Tusentals jobb bort: Krisdrabbade posten skär ned

Royal Mail-koncernen köptes ut från börsen i London 2024 av den tjeckiske miljardären Daniel Kretinsky.

Nu presenterar man planer på en ”betydande omvandling” av verksamheten.

Omstruktureringen kommer att leda till en kraftig nedskärning av antalet jobb inom såväl huvudkontor som stödfunktioner.

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2 500 anställda kan få gå

Paketet ska genomföras från nu till slutet av 2027 och man räknar med att upp till 2 500 personer kan få lämna sina jobb. Det motsvarar två procent av den totala arbetsstyrkan.

Personal i den operativa verksamheten, däribland brevbärare, kommer inte att påverkas, uppger Royal Mail.

”Vi har arbetat hårt för att sänka kostnader och förenkla processer inom alla delar av verksamheten i vår omställning för att kunna hävda oss på en mycket konkurrensutsatt marknad”, säger vd Alistair Cochrane citerad av City AM.

”De föreslagna förändringarna eliminerar dubbelarbete och gör det möjligt för oss att investera ytterligare i den service vi erbjuder våra kunder.”

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