Bauhaus lägger ner alla varuhus i Norge – vad händer i Sverige?

Blöder pengar

Problemet är att kedjan i Norge blöder pengar. 870 miljoner norska kronor har gått upp i rök sedan starten för snart 20 år sedan, och då är inte 2025 inräknat ännu, uppger Dagens Næringsliv vidare.

Fackförbundet Handel og Kontor bekräftar att 86 av dess medlemmar har förlorat sina jobb på Bauhaus.

”Det är en sorglig dag för Bauhaus och de anställda”, säger förhandlingsledaren Christopher Beckham.

Enligt kedjans vd Kenneth Litland finns det dock inget alternativ för den norska verksamheten.

”Efter en omfattande utvärdering har vi kommit fram till att verksamheten i Norge inte uppnår den lönsamhet och stabilitet som krävs för att vara långsiktigt hållbar”, uppger han.

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Osäker framtid för 24 varuhus i Sverige

I Sverige ser läget säkert ut, åtminstone i nuläget. Där driver Bauhaus 24 varuhus och har omkring 2 500 anställda.

Läget kan dock svänga framöver när svenska kunder håller hårdare i sina plånböcker.

Stora varuhus kräver betydande försäljningsvolymer för sina kostnader för fastigheter, personal och lager – där höga räntor sätter sina spår.

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