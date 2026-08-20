Lojala kunder straffas med 1 500 procents prishöjning

Kvartalsrapporten förklarar ändringen

Den 13 augusti redovisade Bending Spoons intäkter på 704 miljoner dollar, cirka 6 676 miljoner kronor, en ökning med 126 procent. Den organiska tillväxten, alltså tillväxten i bolag som koncernen redan äger, var dock bara 3 procent.

Tillväxten kommer med andra ord från att köpa nya bolag.

Sedan noteringen på Nasdaq den 1 juli har koncernen köpt Tractive för 759 miljoner dollar, eller 7 199 miljoner kronor. Därutöver har de avtalat om Airtable för 1,29 miljarder dollar, eller 12,2 miljarder kronor. Nettoskulden ligger på 4,09 miljarder dollar, eller 38,7 miljarder kronor.

Koncernen äger sedan tidigare Evernote, WeTransfer, Vimeo, Eventbrite och Meetup. Evernotes årsabonnemang steg från 100 till 249 dollar efter förvärvet 2023, enligt Forbes. Det motsvarar en höjning från cirka 948 till 2 361 kronor.

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PS analys

De tre procenten är nyckeln till att lojala kunder straffas hårdare, bolagen får nämligen inte in några nya att kräva pengar ur. När befintliga tjänster knappt växer måste intäkterna komma någon annanstans ifrån, alltså från högre priser hos dem som redan är kunder och från nya förvärv.

Skulden på fyra miljarder dollar gör att takten behöver hållas uppe. För den som använder någon av tjänsterna är höjningen därför inte en engångshändelse utan en förutsättning i affärsmodellen.

Några prissänkningar när det går bättre behöver man inte förvänta sig, de extrapengarna hamnar istället i bolagens egna fickor. Däremot kan man fortsätta förutsätta att priserna kommer stiga de kommande åren.

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