat antalet utdelningsdagar för icke-prioriterade brev.
Efter det hävdar företaget att man blivit bättre på att leverera prioriterade brev.
Trump ska rädda krisande golftouren – och ende svensken. Dagens PS