Tecknen som avslöjar en narcissistisk chef – därför avskyr de hemarbete

Narcissistiska chefer

Forskare vid University of Pennsylvania har undersökt om chefens personlighet kan vara en del av förklaringen. Resultaten pekar framför allt ut ett personlighetsdrag – narcissism.

Studien omfattade totalt 359 chefer och genomfördes i två delar. Först analyserade forskarna 259 högt uppsatta chefer från företag på Fortune 500-listan. De letade efter tecken på narcissism i offentliga uttalanden och företagsdokument och jämförde därefter resultaten med chefernas inställning till distansarbete under covid-19-pandemin.

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I en andra del fick ytterligare 100 chefer svara på frågor som gjorde det möjligt för forskarna att mer direkt mäta deras personlighetsdrag och inställning till distansarbete.

Motstånd mot distansarbete

Resultatet var tydligt – narcissism var det enda personlighetsdrag som konsekvent kunde förutsäga motstånd mot distansarbete, berättar BBC.

Det kanske alltså förklarar varför vissa chefer till varje pris vill se dig på kontoret igen.

”Det förklarar varför ledare med högre grad av grandios narcissism är mer motvilliga till distansarbete – det hela beror på ett centralt drag hos narcissism – drivkraften att tillfredsställa behov kopplade till status, makt och självförhärligande”, förklarar Claire Hart, docent i personlighetspsykologi vid brittiska University of Southampton.

Forskarna fann också ett samband mellan hur cheferna såg på sig själva och deras inställning till kontorsarbete.

Behov av makt och status

Ju högre uppfattning en ledare hade om sin egen betydelse, desto större var behovet av makt och status – och desto större var sannolikheten att personen föredrog obligatorisk närvaro på kontoret.

Forskarna menar att distansarbete gör att cheferna inte får den dopamin-kick de verkligen vill ha.

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Vill träffa anställda på kontoret

På ett kontor är hierarkin nämligen synlig. Chefen har ett eget rum, kan se sina medarbetare och får kontinuerligt uppleva sin position i organisationen. Vid ett digitalt möte reduceras däremot chefen i praktiken till ytterligare en ruta på skärmen.

Smicker och bekräftelse från medarbetare får därmed inte riktigt samma effekt när det sker över datorn – som när det framförs ansikte mot ansikte.

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