Nya problemet: Felkissande golfare

70 balkonger med utsikt

Det ställer till problem, anser boende, för de som bor i de två bostadsrättsföreningar som ligger nära banan.

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”Vi är två bostadsrättsföreningar nära golfbanan. Vi har räknat på det och kommit fram till att det är 70 balkonger som ser ut över träddungen”, säger en av de boende som har utsikt över golfarnas valda alternativ till toaletten.

Hon säger att det sällan går en dag utan att se någon kissa inför öppen ridå. Oftast händer det flera gånger per dag.

”Jag har inga problem med att folk går ut och pinkar i vägkanten om man måste, men lika långt åt andra hållet står det en toalett. Det gör mig så fascinerad. Jag har ingen lust att stå och titta på deras rumpor när jag sitter på balkongen. Jag äter frukost där”, påpekar kvinnan.

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Löser det med motorsåg?

Thomas Bergström, head greenkeeper på Gustavsviks golfklubb, verkar inte förvånad när NA konfronterar honom med utekissandet på banan.

”Äldre gubbar kan ju häva ut den var som helst”, säger han men kan inte förstå valet av plats.

”Det är ju ett jävla dåligt ställe. Man hade ju gärna gått in på toaletten i stället för att ställa sig framför sextio balkonger, eller hur många de nu är.”

Thomas Bergström har dock ett förslag på lösning, en som kräver en motorsåg – men inte för en attack mot de kissande golfarna.

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”Jag har faktiskt funderat på om man skulle ta bort de där träden. De drar ju sånt här till sig.”

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