37 miljoner för att flytta kontoret

Bland de saker de tittar på är att den numera f d vd:n köpt möbler och textilier för 600 000 kronor från en kompis företag, affärschefen köpt in varor och tjänster för minst 12,5 miljoner från vänner och släktingar till två chefer, förutom det vanliga slöseriet kring affärsresor och dyra hotell.

Extra mycket sticker kostnaderna för flytten till ett nytt kontor för bolaget ut. Renoveringen var kostnadsberäknad till nio miljoner kronor, men landade på 30 miljoner och flytten i sin helhet kom att kosta 37 miljoner för LKP.

Nu är det formellt klart att ytterligare fyra chefer får lämna sina jobb hos det kommunala bolaget, skriver Sydsvenskan.

Affärschefen får göra det sedan det, efter tidigare punkter, kommit fram att han köpt lyxresor och prylar för 100 000 kronor utan att ens redovisa kvitton. Han får nu gå men köps ut med tio månadslöner.

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Ekonomisk brottsling och lögnare

Bygg- och fastighetschefen, anställd via sin svärmor, sägs upp och får sluta med fem månadslöner som plåster på eventuella sår.

Förutom ekonomisk brottslighet ljög han även i sitt CV inför anställningen.

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Parkeringschefen får gå efter att ha sagts upp men får elva månadslöner under uppsägningstiden.

”De har brustit i flertal rutiner och efterlevnad av lag. Som vi ser det har de framför allt brutit mot lagen om offentlig upphandling”, säger Therese Fällman, nu tillförordnad vd om affärschefen och parkeringschefen.

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Polisen får nu utreda antal delar av den korruption, mutor och slöseri som präglat skandalbolaget LKP där nu sex av sju chefer fått sparken. (Foto: Johan Nilsson /TT)

Köpte för 12,5 miljoner från släktingar

Utredningen har hittills visat att det kommunala bolaget, LKP, köpt in varor och tjänster för minst 12,5 miljoner kronor från vänner och släktingar till affärschefen och parkeringschefen.

Ekonomichefen får också lämna bolaget, i hans fall med tolv månadslöner i bagaget.

”Det har varit bristande kontrollrutiner. Och han har varit ansvarig för det som ekonomichef”, säger Therese Fällman.

Därmed är sex av sju chefer borta från det kommunala parkeringsbolaget. Vem som är kvar?

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Chefen för kundtjänst, uppenbarligen den ende chef som skött jobbet, och nu kanske den som får ta emot alla missnöjda kunder i mobilen. Otack är världens lön.

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