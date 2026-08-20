Mjukvarubolagens vinstjakt har inga gränser. De kunder som var med och byggde företaget och bidrog till att företaget lyckades locka kapital och framgång, är nu de som betalar 16 gånger mer.
Lojala kunder straffas med 1 500 procents prishöjning
Richard Haldenby driver ett brittiskt konsultbolag och har använt faktureringsprogrammet Harvest i minst femton år. Månadskostnaden har gått från 130 dollar till 2 110, säger han till BBC. Det motsvarar en höjning från cirka 233 till 20 021 kronor.
Så kom det sig att höjningen blev så stor
Harvest köptes i mitten av 2025 av italienska Bending Spoons, som ändrade hur kunderna betalar. Tidigare gällde en fast summa per anställd som använde programmet. Nu tillkommer avgifter som växer med antalet projekt, kunder och fakturor.
Ju längre en kund har varit med, desto mer ligger i systemet och desto högre blir notan. Samtidigt är just de lojala kunderna svårast att förlora, eftersom all deras affärshistorik finns i systemet.
Eftersom priset ändras först vid förnyelse, upptäcker många höjningen först nu när det är dags igen.
Kvartalsrapporten förklarar ändringen
Den 13 augusti redovisade Bending Spoons intäkter på 704 miljoner dollar, cirka 6 676 miljoner kronor, en ökning med 126 procent. Den organiska tillväxten, alltså tillväxten i bolag som koncernen redan äger, var dock bara 3 procent.
Tillväxten kommer med andra ord från att köpa nya bolag.
Sedan noteringen på Nasdaq den 1 juli har koncernen köpt Tractive för 759 miljoner dollar, eller 7 199 miljoner kronor. Därutöver har de avtalat om Airtable för 1,29 miljarder dollar, eller 12,2 miljarder kronor. Nettoskulden ligger på 4,09 miljarder dollar, eller 38,7 miljarder kronor.
Koncernen äger sedan tidigare Evernote, WeTransfer, Vimeo, Eventbrite och Meetup. Evernotes årsabonnemang steg från 100 till 249 dollar efter förvärvet 2023, enligt Forbes. Det motsvarar en höjning från cirka 948 till 2 361 kronor.
PS analys
De tre procenten är nyckeln till att lojala kunder straffas hårdare, bolagen får nämligen inte in några nya att kräva pengar ur. När befintliga tjänster knappt växer måste intäkterna komma någon annanstans ifrån, alltså från högre priser hos dem som redan är kunder och från nya förvärv.
Skulden på fyra miljarder dollar gör att takten behöver hållas uppe. För den som använder någon av tjänsterna är höjningen därför inte en engångshändelse utan en förutsättning i affärsmodellen.
Några prissänkningar när det går bättre behöver man inte förvänta sig, de extrapengarna hamnar istället i bolagens egna fickor. Däremot kan man fortsätta förutsätta att priserna kommer stiga de kommande åren.
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